18 доказательств того, что собственный дом может быть полон нетривиальных сюрпризов

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Многие думают, что обнаружить что-то неизвестное в собственном доме невозможно, ведь каждый уголок здесь хорошо знаком. Однако некоторым счастливчикам удача улыбается даже там, где другим ничего не светит. Они находят в своем жилье нечто такое, чем хочется поделиться со всем интернетом.

«Купил огромный старинный дом с башенкой. Заглянул под потолочную плитку в районе башни и вот что обнаружил!»

«Нашел в доме сейф, а в нем 11 пачек черных листов бумаги размером с банкноту. Что это может быть?»

Кажется, хозяина этого сейфа надули, потому что все это похоже на «аферу с черными деньгами». Владельцу сейфа наверняка сказали, что черные листы бумаги — это деньги, окрашенные для контрабанды специальной жидкостью, которую можно смыть. Но это просто бумага. © Likesdirt / Reddit

«Вот что мы нашли сегодня за шкафом в нашем старинном доме. Хотелось бы обнаружить любовное письмо или деньги, но теперь у нас есть волосы Макса»

Надпись на конверте: «Волосы Макса».

«Обнаружил, что петли на входной двери в моем доме 1883 года постройки оригинальные. Викторианский стиль»

«Наткнулся на оригинальный паркет, когда снимал отвратный серый ламинат»

«Живу в доме 1900 года постройки. Нашел вот такое фото за обшивкой камина»

«Обнаружили непонятную нишу во встраиваемом гарнитуре. Для чего она? Дом, к слову, построен в 1935 году»

Похоже на диспенсер для бумажных полотенец. Насколько я знаю, бумажные полотенца стали популярными в 1931 году, так что по времени вроде все сходится. © MissAtomic***20 / Reddit

Это может быть и что-то типа блокнота. Рулонная бумага выходит через прорезь, можно потянуть и оторвать нужный кусок, когда понадобится новый лист. © OknowTheInane / Reddit

«Нашел этот коллаж из газетных вырезок возле водопроводных труб в доме 1935 года постройки»

«Мои родители меняли полы и нашли вот такое красивое покрытие»

«Обнаружил на чердаке домашнюю работу ученика, написанную в XIX веке. Тетради в синюю линейку были тогда в моде»

«Делал ремонт в ванной и дошел до вот таких симпатичных обоев»

«Что это за рифленая стеклянная вставка на кухонной столешнице?»

Это разделочная доска. У моей мамы была такая же. Она использовала ее еще и для горячих кастрюль и сковородок: их можно было оставлять остужаться на стекле, благодаря чему столешница оставалась неповрежденной. © MilitantlyPoetic / Reddit

«Нашла вот такой сюрприз в стене за плинтусом. Мы живем в очень старом доме»

Раньше обувь размещали в стенах, особенно возле окон, дверей и дымоходов, чтобы она защищала дом от сглаза и «демонов». © scaryoldhag / Reddit

«Пришел сегодня к родителям менять люстру. Думал, 5 минут потрачу, а там такой сюрприз. Декоративная чаша залита бетоном»

«Ремонтировали кухню в доме 1925 года постройки и обнаружили оригинальную плитку»

«Нашли в своем новом доме несколько пластиковых предметов, прилипших к окнам. Что это?»

Это замки безопасности для раздвижных окон, чтобы они не открывались полностью. В основном используются в домах, где есть дети. © Kaliniaczek / Reddit

«Когда прокладывал электропроводку, обнаружил старые обои, которые выглядят как ручная роспись. Дом построен в 1800-х годах»

«Затеяли ремонт в ванной и нашли капсулу времени, оставленную людьми, которые жили тут в 70-х»