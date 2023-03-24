18 доказательств того, что жизнь с детьми превращает каждый день в лотерею
Никогда не знаешь, что же принесет день грядущий, если являешься родителем. Это может быть и возможность творчески подойти к ситуации, и легкое дебоширство, и внезапно обретенный лайфхак. А могут быть и неловкие моменты или остроумные замечания от чада.
Когда тебе 3 года и ты активно настаиваешь на том, чтобы одеваться самому
«Приобрел его вчера вечером. Никогда не любил мелки»
Дети, они такие — учатся быстро
- Я удивилась, что моя младшая сестра до сих пор верит в Деда Мороза и других подобных сказочных героев. Думала, в 10 лет дети уже знают правду, но оказалось, что нет. И вот мы разговариваем с сестрой, вдруг она начинает рассказывать о подарках от Деда Мороза, а я удивленно спрашиваю: «Ты еще веришь в него?» Тогда сестра хитро смотрит на меня и отвечает: «Ну ты же веришь, что тебе масочки для лица из магазина под домом помогут. Мы же тебе ничего не говорим, чтобы ты не расстраивалась, понимаешь?» Поняла я лишь то, что мелкая намного умнее, чем была я. © Палата № 6 / VK
«Она высыпала новый пакет чипсов в собачью миску, только чтобы съесть их из миски»
«Оставил ребенка всего на минуту»
«Представляю вам моего сына»
«Есть дети, которые не любят хлебные корочки. А мой ребенок вообще ест вот так»
Ну что ж ты, мамочка?!
- Как-то случилось, как это водится, навалилось все разом, плюс приболела и настроение было соответствующим. Ну вот грустненько и все тут. И вот как-то сидим дома с детенышем, собираемся обедать. Накрываю на стол, зову его есть. Сокровище мое сидит жует, смотрит на меня внимательно и выдает:
— Мам, а вот я хожу на тренировки, делаю домашнее задание, тебе по дому помогаю — это мои обязанности. Я же хорошо их выполняю?
— Ну да, а что?
— Да вот смотрю на тебя и интересно, а почему ты свой родительский долг выполняешь без радости?
И правда, че это я? © DaRina2706 / Pikabu
«Тренажер жены только что стал вместилищем конфет»
Дети — это прекрасно
Истерика
- Как-то начал сын у меня истерить, орет, требует чего-то. Сначала смешно было, потом злость появилась. И тут, как говорится, осенило. Вытащил смартфон, включил запись видео и стою, истерику сына снимаю. И самое главное, на душе так спокойно стало. Поснимал минуты две и сыну орущему показываю: смотри, мол, на себя, как я и окружающие тебя видят. Постепенно сын успокоился.
Вечером сын подходит и говорит: «Пап, а ты видео удалил?» Отвечаю: «Нет, ты так себя вел... Пусть остается как напоминание. Повторится — следующее видео и мать увидит, и бабушка». При следующей попытке после вытаскивания смартфона истерика мгновенно прекратилась. Больше истерик не было. © ALfromSPB / Pikabu
«Скорее всего, моя двухлетка хотела только вафлю»
«Пару месяцев назад я купила арбуз, но вскоре он куда-то пропал, и я решила, что кто-то случайно его выбросил. А сегодня я убирала в детской и нашла его в игрушечном холодильнике»
«По состоянию здоровья сама не могу сейчас готовить, эта обязанность легла на плечи детей. Семья у нас большая. Дочка подошла к процессу дележки порций на всех творчески. Смеялась до слез»
«Каждому по 9 блинов (1 стопка), не считая Кирилла. Не жрите больше, чем вам положено! Есть хотят все!»
«Похоже, ребенок был в восторге от этого великолепного дозатора для лосьона»
«Первый раз оставили детей одних дома и ушли к друзьям на день рождения (старшей почти 10 лет, младшему — 5). Состоялся следующий диалог»
«3-летний ребенок + приставка жены + клей-карандаш»
Ложная тревога
- Мне 3–4 года, история произошла на одном из семейных торжеств. Собрались, значит, как-то все родственники, в один из моментов разговор пошел о том, кто кого как называет. И тут я встаю во весь рост и говорю: «Папа! Хочешь, расскажу, как ты называешь бабушку, когда ее с нами нет?!» Резкое молчание. Всеобщее напряжение. Отец красный как помидор. Не медля ни секунды, я выдаю: «Теща!» Всеобщий гогот. © justkhaan5 / Pikabu
Дети — кладезь и непосредственности, и умных изречений, так что у нас есть еще что вам рассказать на эту тему:
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AdMe/Народное творчество/18 доказательств того, что жизнь с детьми превращает каждый день в лотерею
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