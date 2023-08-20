18 историй с настолько закрученной драмой, что по ним Голливуд плачет

Жизнь нередко предлагает нам сюжеты покруче любого кино. Если б некоторые реальные случаи мы увидели в фильмах или сериалах, то непременно возмутились бы: «Сценаристы явно перестарались. Так не бывает!» Но когда это случается с нами или с близкими, остается только хвататься за сердце и тихонечко выдыхать.

А в конце вас ждет бонус — история о том, как появляются бывшие дети.

Искала попутчиков для поездки на море, чтобы тур вышел дешевле и нескучно было. Откликнулся один парень из другого города. Внешне очень симпатичный, а судя по переписке, весьма образованный и воспитанный. Договорились лететь вместе. Я его увидела и сразу поняла — мужчина моей мечты! Сама себе завидовала. Было классно. После этого еще пару раз летали на отдых. Я уже начала мечтать о свадьбе и о детях, стала смотреть вакансии в его городе и подумывала о переезде, пока не наткнулась на профиль его мамы в соцсетях, а там сплошь фото моего любимого с женой и двумя очаровательными детишками. И лица у всех такие радостные, и глаза наполненны счастьем. Просто идиллия! Так я никуда и не переехала. © Подслушано / VK

Я один раз на ВИЧ анализы сдавал. Доктор мне говорит: «Все нормально у вас, идите». Отошел я от медцентра метров на 100, а врач за мной несется с криком! Я сначала подумал: «А не ломануться ли мне от него?», но взял себя в руки. А он весь такой в белом халате меня настигает и говорит: «Извините, случилась ошибка, у вас на руках чужие бумажки, я вам их случайно отдал. Верните мне их, пожалуйста». Тут я побелел, видимо, а он такой сует мне листочки и продолжает: «Нет, анализы у вас точно в порядке, просто распечатку я вам не дал не ту». И вот тут я все-таки выдохнул. © rezvyiBabior / Pikabu

Работаю на небедном градообразующем предприятии, зарплаты достойные. Есть у меня коллега, который тяжело переживал развод с женой, горевал сильно, сидел дома по вечерам в обнимку с пиццей. За год набрал 35 кг. И вот что-то щелкнуло у него в мозгу и решил он податься в велокурьеры — чтобы вернуть себе прежнюю форму. Я, говорит, в зал не пойду, а на велике чего б и не покататься? Заработанные деньги складывал на отдельный счет, а потом решил на эти накопления поехать в велопутешествие. Курьером он зарабатывал, может, 10% от его основной зарплаты, но зато какая мотивация. © Elemmire / Pikabu

Моей жене на днях исполняется 40 лет, и мы хотим поехать в маленький отпуск. Пусть всего на 5 дней, зато вдвоем! Нашему сыну 4 года, все это время мы были неразлучной троицей, но сейчас захотелось почувствовать себя парой. Жена спросила свою маму, не посидит ли она с внуком, и та с радостью согласилась, ведь она его уже полгода не видела. Давно уже с ней договорились. И вот поездка на носу, жена решила уточнить у своей мамы некоторые моменты, а та заявляет: «Внучка люблю, скучаю, все такое, но мои услуги стоят $ 100 в день». Моя жена просто опешила, а я расстроился — ну что это за бабушка? Позвонил своим родителям, они с радостью согласились посидеть с внуком бесплатно. Так теща еще и обиделась, мол, мы лишаем ее возможности видеться с внуком. © notpayingaita / Reddit

Когда я училась в 9 классе, появился у меня первый ухажер. Прогулки по набережной, стихи собственного сочинения с обеих сторон, все прекрасно, но... Денег у него не было никогда. Я не говорю, чтоб он за меня платил, но хотя бы каждый за себя — уже нормально. Нет же. За мороженое, покатушки на колесе обозрения, газировку, квас платила я. Его якобы постоянно «наказывали», лишая карманных денег. Я верила, пока не увидела, как после свидания со мной он лихо отправился в магазин и вышел с бутылкой колы. Я ничего не сказала, а утром в школе бросила его. Позже узнала, что новой подружке на день рождения он подарил пудру своей мамы, которая сама ему косметику отдала со словами: «Нечего на чужих деньги тратить! Вот, возьми — почти новая, я раза 3 или 4 попользовалась, она мне не идет». Его друг, ставший свидетелем диалога, был в таком офонарении, что разболтал всем. © user5556102 / Pikabu

Знакомая работает в родильном доме, далее с ее слов. Утром в роддоме прошла выписка. В 16:00 главврач собирается домой, вдруг слышит дикий ор. Выбегает — там роженица, которую сегодня выписали, и вся ее родня, кричат хором: «Ребенка подменили!» Стали выяснять. Нашли тех, кто в этот же день выписывался. Рванули к ним, в область, вместе с главврачом. Приехали, а там люди вообще не в курсе, что что-то не так, главврачу обрадовались — подумали, что она просто в гости приехала, уважила, так сказать. Первая мамочка орет: «Отдайте ребенка!» И сует им кулек с младенцем. Те не поняли, зачем им второй, но такие: «Да, давайте и второго. Воспитаем, не бросим вашего подкидыша, примем». В общем, дурдом. Еле разобрались в итоге, детей поменяли, но вторые все же сказали: «Если что, привозите ребенка обратно, примем как своего». © Kate / ADME

Живем вместе уже год. Уехала я в командировку на неделю. Подключила старый телефон в роуминге со старым WhatsApp. Оказалось, мы с парнем состоим в одной группе «Попутчики». И вот читаю утром его сообщения в группе: «В 07:00 еду из города N в райцентр. Вечером — обратно. Оплата такая-то». А мне пишет, что на работе пашет. И так каждый день. Оказывается, он уже давно при каждой возможности мотается к бывшей. А попутчиков берет, чтобы оправдать бензин. Экономный такой! Ушла от него. © Подслушано / VK

из города N в райцентр. Вечером — обратно. Оплата такая-то». А мне пишет, что на работе пашет. И так каждый день. Оказывается, он уже давно при каждой возможности мотается к бывшей. А попутчиков берет, чтобы оправдать бензин. Экономный такой! Ушла от него. © Подслушано / VK Снимали мы квартиру на 3 этаже. Только въехали. Стою я у плиты, готовлю обед. Смотрю в окно — мужик. От неожиданности роняю все, что в руках было, отворачиваюсь, поворачиваюсь обратно — опять он! Оказалось, внизу под нами был расположен магазин техники, и по его козырьку можно было спокойно ходить. И вот некий мужчина решил познакомиться. © Finkax / Pikabu

Моя бабушка обожает заниматься садоводством. У нее самый красивый сад в округе, а у соседки — бизнес по изготовлению цветочных букетов. Однажды соседке не хватило некоторых растений для композиции, она попросила у бабули несколько бутонов. Та не отказала, а соседка с тех пор повадилась ходить в ее сад, как к себе домой. И через несколько недель бабушкин сад опустел. Она очень расстроилась, но как-то стеснялась сказать соседке, что пора бы и совесть заиметь. И вот однажды бабуля снова застукала ее на своей территории, а соседка такая: «Что-то сад стал какой-то неопрятный. Надо лучше за ним ухаживать!» Бабушка улыбнулась и сказала, что позаботится об этом. Она собрала всех внуков и попросила помочь ей пересадить цветы в горшки и занести их в дом, а площадку перед домом засыпать гравием. Соседка была в ярости, а через 2 месяца ее бизнес прогорел. Позже мы помогли бабуле вернуть растения на улицу. © AnimalLover38 / Reddit

У меня есть сестра, она на 12 лет старше. Мне было лет 9, когда она вышла замуж, потом родила ребенка (я его пару раз видел), а затем пропала. Родители сказали, что она переехала и больше с нами общаться не хочет. Из-за большой разницы в возрасте я не почувствовал дискомфорта от ее отсутствия и вопросов не задавал. Но когда мне было 16, дядя рассказал мне правду: оказалось, сестра была замужем за тираном. Когда она подала на развод, наши родители наотрез отказались принимать их с ребенком обратно и чем-либо помогать, мол, развод — это позор, надо терпеть. Сестра в отчаянии обратилась к дяде, он дал ей немного денег, устроил в кризисный центр. После развода она уехала в другой город, сменила фамилию, чтобы бывший их не нашел. И ее след пропал. Третий год ее ищу, пока ничего. © Подслушано / VK

Подружилась с девушкой в соцсетях, начали переписываться, даже в гости друг к другу ездили (живем в разных странах). Как-то я послала ей картинку смешную — ноль реакции. Звоню — тишина. Я в истерике. Нашла общих знакомых, заставила их к ней сходить. Оказалось, у подруги случился инсульт. Откачали. Теперь она мне говорит: «Мы с тобой познакомились для того, чтобы ты спасла меня». Берегите своих друзей. © Jasmyne75 / ADME

Сразу после взлета где-то в хвосте начал рыдать ребенок, я включила себе фильм. Потом разнесли напитки — малыш все орет. Принесли еду, все поели — крик не прекращается. Я пошла в туалет и увидела, что все это время надрывался 2-летний мальчик. Он вместе с папой сидел в самом конце самолета. Так жалко стало отца! Я подумала, что он, бедненький, даже в туалет сходить не может — не оставишь же ребенка. Говорю ему: «Если вам нужно куда-то отлучиться, то я могу посидеть с ребенком». А папаша такой: «О, спасибо! Но у меня все хорошо, просто сынок расстроился, потому что хочет сидеть с мамой, а сегодня очередь его сестры». И указал на молодую женщину, которая сидела на 4 ряда впереди. Тут я взорвалась: «Вы издеваетесь, что ли? Весь самолет который час слушает детские вопли только потому, что вы с женой не нашли лучшего места, чтобы его повоспитывать? Как так можно вообще?» Я вернулась на свое место, а через несколько минут подошла стюардесса: «Хочу предложить вам бесплатный напиток от нашего экипажа». И тут я поняла, что плач прекратился. Ура! Потом уже увидела, что мальчик все же сел с мамой и успокоился. © Kathy Hurst Davis / Quora

Отправляли ребенка 13 лет на каникулы к бабушке в гости. Ехать на поезде 7 часов, у вагона бабушка его встречает. Утром, уходя на работу, оставила на столе свидетельство о рождении и попросила мужа купить билет на вечерний поезд. Вечером приехали на вокзал, до посадки уйма времени. Зашли в кафе, потом без спешки дошли до перрона по виадуку. Подошли к нужному вагону, муж достает из кармана билет, а он — та-дам! — куплен на его имя! Он купил билет по своему паспорту! Нужно было видеть мое лицо... Я даже предположить такого не могла. Мы столько времени сидели на вокзале! Успели бы билет обменять сто раз. Пока мы бежали обратно по виадуку к кассам, поезд ушел. Пришлось брать билет на следующий день. © Mina.74 / Pikabu

Мы с мужем планировали беременность, и вот она наступила. Но где-то через месяц супруг ко мне вдруг резко охладел, стал каким-то чужим, закрытым. Я переживала, пыталась узнать, что происходит, а он лишь бурчал, что у нас есть «проблемы», над которыми нужно поработать. И только потом я узнала, что во время моей беременности он закрутил роман с моей лучшей подругой, которая по совместительству была еще и нашей соседкой. Я так дорожила нашей дружбой! Их предательство меня просто убило. Мне потребовалось 3 года, чтобы прийти в себя. И теперь единственное, что мне хочется сказать им обоим, — это огромное спасибо за то, что этих двух манипуляторов больше нет в моей жизни. А я встретила свою любовь и теперь счастлива. © Kasey K. Mayes / Quora

Сняли 2-комнатную квартиру, но одну комнату хозяйка закрыла на ключ и сказала, что ходить туда нельзя. Ну и ладно. Переехали: я с 8-месячным пузом, муж и дочь 3 лет. Когда муж был на работе, в квартире творилась какая-то дичь: звук телевизора сам собой становился то тише, то громче, посуда гремела. Окончательно добило, когда кастрюля с супом, стоящая на дальней конфорке, вдруг оказалась на полу. Муж мне не верил, потому что, когда он дома, в квартире тишина и покой. А однажды мы засиделись допоздна, выключили телевизор и услышали, как в закрытой комнате тапки по полу шоркают. Той же ночью шмотки в руки — и к родителям.

Потом оказалось, что хозяйка квартиры вовсе не хозяйка, а женщина, которая лет 10 назад сняла эту квартиру у дедули. Тот переехал в другой город. Она 2 года переводила ему деньги, а потом связь оборвалась. Никто не приходил к ней за ключами. Она коммуналку спокойно платила, а одну комнату в квартире сдавала. Такие дела. © Lacosta2610 / Pikabu

Потом оказалось, что хозяйка квартиры вовсе не хозяйка, а женщина, которая лет 10 назад сняла эту квартиру у дедули. Тот переехал в другой город. Она 2 года переводила ему деньги, а потом связь оборвалась. Никто не приходил к ней за ключами. Она коммуналку спокойно платила, а одну комнату в квартире сдавала. Такие дела. © Lacosta2610 / Pikabu Парень уехал в столицу на заработки с перспективой забрать меня к себе через несколько месяцев. Однажды написал мне что-то вроде «Скоро ты вдоволь сможешь надышаться столицей». Подумала, что вот-вот пригласит к себе, начала собирать вещи, да и парень как раз через неделю должен был приехать в наш город. В итоге парниша привез мне консервную банку с надписью «Воздух столицы», после этого мы больше не виделись. Прошло 2 недели, он уехал обратно, общение начало сходить на нет. © Подслушано / VK

Я замужем более 25 лет, у нас 3 детей. Муж работает страховым брокером и часто бывает в командировках. Недавно я решила создать новую учетную запись в соцсетях и обнаружила другой профиль моего мужа — с иной фамилией, а также ссылками на страницы его жены и детей. Не наших детей! Увидела его последний пост и поняла, что сейчас он с той семьей. Там куча фоток, где он целуется с этой женщиной и ведет себя по-отечески с детьми, которые похожи на него как две капли воды. С одной стороны, хотелось высказать мужу все, что я о нем думаю, с другой — сделать вид, что я ничего не знаю, чтобы сохранить семью. Но как забыть глаза на то, что у мужа уже 17 лет есть вторая семья? Я была просто разбита. А потом взяла и связалась с той женщиной. Я рассказала ей все как есть, она тоже была в шоке! Муж же ведет себя как трус. Он вот даже остановился в отеле, чтобы, мол, меня не нервировать. Чтобы меня не нервировать, было достаточно не изменять! © Particular_Figure123 / Reddit

А потом взяла и связалась с той женщиной. Я рассказала ей все как есть, она тоже была в шоке! Муж же ведет себя как трус. Он вот даже остановился в отеле, чтобы, мол, меня не нервировать. Чтобы меня не нервировать, было достаточно не изменять! © Particular_Figure123 / Reddit Я впервые летела куда-то самолетом, когда мне было 14 лет. Была с папой. Как только борт поднялся в воздух, стюардессы начали раздавать детям наборы с карандашами, раскрасками и наклейками. Я тоже хотела такой набор, но поняла, что их раздают только маленьким деткам — лет до 4. Расстроилась, но вида не подала. Когда стюардессы собрались уходить, мой папа вдруг такой: «Извините! Почему моя дочь не получила подарок?» Бортпроводница посмотрела на меня и ответила с улыбкой: «Мы раздаем наборы только малышам. Не подросткам». Папа посмотрел на нее непонимающе: «Так я и не спрашиваю про каких-то подростков. Я спрашиваю, почему подарок не дали моей малышке?» Весь салон с любопытством повернулся в нашу сторону. Стюардесса улыбнулась и сказала: «Извините, мы допустили ошибку. Я сейчас все исправлю». Ушла куда-то, а потом вернулась и вручила мне набор. Я была очень смущена, но счастлива, даже несмотря на то, что половина пассажиров смотрели на нас осуждающе. Классно, что в глазах отцов мы навсегда остаемся маленькими девочками! © Nitasha Jayamohan / Quora

Бонус: в кино часто бывают бывшие мужья и бывшие жены, а в жизни — еще и бывшие дети