18 эпичных доказательств того, что внешность бывает ой как обманчива

Порой люди оценивают незнакомцев по внешнему виду, даже не задумываясь об этом. Только вот миллионеры часто ходят в неброской одежде, а люди с весьма средним достатком порой любят щеголять в брендовых вещах. Не стоит судить о книге по обложке, а о человеке — по одежке. И истории героев нашей статьи — прямое тому доказательство.