18 эпичных историй о людях, которые живут по какой-то своей неведомой логике
Мы не умеем угадывать мысли, но часто думаем, что люди живут по тем же правилам, что и мы. И вот тут-то некоторые наши знакомые и даже родственники могут нас сильно удивить. Оказывается, у них собственная жизненная логика, которая отличается от нашей. Эта статья как раз состоит из примеров таких ситуаций.
- Сшила комбинезон на заказ. Заказчица надела его прямо в ателье и говорит: «В нем и пойду». Я ей: «Лифчик видно, спина-то открытая!». Она легким движением руки расстегивает его и снимает. А ткань тонкая, сильно просвечивает. Она ушла, но что-то забыла у меня, я вылетаю за ней. Не знала, в какую сторону она пойдет, но посмотрела на прохожих вокруг: с одной стороны шли дамы с глазами по 5 копеек. Думаю : «О! Значит, туда! » Догнала... © lidia33 / Pikabu
- Есть старый совет — не спрашивать детей, будут ли они есть, а предлагать выбор: «Ты будешь кашу или суп?». С детьми работает через раз, зато с мужем дает 100%-й результат. Вместо фразы «присмотри за ребенком, мне нужно вымыть посуду» (на что он обычно закатывает глаза), я как-то спросила: «Ты будешь мыть посуду или следить за ребенком?» И сработало! Неделю пользуюсь, хожу балдею, муж пока ничего не подозревает. © lipaya / Pikabu
- Месяц ждала, пока мне изготовят стеллаж в стиле лофт. Вчера привезли, начала проверять — от нижнего ящика отвалилась ручка. Доставщик: «Можно посадить на суперклей». Я: «Давайте не будем колхоз разводить, забирайте на фабрику, пусть переделывают». Он посмотрел в какую-то свою бумажку, а там напротив моего адреса крупными буквами написано: «Не спорить ни в коем случае». © Hrustaleva__ / Twitter
- Вчера у меня был день рождения, и я провела его с семьей моего бойфренда. Мои родители, братья и сестры меня даже не поздравили. А моя мама еще и обиделась на меня за то, что я не напомнила ей о том, что у меня день рождения и не пригласила ее на ужин. © mammamoonbear / Reddit
- Я юрист. Думал, меня уже ничем не удивить. Приходит ко мне молодая пара. Говорят: «Хотим пожениться и развестись, и так максимальное количество раз. Можно так по закону? И сколько времени уйдет на одно заключение брака и расторжение?» Отвечаю: «Запретов нет, но у вас ребенок, поэтому расторжение брака только в суде. Заключить брак — около месяца. Расторгнуть — около 2 месяцев. Ну и месяц на бюрократические моменты. Итого, один круг — около 4 месяцев. В год три круга». Спрашиваю: «А зачем это вам?» А они выдают: «Мы в соцсетях дали обязательство, что попадем в „Книгу рекордов Гиннесса“ и станем знаменитыми». © stalker1111 / Pikabu
- Моя любимая история от подруги: нежно обнимаются с мужчиной, и тут ему приходит сообщение. Он берет телефон и радостно улыбается. Подруга спрашивает: «Что такое, милый?» А он: «У меня сын только что родился». Они долго до этого были вместе, и никакой жены, тем более беременной, не фигурировало вообще. © aloeandlove / Twitter
- Моя мама очень ждала внуков, но мы с мужем не могли позволить себе оплату детского сада. Она пообещала, что сама будет сидеть с ребенком, и я забеременела. Мы говорили про это много раз, и мама уверяла, что будет делать это бесплатно. Сейчас я на восьмом месяце, и она начала активно обсуждать тему оплаты за ее услуги, ведь это неправильно — «заставлять свою пожилую мать присматривать за младенцем без денег». Я в шоке. Мы готовы платить, но очень расстроены, что дела приняли такой оборот. © Cool_Ask_2773 / Reddit
- Стою в очереди у родника. Впереди молодая пара. Девушка легко одета, мерзнет. Ее молодой человек: «Иди в машину, не стой здесь». Девушка: «А как же ты? Один будешь стоять?» Я: «Не волнуйтесь, я с ним постою!» Девушка: «Тогда тем более не уйду!» © vasilisaPRO / Twitter
- Мой муж жутко храпит, это мне мешает, у меня бессонница. Будить мне его не хочется, он устает на работе. Но когда я сказала, что хочу спать в другой комнате, он ответил, что я должна купить себе беруши и все равно спать вместе с ним. Каждый раз, когда он обнаруживает, что я спала на диване, он расстраивается. Муж считает, что я слишком драматизирую и должна «просто привыкнуть». © OceansDayOW / Reddit
- Когда мы собираемся с друзьями, все обычно приносят еду. Но одна из подруг никогда ничего не приносит и ни за что не платит — ни за ужин, ни за билеты в кино. Все к этому привыкли и платят за нее. Недавно она начала встречаться с парнем, и теперь нам приходится платить за обоих. Никому это не нравится, но все молчат, хотя поесть этот парень любит. Но когда он захотел забрать домой все оставшиеся ребрышки барбекю, я не выдержала и спросила: «Может, ты не будешь забирать все? Вдруг другие тоже захотят?», он очень разозлился, а подруга теперь не берет трубку. © ***bean4 / Reddit
- Сегодня во время собеседования я налила воду в чашку и немного перелила. "Нервничаете?«,- спросил интервьюер. Я ответила: «Нет, я просто всегда выкладываюсь на 110%» © ingiJosh / Twitter
- У моей жены есть брат. Он развелся и вместе с двумя дочерьми-подростками переехал к нам на пару месяцев, пока не подыщет жилье. Его дочери стали заходить в комнату к нашей и брать ее вещи — косметику, ноутбук и т.д. Когда наша дочь увидела, что девочки испортили ее любимые дорогие тени, она расплакалась. Их отец считает, что это нормальное поведение подростков и очень обиделся, что я поставил замок на дверь в комнате дочери. Мол, нужно делиться, а девочка могла бы покупать косметику и подешевле. © OnlyInQuebec92 / Reddit
- Я приготовил пару бутербродов себе и своей девушке, потому что знал, что она ничего не ела в течение дня и, вероятно, голодна. Принес ей бутерброд, а она ужасно разозлилась! Она сказала, что прежде чем что-то готовить, мне следовало сначала спросить ее, хочет ли она есть. Я позаботился о ней, зачем злиться? © Aggravating-Olive866 / Reddit
- Одна тетка за полчаса успела мне рассказать, что говорит на пяти языках на уровне носителя, ездит на мотоцикле и доске, планирует прыгнуть с парашютом, руководит проектами в сфере IT, а я пыталась читать книжку и думала: «Какая гениальная, все умеет, кроме как отстать от меня». © purpolly / Twitter
- Моя мать расплакалась от того, что я не клала свои ключи в своей машине так, как ей удобно, и как она обычно делает у себя. Стоит ли говорить, что я стараюсь с ней не пересекаться? © Swanchilda / Pikabu
- Рассказываю будущему бывшему анекдот, он с кислым лицом слушает и выдает, что и анекдот несмешной и чувства юмора у меня странное, и вообще, не я умею анекдоты рассказывать. Сижу, обтекаю (до него как-то всех все устраивало). Через некоторое время приходит домой и делится, что мужики на работе рассказали суперский анекдот, мол, целый день над ним ржет. Ну, вы догадались, что это был за анекдот? Это стало последней каплей в наших отношениях. © Malu0603 / Pikabu
- У меня муж общий салат солит исключительно под себя. Когда прошу отложить себе в тарелку порцию и ее посолить, убеждает, что салат нуждается в соли. Значит, и я нуждаюсь. Никакие аргументы не работают, смотрит в глаза и солит в общую миску. © re55 / Pikabu
- У меня подруга была. Когда забегала к ней, она предлагала всегда яблочко или творог перекусить. Причем сто раз говорила ей, что не люблю ни то, ни другое. И каждый раз выслушивала лекцию, какие это вкусные и полезные продукты. © adbagdasar / Pikabu
Вот вам еще несколько подборок историй, где финал предсказать не так-то просто:
AdMe/Народное творчество/18 эпичных историй о людях, которые живут по какой-то своей неведомой логике
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