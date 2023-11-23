18 эпичных историй о людях, которые живут по какой-то своей неведомой логике

Мы не умеем угадывать мысли, но часто думаем, что люди живут по тем же правилам, что и мы. И вот тут-то некоторые наши знакомые и даже родственники могут нас сильно удивить. Оказывается, у них собственная жизненная логика, которая отличается от нашей. Эта статья как раз состоит из примеров таких ситуаций.