18 эпичных переписок, которые начинались как обычно, а закончились комедией

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Что и говорить, мы стали чаще переписываться в мессенджерах и социальных сетях, чем разговаривать по телефону. И среди этой бесконечной переписки нет-нет да и найдутся настоящие жемчужины — уморительные диалоги, финал в которых может быть эпичнее, чем в голливудской драме.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Deathwalker / Pikabu

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: C.Darwin / Pikabu

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Decembrisst / Pikabu

4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Lormy / Pikabu

5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: COBECTbHEBKYPCE / Pikabu

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ewMAXIMUS / Pikabu

7.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

8.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Livedorm / Pikabu



9.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: AySmerch / Pikabu



10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ***thman / Pikabu

11.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Rliethnam / Pikabu

12.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: FEMALE MEMES / VK

13.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: FeRoNi / Pikabu

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu



15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: KristinaP / Pikabu

16.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: NeskromnyeMysli / Pikabu

17.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ***thman / Pikabu

18.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: FEMALE MEMES / VK