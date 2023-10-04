18 эпичных переписок, которые начинались как обычно, а закончились комедией
Что и говорить, мы стали чаще переписываться в мессенджерах и социальных сетях, чем разговаривать по телефону. И среди этой бесконечной переписки нет-нет да и найдутся настоящие жемчужины — уморительные диалоги, финал в которых может быть эпичнее, чем в голливудской драме.
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