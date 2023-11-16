18 человек, которые не смогли удержаться и сфоткали свои маленькие открытия
Иногда мы чисто случайно делаем любопытное открытие. Забываем про вещи, замечаем интересную химическую реакцию или натыкаемся с утра на розовый туман. Но не всегда мы это успеваем запечатлеть или просто считаем не особо важным, чтобы кому-то про это рассказать. А вот пользователи сети успели сфотографировать занятные явления и поделились этим с другими.
«Оставила сладкую вату в отельном номере в тропической стране. А она превратилась в это»
«Все подушки в этом отеле оснащены датчиками. Скорее всего, это защита от пропажи»
«Туман стал розовым из-за восхода солнца»
«Покрасила чехол телефона акриловой краской и покрыла его прозрачным лаком для ногтей. И тут случилась странная химическая реакция»
«Что за химическая реакция тут произошла? Это одинаковые вилки, но одна из них внезапно стала радужного цвета»
- Скорее всего, ее просто чересчур нагрели. Такие вилки обычно изготавливаются из нержавеющей стали. И при нагревании до определенной температуры она меняет цвет из-за окисления. Теперь у вас есть классная, особенная вилка. © ****not**** / Reddit
«Тени от знака отличаются от самого знака»
«Видел сегодня золотую рыбку в дождевой луже»
«Гриб, растущий в подвале моего друга»
«Что-то растет внутри пузырьков моего мыла»
- Скорее всего, вы добавили новое мыло в остатки старого. Старое мыло светлее нового, поэтому появляются такие странные пузырьки. © MrsMonkey_95 / Reddit
«У моей кошки разные зрачки»
«У меня один глаз близорукий, а другой дальнозоркий, и тени от линз моих очков выглядят по-разному»
«Решил друг с окном разобраться, а то все не мог понять, почему холодом так тянет. А тут наконец руки дошли, и я был крайне удивлен увиденным»
«Воробьи за 10+ лет прогрызли пену и устроили себе очень уютные гнезда. Даже жаль было рушить их. При уборке ни одна птица и яйцо не пострадали.»
«Мне удалось сфоткать полный радужный круг»
«Только что обнаружил у себя квадратную родинку»
«Лампочки в светофоре прям такие же, какие мы покупаем себе домой»
«Лед растаял везде, а вот под монетой остался»
«Так выглядит кокосовое масло после застывания»
«Несколько бриллиантов на моем кольце светятся под ультрафиолетом»
- Это означает, что они флуоресцентные и менее качественные, чем остальные. © themeanman2 / Reddit
А если вам больше по душе загадки, то у нас есть подборка странных вещей, на которые наткнулись пользователи сети. И всем интернетом пытались разобраться, что же это такое.
Фото на превью unclerazor / Pikabu
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые не смогли удержаться и сфоткали свои маленькие открытия
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