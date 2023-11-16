18 человек, которые не смогли удержаться и сфоткали свои маленькие открытия

Иногда мы чисто случайно делаем любопытное открытие. Забываем про вещи, замечаем интересную химическую реакцию или натыкаемся с утра на розовый туман. Но не всегда мы это успеваем запечатлеть или просто считаем не особо важным, чтобы кому-то про это рассказать. А вот пользователи сети успели сфотографировать занятные явления и поделились этим с другими.

«Оставила сладкую вату в отельном номере в тропической стране. А она превратилась в это»

«Все подушки в этом отеле оснащены датчиками. Скорее всего, это защита от пропажи»

«Туман стал розовым из-за восхода солнца»

«Покрасила чехол телефона акриловой краской и покрыла его прозрачным лаком для ногтей. И тут случилась странная химическая реакция»

«Что за химическая реакция тут произошла? Это одинаковые вилки, но одна из них внезапно стала радужного цвета»

Скорее всего, ее просто чересчур нагрели. Такие вилки обычно изготавливаются из нержавеющей стали. И при нагревании до определенной температуры она меняет цвет из-за окисления. Теперь у вас есть классная, особенная вилка. © ****not**** / Reddit

«Тени от знака отличаются от самого знака»

«Видел сегодня золотую рыбку в дождевой луже»

«Гриб, растущий в подвале моего друга»

«Что-то растет внутри пузырьков моего мыла»

Скорее всего, вы добавили новое мыло в остатки старого. Старое мыло светлее нового, поэтому появляются такие странные пузырьки. © MrsMonkey_95 / Reddit

«У моей кошки разные зрачки»

«У меня один глаз близорукий, а другой дальнозоркий, и тени от линз моих очков выглядят по-разному»

«Решил друг с окном разобраться, а то все не мог понять, почему холодом так тянет. А тут наконец руки дошли, и я был крайне удивлен увиденным»

«Воробьи за 10+ лет прогрызли пену и устроили себе очень уютные гнезда. Даже жаль было рушить их. При уборке ни одна птица и яйцо не пострадали.»

«Мне удалось сфоткать полный радужный круг»

«Только что обнаружил у себя квадратную родинку»

«Лампочки в светофоре прям такие же, какие мы покупаем себе домой»

«Лед растаял везде, а вот под монетой остался»

«Так выглядит кокосовое масло после застывания»

«Несколько бриллиантов на моем кольце светятся под ультрафиолетом»

Это означает, что они флуоресцентные и менее качественные, чем остальные. © themeanman2 / Reddit