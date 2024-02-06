18 фото, глядя на которые хочется сказать: «Дизайнеры, остановитесь!»

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Иногда фантазия у людей уходит в такой сумасшедший полет, что результаты их творчества могут стать предметом жарких обсуждений. Например, эксцентричная обувь, мебель или безделушка может у кого-то вызвать восторг. Но вот непродуманность дизайна интерьера или девайса вызывает лишь недоумение и возмущение.

«Моя мама работает риелтором. И сегодня она увидела этот шедевр — в туалетном бачке плавает живая аквариумная рыбка»

«Наткнулся на вот такую жуткую фигурку Жасмин»

«И тем не менее, моему ребенку они нравятся»

«Эти туфли оскорбляют мое чувство прекрасного»

«Мерный стакан после всего двух моек в посудомойке»

«Она была причиной моих детских кошмаров»

«На подлокотнике кресла в самолете есть кнопка вызова стюардессы. За полчаса полета пассажиров уже 2 раза попросили перестать случайно нажимать эту кнопку»

«Кто-то додумался сделать душ без двери, чтобы пол постоянно был залит водой»

«В этом кинотеатре нумерация мест не поддается никакой логике»

И ведь кому-то не покажется это жутким, кто-то даже купит

Брендовый шлем Дарта Вейдера

«Зацените дизайнерскую раковину за $ 2 тыс.»

«Терпеть такое не могу. Непонятно, чем вообще думали люди, которые вот так расположили номера»

«Пока я развозил посылки, заметил вот такой странный почтовый ящик»

«Наткнулся на вот такую вазу»

«Ну просто замечательно»

К такому холодильнику ночью точно не захочется подходить

«Мой батя снял номер в отеле, а там прям возле кровати стоит это — ванна с гидромассажем»