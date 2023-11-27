18 фото, которые можно было сделать только перед новогодними праздниками

Зима медленно, но верно начинает окутывать города. Еще чуть-чуть, и в воздухе начнет витать запах мандаринов, в окнах будут мигать гирлянды, а снежное одеяло укроет все вокруг. Погрузиться с головой в праздничную атмосферу можно уже сейчас. Мы собрали рождественские фотографии, из которых уют и тепло буквально сочатся через экран.

1. «Впервые в этом сезоне напекла рождественское печенье»

2. «Мой котейка впервые видит рождественскую елку. Я думаю, ему нравится»

3. «Хорошая новость: я купил себе PS5. Плохая новость: я смогу открыть его только через 46 дней»

4. «Кажется, Рождество уже не за горами»

5. «Я сдался и поставил елку в середине ноября»

6. «Купила рождественский набор форм для печенья и не могу понять: что это вообще такое?»

В комментариях пользователи пришли к выводу, что, вероятнее всего, это северный олень.

7. «Всем счастливого Рождества!»

8. «Вместо рождественского дерева получил дерево из мультиков Тима Бертона»

9. Идея, куда деть пазлы, которые купил в прошлом году, но так и не собрал

10. «Моя дочь решила сама украсить свою комнату к Рождеству»

11. «Решила сделать мужу вот такой подарок к Рождеству. Это маленькая копия дома, в котором он вырос»

Я бы выплакала все глаза, если бы получила подобное. © longhairandidocare / Reddit

12. «Мой сынок впервые помогает мне с украшением елки»

13. «Один из снежных шаров моей мамы превратился во что-то жуткое»

14. «Долли с нетерпением ждет свое первое Рождество»

15. «Сегодня я сделала этот рождественский шар. Это глупое лицо мне безумно нравится!»

16. «Рождественская деревня из Lego»

17. «Просто огромная рождественская гирлянда»

18. «Я вышиваю детский рисунок моего парня на наволочке. Планирую подарить это на Рождество его маме»