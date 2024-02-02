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18 фотографий, увидев которые, даже бабушки у подъезда ахнут

Народное творчество
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Интернет — удивительная штука. Здесь можно не только общаться и смотреть видео с котами, но и наткнуться на по-настоящему удивительные вещи. Например, на черное яблоко или очищенное сырое яйцо. В обычных обстоятельствах с подобным вряд ли столкнешься. А вот в интернете — запросто!

1. «Так выглядит очищенное сырое яйцо»

2. Теперь мы знаем, что кактус может вырасти даже в бутылке

3. Если мармеладные червячки кажутся слишком маленькими — просто заморозьте их

4. Лед для очень большого стакана

5. Это яблоко не испорченное, а выдержанное

6. «Я думал, что выдернул сорняк, а это оказался проросший желудь»

7. По крайней мере таким клеем не приклеить руку к столу

8. «Дерево выросло в бутылке»

9. «Щетка, которой пользовались каждый день больше трех лет, по сравнению с новой»

10. «Забыл про яблоко и оно почернело»

11. «Ношу этот ремень с 16 лет, сейчас мне 39»

12. «Я положил сырое яйцо на 24 часа в уксус, потом в кукурузный сироп, а затем в дистиллированную воду»

13. Жаль, что сахарные кристаллы нельзя продать

14. В рулете проросла фасоль. Интересно, можно ли теперь ее пересадить в грунт?

15. «Посреди „тещиного языка“ просто выросла такая штука»

  • Не хочу вас расстраивать, но это не выглядит здорово. Почему это вообще случилось?
    © CrazyBubus / Reddit

16. «Обнаружил это внутри игрушки моей собаки»

*Игра окончена, ваша собака выиграла, выбросьте эту пищалку.

  • Прежде чем я прочитал описание, я подумал, что это просто кусок мыла.
    © CptKherov / Reddit

17. «Сварил себе сегодня яйца, разрезал, а внутри оказался такой „сюрприз“»

18. «На производстве хлеба что-то пошло не так. В итоге несколько кусков в моей упаковке выглядят вот так»

А вот еще несколько человек, который столкнулись с чем-то необычным:

Фото на превью kadlekaai / Reddit
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17415
AdMe/Народное творчество/18 фотографий, увидев которые, даже бабушки у подъезда ахнут
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