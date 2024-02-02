18 фотографий, увидев которые, даже бабушки у подъезда ахнут
Интернет — удивительная штука. Здесь можно не только общаться и смотреть видео с котами, но и наткнуться на по-настоящему удивительные вещи. Например, на черное яблоко или очищенное сырое яйцо. В обычных обстоятельствах с подобным вряд ли столкнешься. А вот в интернете — запросто!
1. «Так выглядит очищенное сырое яйцо»
- Это сломало мой мозг. © MxPlume / Reddit
2. Теперь мы знаем, что кактус может вырасти даже в бутылке
3. Если мармеладные червячки кажутся слишком маленькими — просто заморозьте их
4. Лед для очень большого стакана
5. Это яблоко не испорченное, а выдержанное
6. «Я думал, что выдернул сорняк, а это оказался проросший желудь»
7. По крайней мере таким клеем не приклеить руку к столу
8. «Дерево выросло в бутылке»
9. «Щетка, которой пользовались каждый день больше трех лет, по сравнению с новой»
10. «Забыл про яблоко и оно почернело»
11. «Ношу этот ремень с 16 лет, сейчас мне 39»
12. «Я положил сырое яйцо на 24 часа в уксус, потом в кукурузный сироп, а затем в дистиллированную воду»
13. Жаль, что сахарные кристаллы нельзя продать
14. В рулете проросла фасоль. Интересно, можно ли теперь ее пересадить в грунт?
15. «Посреди „тещиного языка“ просто выросла такая штука»
- Не хочу вас расстраивать, но это не выглядит здорово. Почему это вообще случилось?
© CrazyBubus / Reddit
16. «Обнаружил это внутри игрушки моей собаки»
*Игра окончена, ваша собака выиграла, выбросьте эту пищалку.
- Прежде чем я прочитал описание, я подумал, что это просто кусок мыла.
© CptKherov / Reddit
17. «Сварил себе сегодня яйца, разрезал, а внутри оказался такой „сюрприз“»
- Эээ, а как это есть-то? © Bulky_Ad_2938 / Reddit
18. «На производстве хлеба что-то пошло не так. В итоге несколько кусков в моей упаковке выглядят вот так»
А вот еще несколько человек, который столкнулись с чем-то необычным:
Фото на превью kadlekaai / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 фотографий, увидев которые, даже бабушки у подъезда ахнут
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