18 фотографий, увидев которые, даже бабушки у подъезда ахнут

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Интернет — удивительная штука. Здесь можно не только общаться и смотреть видео с котами, но и наткнуться на по-настоящему удивительные вещи. Например, на черное яблоко или очищенное сырое яйцо. В обычных обстоятельствах с подобным вряд ли столкнешься. А вот в интернете — запросто!

1. «Так выглядит очищенное сырое яйцо»

Это сломало мой мозг. © MxPlume / Reddit



2. Теперь мы знаем, что кактус может вырасти даже в бутылке

3. Если мармеладные червячки кажутся слишком маленькими — просто заморозьте их

4. Лед для очень большого стакана

5. Это яблоко не испорченное, а выдержанное

6. «Я думал, что выдернул сорняк, а это оказался проросший желудь»

7. По крайней мере таким клеем не приклеить руку к столу

8. «Дерево выросло в бутылке»

9. «Щетка, которой пользовались каждый день больше трех лет, по сравнению с новой»

10. «Забыл про яблоко и оно почернело»

11. «Ношу этот ремень с 16 лет, сейчас мне 39»

12. «Я положил сырое яйцо на 24 часа в уксус, потом в кукурузный сироп, а затем в дистиллированную воду»

13. Жаль, что сахарные кристаллы нельзя продать

14. В рулете проросла фасоль. Интересно, можно ли теперь ее пересадить в грунт?

15. «Посреди „тещиного языка“ просто выросла такая штука»

Не хочу вас расстраивать, но это не выглядит здорово. Почему это вообще случилось?

© CrazyBubus / Reddit

16. «Обнаружил это внутри игрушки моей собаки»

*Игра окончена, ваша собака выиграла, выбросьте эту пищалку.

Прежде чем я прочитал описание, я подумал, что это просто кусок мыла.

© CptKherov / Reddit

17. «Сварил себе сегодня яйца, разрезал, а внутри оказался такой „сюрприз“»