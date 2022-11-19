18 гордых собой людей, которые создали нечто особенное вот этими вот руками

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Иногда вдохновение может накрыть с головой, и срочно хочется что-то переделать, сшить, испечь — сотворить. И вот когда шедевр готов, возникает желание поделится с кем-то своим результатом, что и сделали герои нашей подборки.

«Я пекарь-самоучка, и вот несколько моих творений»

«Я сшила юбку в стиле „Русалочки“»

«Сделал вот такое, мне очень нравится выжигание по дереву»

«Изготовила эту корону Галадриэль»

«Сотворила этого малыша для своей мамы»

«Одно из моих любимых ожерелий. Подвеска в виде медовых сот»

«Мой светильник ручной работы, сделанный из тыквы»

«Мой компрессор сломался, так что я решил переделать его в миньона»

«Связала вот такой плед для члена семьи»

«Я всегда хотела завести себе борзую, но это было невозможно. Поэтому я ее сшила для себя»

«А вы уже начали подготавливать подарки к Новому году? Я вот связала крючком милые мешочки для своих друзей»

«Я сделал фигурку кота из полимерной глины»

«Изготовила мыло в виде пончиков с разными „вкусами“»

«Впервые работал с бетоном и укладкой кирпича, но сделал вот такую грядку для своей жены»

«Недавно сделала вот такую вышивку»



«Добро пожаловать во взрослую жизнь. Надеюсь, тебе нравится обезболивающее».

«Любимая блузка, сшитая мной»

«Мне очень нравится вселенная Гарри Поттера, так и получился мой первый коврик — сделала для себя»

«Мой муж сделал мне сумку из дерева, потому что я начала больше рисовать городские пейзажи»