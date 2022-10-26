18 историй, которые доказывают, что богатство буквально срывает маски с людей

Нередко можно услышать мнение о том, что деньги портят отношения между людьми: тот, кто стал богатым, начинает смотреть на других свысока, а не очень обеспеченные люди ему завидуют. Но бывает и наоборот: когда человек, чье благосостояние внезапно улучшилось, старается сделать больше добра и щедр ко многим. Мы нашли несколько историй о том, как деньги изменили людей.