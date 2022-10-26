18 историй, которые доказывают, что богатство буквально срывает маски с людей
Нередко можно услышать мнение о том, что деньги портят отношения между людьми: тот, кто стал богатым, начинает смотреть на других свысока, а не очень обеспеченные люди ему завидуют. Но бывает и наоборот: когда человек, чье благосостояние внезапно улучшилось, старается сделать больше добра и щедр ко многим. Мы нашли несколько историй о том, как деньги изменили людей.
- Моя подруга выросла в детдоме. Давеча поведала мне историю о своей встрече с родителями. Пришла к ним, а там большая квартира в хорошем районе. Сказали ей, мол, если бы тогда не сдали ее в детдом, не разбогатели бы так. А еще выдали, что это их последняя встреча, потому что они ей не родители, потому что не воспитывали, и что она им не соответствует. © Подслушано / VK
- В университете у меня был друг — очень бедный. Я часто платил за него, делал ему подарки. А потом он нашел работу в другой стране и уехал. Я тогда очень расстроился, боялся, что мы перестанем общаться, даже всплакнул в аэропорту. В новой стране у него дела пошли в гору. Но это его не испортило. Как-то раз он оплатил мне билет до его города. И пока я гостил там, то не потратил ни копейки! Теперь мы иногда летаем друг к другу. © Mani Jay / Quora
- Мои соседи — очень богатые люди. Но, что самое прекрасное, эти деньги их ничуть не испортили. Они помогают одинокой бабуле, живущей в нашем подъезде. Регулярно подбирают бездомных животных, лечат их и отдают в добрые руки, безвозмездно помогли матери-одиночке, когда ее ребенок попал в больницу с тяжелым заболеванием. Если бы было больше таких людей, наш мир бы стал прекрасным местом. © Палата № 6 / VK
- Был у меня школьный друг, над которым издевались. Я его защищала как могла. Потом того, кто его травил, выгнали, издевательства закончились. Прошло 15 лет. И мальчик, которого все обижали, разбогател. Недавно он подарил мне трешку в центре, дорогую машину и устроил к себе на руководящий пост. Слезно благодарил за дружбу и поддержку: «Без тебя я бы сломался еще в школе, ты научила быть сильным». © Подслушано / VK
- У меня есть две подруги, которые стали богатыми. Одна из них вообще не изменилась: продолжала уважительно относиться ко всем, не выставляла напоказ дорогие вещи, не тратила деньги впустую. А вторая испортилась: стала тратить деньги на пластических хирургов, дорогие автомобили и одежду. А еще оставила в прошлом старых друзей и позабыла об этике и морали. © Lorraine Pitts / Quora
- Был у меня друг. Я его всегда старалась защитить, понять, хотела чем-нибудь помочь ему. Когда его выгоняли из дома, то он ночевал у меня. Когда ему нужны были деньги — брал у меня. Плакал у меня на плече и говорил, что только я его понимаю. Недавно он резко разбогател — приличное наследство. Не прошло и пары месяцев, как я оказалась в черном списке совершенно беспочвенно. Просто вычеркнул меня из своей жизни. © Подслушано / VK
- Мы с женой встречались с 16 лет. Оба из бедных семей. К 25 годам у нас хорошие работы, своя квартира, у каждого машина, можем многое себе позволить. Но жене снесло крышу от денег. Всех, кто без машины или не в шубе и без хорошего телефона, она называет нищими. В магазинах покупает все только самое дорогое, скупает кучу косметики и одежды. Порвала старые связи с подругами, потому что у них «нищее сознание». Не помогает родителям и сестрам, говоря, что им не за что помогать, явно не за нищее детство, и что раз она смогла разбогатеть, то и они пусть как-нибудь попытаются. © Подслушано / VK
- У меня есть знакомый, которого на самом деле изменили деньги. Он стал больше ценить дружбу и заботиться о здоровье. Старался постоянно выходить из зоны комфорта, сменил роскошные апартаменты на однушку, пересел с шикарной машины на общественный транспорт, начал изучать языки. На его свадьбе все было по-простому. Со стороны можно было подумать, что это и вовсе не бракосочетание: он надел простую рубашку, сам развез гостей.
Он сказал одну вещь, которую я хорошо запомнил: «Вы всегда можете заработать больше денег, но никогда не сможете заработать больше времени». © Alex Jin / Quora
- Когда наша семья стала более состоятельной, почти все отношения с другими людьми испортились. Теперь я от всех знакомых жду, что они попросят помочь финансово, а не то, что они хотят пообщаться со мной. А родственники даже не присылают подарки моим детям на Новый год, потому что «у детей есть все, что они пожелают». И все, естественно, уверены, что мы обязаны выручать родственников, у которых возникли финансовые трудности. © Unknown author / Quora
- Мы с подругой были не разлей вода. Встретили мы мужчин: я — своего нынешнего мужа, она — своего. Но только у меня все с любовью и от сердца, а она хладнокровно вышла замуж за перспективного богатого дядю. Мы по-прежнему общаемся, но я вижу, как она из интеллигентной девушки превращается в «потребительскую сущность».
Раньше с ней было комфортно. Но сейчас все, о чем она может говорить, — это бренды и пластическая хирургия. И упрекает меня в том, какие неправильные у меня отношения с мужем, хотя мы живем душа в душу. © Подслушано / VK
- Недавно разговорился с бывшим коллегой, он пригласил меня к себе в гости в деревню. Думал, на дачу меня позвал, а оказалось, что он там живет. Как я понял, он продвинулся по карьерной лестнице и отлично зарабатывает. Купил дом за бесценок. Сейчас вызывает местных работяг как мастеров по дому. С несколькими женщинами договорился, чтобы они у него убирали дома и еду готовили. А сосед — старичок — на телеге им еду привозит. Да и техобслуживание машины нашел у кого делать — он у тех ребят чуть ли не единственный клиент. В общем, обеспечил работой половину деревни, так еще и со всеми хорошо общается. © Палата № 6 / VK
- 43 года дружбы пошли насмарку, после того как моя подруга разбогатела. Она и до этого часто игнорировала звонки, забывала про встречи. А после того, как на нее свалилось наследство, все стало еще хуже. Она стала стараться откупиться от меня подарками. Я сказала, что не хочу от нее подачек, мне хочется просто проводить с ней время. После этого она не разговаривает со мной 2 года. © Ju A. Ju / Quora
- Нас в семье было трое: сестра, брат и я. У всех уже свои семьи. До того, как сестра «удачно» вышла замуж, она была простой и веселой. Муж очень обеспеченный, мы очень рады за нее, но она изменилась до неузнаваемости. При каждой нашей встрече упреки, что мы не так обеспечены, как она; что мы не делаем дорогой ремонт, а обычный; что мы ездим не на машине люкс, а на обычной. И все в таком духе. Это при том, что она вообще не работает — ее полностью обеспечивает муж.
Если мы приезжали с братом друг к другу в гости, старались сестре об этом не говорить, так как скандалы уже надоели. Но она узнала об этом и обиделась. Вроде и чувствую себя виноватой, а вроде надо по-человечески к людям относиться. © Подслушано / VK
- Я фрилансер. Зарабатываю не миллионы, но на все хватает. Живу отдельно. Помогаю финансово родителям. И вот уже несколько лет для них я просиживаю штаны за компом. Ничего не делаю, ничего не добилась. Было обидно и грустно, что родные считают амебой без денег и не замечают моей помощи. В один день мне это надоело и я им сказала: «Ну раз нет у меня денег, то не ждите очередных поездок в отпуск за мой счет». Сразу стала любимой богатой умницей-дочей. А все равно больше денег не дам. © Подслушано / VK
- Мы с мужем хорошо зарабатываем. Родителям помогаем и деньгами, и так, покупаем, что нужно. И все равно моя мама в разговоре частенько может сказать: «Мы этого не можем себе позволить», «Ну да, у вас другой бюджет». Мне так некомфортно становится, стыдно, хотя стараемся помогать во всем. © Подслушано / VK
- Говорят, что друзья познаются в беде. У меня, к сожалению, не так. Пока я была одинока, работала за небольшую зарплату, у меня была близкая подруга. Я думала, что будем дружить всю жизнь. Когда же я устроилась на хорошую работу, вышла замуж, стала жить лучше, то у подруги появилась зависть ко мне, претензии, что если я хорошо зарабатываю, то должна помогать ей. Надоело слушать, как мне повезло, хотя никто ничего мне не давал, сама заработала. На этом дружба и закончилась. © Подслушано / VK
- Работал как-то с иностранцем — настоящий скряга. Миллионер, живет в своем маленьком замке XVII века, старый дед, семьи и наследников нет. Вся одежда у него старая, продукты покупает самые дешевые по акции. Когда в аэропорту я его угостил, он удивился, сказал спасибо, но тут же посоветовал не раскидываться деньгами, хотя от напитка не отказался. Постоянно тыкал рабочих за то, что они неэкономно расходуют канцелярские принадлежности и так далее. В общем, дядька хоть и умный, но общаться с ним было противно, потому что всегда все разговоры сводились к деньгам. © Navi****er / Pikabu
- Моя родители хорошо зарабатывали, потому что работали с утра до ночи. Я и другие дети часто играли возле дома, а местные бабушки приглядывали за нами с лавки. Помню, мама вернулась с работы с хорошим настроением и купила всем детям во дворе чипсы. Бабки как увидели, аж позеленели, кричат: «Бросьте, наверняка они испорченные или отравленные! Что от „этих“ богатеев ожидать?!» © Aksiomaa / Pikabu
А какие истории о том, как богатство изменило отношения между людьми, знаете вы?
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