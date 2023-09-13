18 историй, которые начинались за здравие, а закончились полным фиаско
Порою кажется, что все идет очень даже хорошо или хотя бы по плану. Где-то в глубине души мы предвкушаем результат, но вдруг опа — и все пошло наперекосяк! Герои нашей подборки тоже столкнулись с такими ситуациями и до сих пор не понимают, за что им такое.
- Отдыхаем на даче. На участок забежал сосед, заорал хвастливым тоном: «Я только что нашел на дороге деньги! Я самый везучий человек на свете!» — споткнулся о шланг, полетел головой в ежевику, и, пытаясь встать, влез одной ногой в крапиву, а другой — в муравейник. Теперь сидит за столом, охает и стонет. Утешаем. © Палата № 6 / VK
- Иду с товарищем после работы по улице. Стоит симпатичная особа женского пола. Когда проходим около нее, она спрашивает у меня, есть ли ручка с бумагой. Даю. Отворачивается, прикладывает листок к стене дома и пишет на нем следующее: «Вы мне очень понравились, позвоните мне по номеру...» В этот момент ловлю взгляд товарища, наполненный завистью и уважением. Гордо поворачиваюсь к даме, а она возвращает ручку, говорит спасибо и засовывает листок под дворник припаркованного Лексуса. © heruvimunis / Pikabu
- Тренируюсь в зале. Подходит парень, машет мне рукой зачем-то. Вытаскиваю один наушник, вопросительно смотрю на него. Он такой: «Привет, отлично выглядишь! Что слушаешь?» А я в ответ: «Подкаст про инфекции мочевыводящих путей». Он ушел, короче. © medulla_ossium / Twitter
- Лет 15 мне было, приехала к нам в гости тетя из-за границы, и у нас собралось несколько семей родственников, включая моего племянника. И вот долгожданная встреча, все радуются, тетя раздает подарки. Моему племяннику дарит крутой телефон, после чего протягивает мне планшет с фразой: «А это тебе». Я в шоке, ничего подобного не ожидал, начинаю рассыпаться в благодарностях. Но меня перебивают фразой: «Да не, у меня в планшете что-то язык не переключается, посмотри». Такое чувство неловкости и разочарования повторить было сложно. © Fekkolper / Pikabu
- В начальных классах играли в «Тайного Санту». Было одно правило — подарок нужно было сделать своими руками. Девочка, для которой я была тайным Сантой, любила кошек, так что я сделала ей красивую шкатулку, в которую положила серьги в виде кошек. Она сияла, когда открывала подарок. Затем пришел мой черед. Я беру подарок, а из него что-то течет. Открываю и вижу размазанное арахисовое масло. В центре — сосновая шишка и кусок веревки. В недоумении оглядываюсь. И вдруг мама одного из одноклассников воскликнула: «Это кормушка для птиц!» Меня учили радоваться любому подарку, поэтому я перешагнула через себя и сказала: «Круто, спасибо!» © Kate Scott / Quora
- Однажды я пришла в гости с большой коробкой конфет, а хозяйка сразу их убрала в шкаф и выдала: «К чаю ничего нет». Лет 15 назад было, а я до сих пор это помню. © anchous87 / Twitter
- Зашел в маршрутку, протянул водителю крупную купюру за проезд. Он сказал, что сдачи нет, а на мой вопрос, что делать, ответил: «Ну не высажу же, езжай так». Я довольный сел у окошка. Эта схема срабатывала еще несколько раз, специально давал самую крупную купюру, водилы недовольно вздыхали, но разрешали проехаться. Но вот вчера не повезло. Маршрутчик решил во что бы то ни стало найти сдачу. Около 10 минут отсчитывал копейки, даже по карманам рылся. Пока пассажиры проклинали меня, что так долго простаиваем, я получил несколько купюр и две щедрые горсти монет. Куда их теперь девать? © Палата № 6 / VK
- Написал одной милой девушке, с которой раньше учился, пригласил на ее свидание. Она в ответ: «Давай! Я так хотела снова тебя увидеть!» Договорились встретиться в боулинге через неделю. Подъезжаю, а она такая: «Ого, не ожидала тебя здесь увидеть!» Я ничего не понял, спросил, мол, может мне пока пойти и выбрать дорожку. Она: «Да, конечно, но подойдет еще один мой друг. Твой тезка, кстати». Я пошел в зал, жду. Вдруг от нее приходит сообщение: «Ты где? Встретила тут одного знакомого, не хочу с ним торчать». Тут до меня дошло, что она все это время думала, что писала другому парню, который у нее записан так же, как я. Короче, отправил ей СМС: «Извини, не смогу сегодня». Она зашла в зал, но играть не стала и вскоре ушла. © Jollies / Reddit
- Узнал про полифазный сон, когда делишь его как бы «на части», чтобы спать меньше. Решил попробовать. Выбрал тактику: сплю 3 часа ночью и 2 часа днем. Получилось ночью 7, а днем 6. Кажется, что-то пошло не так. © SBOTTWIGRM / Pikabu
- Как-то раз парень позвал меня на свидание — ужин и кино. Он был очень симпатичным, высоким, накачанным... В общем, нравился он мне, я и согласилась. Но за день до свидания мы переписывались и он отвечал как-то странно. Я уточнила, в силе ли все на завтра. Он ответил: «Да! Только давай просто закажем пиццу и посмотрим фильм у меня дома?» Меня это смутило, но я решила дать ему шанс. А потом он добавил: «Еще я тут только что расстался с девушкой. Она забрала всю мебель, но телик остался. Я постараюсь найти пару шезлонгов, но, если что, ты не против посидеть на полу?» Я плакала от смеха. И, естественно, никуда не пошла. © Charissa Enget / Quora
- Несколько лет назад встретил даму. Мы поладили, она пригласила меня поужинать. Поехали в ресторан на другом конце города. Она оказалась интересной собеседницей, много всего рассказывала. Я почти не говорил, в основном задавал вопросы. И вот мы закончили ужин, я зову официанта, чтобы расплатиться, протягиваю ему карту и вдруг... падаю в обморок. Потом очнулся и вижу толпу людей. Все пытаются помочь, кто-то вызвал скорую. А я вскакиваю и пытаюсь найти девушку. Обыскал весь ресторан. Подумал, может, она за помощью пошла. Но нет, она просто ушла. С тех по ничего о ней не слышал. © stimbus / Reddit
- Договорились с парнем лететь на отдых: я беру билеты, он — отель. Заранее сказала, что отель нужен приличный. Полетели бизнесом-классом, а вместо отеля какой-то клоповник! Парень такой: «Мы же тут спать будем только». Съехала сразу, нашла годную гостиницу, его билет обратно аннулировала. Так этот кадр еще и пытался вселиться в мой новый оплаченный номер, а потом возмущался, что самому надо билет обратно покупать. © Подслушано / VK
- Сижу за ноутбуком, работаю, вдруг приходит младшая сестра и просит помочь ей. У бедняги в углу комнаты поселился огромный паук на большой паутине. Она чуть не плакала, а я, весь такой смелый, взял в руки швабру и пошел прогонять вредителя. Короче, снял его неаккуратно, он упал мне на плечо. Я закричал и упал со стула, сломал кровать. Малая после этого посмотрела на меня осуждающе и такая: «В следующий раз позову кого-то более смелого». © Палата № 6 / VK
- Решили с девушкой сесть на диету и при этом поспорили, что будем есть только овощи, никакого мяса, а тем более фастфуда. Поспорили на неделю. И вот последняя ночь, спор длится до 6 утра. Снится мне, как я сижу в ресторане и мне приносят сочный стейк, у меня прям слюни текут. Я хватаю его руками и вгрызаюсь в его мягкую сочную плоть. Но мою трапезу прерывает крик официанта: «Проиграл! Проиграл! Проиграл!» Просыпаюсь и обнаруживаю себя с куском мяса в руках. Оказалось, моя хитрая девушка во сне скормила мне мясо, чтобы выиграть. © Палата № 6 / VK
- Я как-то забыла насыпать какао-порошок в кружки и просто налила туда горячую воду. Дети играли в снежки, вернулись с прогулки, взяли кружки и ни слова не сказали. Я настолько ужасно готовлю, что мои дети реально решили, что я приготовила им горячую воду. © Unknown author / Reddit
Кстати, многие эпичные провалы происходят именно из-за человеческой невнимательности.
- Коллега рассказывал, как попал к одному известному человеку на собеседование, а тот потом написал статью с заголовком «Мне стыдно за вас, коллеги» и примерами из его собеседования. © Ohirro / Twitter
- Вчера брат мужа привел свою девушку ко мне с ночевкой. И вроде она взрослый человек, должна понимать, что нельзя все подряд наносить на лицо. Но нет, она без спроса взяла мои сыворотки и все разом намазала на себя. В итоге у девочки красное опухшее лицо, а виноватой оказалась я. Мол, не предупредила, что так нельзя делать. © Muna_Talus / Twitter
- Работала с красивым парнем, но он уволился и наши пути разошлись. Лет через 6 встретила его в кафе. Разговорились, начали встречаться. К себе он не звал, потому что, мол, дома ремонт. Начала что-то подозревать, а через месяц он такой: «Ремонт окончен, пошли, оценишь». Я радостная захожу в его квартиру, а там детская кроватка стоит. Оказалось, его беременная жена в отпуске. До сих пор при воспоминании об этом передергивает. © Подслушано / VK
Всегда обидно, когда что-то идет не по плану. Особенно, когда это случается на свидании.
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