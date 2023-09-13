18 историй, которые начинались за здравие, а закончились полным фиаско

Порою кажется, что все идет очень даже хорошо или хотя бы по плану. Где-то в глубине души мы предвкушаем результат, но вдруг опа — и все пошло наперекосяк! Герои нашей подборки тоже столкнулись с такими ситуациями и до сих пор не понимают, за что им такое.