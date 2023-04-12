18 историй, которым сложно найти логическое объяснение. От некоторых прямо мурашки по коже

Когда с людьми происходят странные вещи, они пытаются найти им какое-то объяснение. Но некоторые случаи вообще не поддаются никакой логике. Как раз о таких ситуациях недавно рассказали пользователи интернета. Вот 18 правдивых историй, от которых даже у ярых скептиков пробегут мурашки по коже.