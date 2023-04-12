18 историй, которым сложно найти логическое объяснение. От некоторых прямо мурашки по коже
Когда с людьми происходят странные вещи, они пытаются найти им какое-то объяснение. Но некоторые случаи вообще не поддаются никакой логике. Как раз о таких ситуациях недавно рассказали пользователи интернета. Вот 18 правдивых историй, от которых даже у ярых скептиков пробегут мурашки по коже.
- Это случилось посреди ночи. Мы с женой спим, и тут я просыпаюсь от ощущения, что кто-то яростно трясет меня за плечо. Я открываю глаза, ожидая увидеть свою жену, которая будит меня. Но она крепко спит, а рядом никого нет. И только я произношу фразу «Какого фига?», как внезапный ветер сдувает со стены картину. А наши окна, между прочим, закрыты... До сих пор моя жена считает, что я проснулся от падения картины. Но я-то знаю, что проснулся чуть раньше, чем она упала. © Alacrout / Reddit
- Где-то 10 лет назад мы с женой поздней ночью смотрели по телевизору фильм «Паранормальное явление». Как только закончилась финальная сцена (ужасающая) и пошли титры, мы услышали за дверью лай большой собаки. Мы, чтоб вы понимали, жили в отдаленном доме в селе, жили в нем много лет и никогда не слышали поблизости лай собак. Я побежал и открыл дверь. Но там не было никакой собаки. Просто мертвая тишина. Жена сразу же открестилась от фильмов ужасов и с того момента больше их не смотрела. © FNTM_309 / Reddit
- Однажды мне приснился кошмар, в котором что-то (думаю, животное) ударило меня в спину своими когтями. Боль разбудила меня. Но когда я проснулся, то все еще чувствовал боль и не мог пошевелиться примерно 15 минут. Я молчу уже о том страхе и дрожи, которые я испытывал в те минуты. Когда я наконец встал, то посмотрел на свою спину в зеркале — она была красной, будто что-то очень сильно ударило по ней несколько раз. И спина болела весь день. До сих пор понятия не имею, что это было.
Кстати, я не думаю, что это могло быть какое-то насекомое. Мы живем в районе, где мало пауков или многоножек. К тому же мы с женой чистюли и дома у нас идеальная чистота. © whitewalker646 / Reddit
- Я свистнула своим кошкам, и мой свист в точности повторился из коридора. Мы с мужем оба его услышали. У нас нет птиц, наши дети тогда были слишком малы, чтобы уметь свистеть. В том месте, откуда донесся свист, не было радионяни, а в прихожей были ковры, верхняя одежда и сумки. То есть это точно не эхо. А еще все окна и двери были плотно закрыты, и это произошло поздней ночью. © mooaaaaaaaan / Reddit
- Мы с мужем лежали в постели, и внезапно нижний ящик его тумбочки захлопнулся. Рационального объяснения тому, почему это произошло, мы не нашли до сих пор. Хочу уточнить, что, когда ящик закрылся, мы оба не спали, а просто лежали, читали и играли на своих телефонах. И мы оба отчетливо это услышали! Для пояснения: у моего мужа привычка держать свой нижний ящик открытым. © mrsjay717 / Reddit
- Несколько недель назад я получила сообщение от подруги: «Ты далеко?» И у меня мгновенно возникло какое-то невероятное чувство страха. Я тут же начала плакать. Не знаю почему, но я сразу подумала: «Боже мой, ее муж умер». Хотя он ничем не болел. К сожалению, я оказалась права. Это было капец как странно. © ***hortage / Reddit
- Я сидела у себя на террасе, работала на ноутбуке, когда вдруг он сам перезагрузился, и в этот же момент мой стакан с водой лопнул. © Shad0wFaxMachine / Reddit
- Как-то, когда я был еще школьником, я сидел на кухне и завтракал вместе с папой. Я сидел лицом к большому окну, а мой отец сидел справа от меня и читал газету. Так вот, я ем хлопья и тут вижу странный синий шар в окне, смотрю на него секунду и понимаю, что он немного закрыт моей головой. Значит, в окне отражение чего-то позади меня.
Я удивленно оборачиваюсь и ничего не вижу. Но тут мой папа опускает газету, смотрит на меня и говорит: «Ты тоже видел тот синий шар сзади себя?» Я говорю, что видел его отражение в окне. Мы оба просто подумали: «Что это была за фигня?» — и пошли по своим делам: папа на работу, а я в школу. © KiloMetrics / Reddit
- Подруга подарила нам часы, которые у нее были задолго до того, как она попала в больницу. Когда она умерла, ее часы остановились через 10 минут... Я не очень верю во все эти вещи, думаю, что это просто жуткое совпадение. © IronWomanBolt / Reddit
- Я лежал в постели, а мой щенок крепко спал рядом. У меня в комнате обычно кромешная тьма. Неожиданно я слышу и чувствую, как что-то большое упало на мою кровать, будто кошка спрыгнула с чего-то высокого и приземлилась на кровать, замерев при приземлении. Или будто кто-то ударил ладонью по кровати, но после удара рукой не двигал.
Короче, я и мой щеночек вскакиваем, но в комнате ничего же не видно. Внезапно я чувствую, как напряжение в кровати ослабевает (будто что-то ослабило давление на кровать). Я посветил фонариком телефона, но ничего не увидел. © Whitedudebrohug / Reddit
- Моя сестра везла нас в школу. Мы слушали радио, и тут песня начала замедляться, голоса стали протяжными и глубокими. И только я собрался спросить сестру, слышит ли она это тоже, как нас сбила машина. © Mr_Cougarcat / Reddit
- Как-то вечером я была дома одна. Пританцовывая, я шла из спальни в столовую. Тут я краем глаза вижу что-то черное, поворачиваю голову и замираю на месте: на стене вижу тень человека, не мою тень. Через 3 секунды тень исчезла... Я побежала на кухню, чтобы схватить что-то для самообороны, и громко сказала: «Я знаю, что ты здесь, пожалуйста, уходи, это не твой дом, у нас нет ничего ценного».
Я обошла все комнаты, но дома никого не нашла. В доме было тихо. Если это был кто-то, то, чтобы уйти из дома, он должен был пройти мимо меня. Собаки, к слову, вообще не лаяли (а у нас, между прочим, питбули). До сих пор не знаю, что это была за тень, но меня этот случай пугает... © XxDD045xX / Reddit
- Это случилось примерно через 4 месяца после смерти моего отца. У меня был игрушечный кролик, которого подарил мне папа. Он лежал под зеркалом в моей комнате. Как-то я после насыщенного дня пошла спать, а кролик находился на моей кровати. А я ведь была дома одна, так как мой любимый уехал в командировку на несколько недель. © portlover91 / Reddit
- Когда мне было 8 лет, мама разбудила меня в 2 часа ночи и попросила пойти лечь в постель моего брата. Потому что у нее было очень плохое предчувствие касательно того места, где я спал. Через час огромный метровый кусок потолка (штукатурка, гвозди, доски, гипсокартон) рухнул на мою кровать. Если бы я спал там, он бы упал прямо на меня. © frootlooped / Reddit
- Я стоял на красный свет. Обычно я сразу же начинаю движение, когда загорается зеленый. Но в тот момент я просто смотрел на зеленый свет светофора. Я чувствовал, как мое тело будто замерло. Мой пассажир посмотрел на меня и сказал: «Поехали, горит зеленый». Парень из машины позади меня посигналил. И тут по перекрестку на красный свет промчался черный внедорожник с выключенными фарами, его скорость была не меньше 160 км/ч. Мы бы, наверное, погибли, если бы я поехал сразу, как загорелся зеленый. © FatchRacall / Reddit
- Как-то, когда я жил один, я принимал ванну. Примерно через 15 минут после того, как я залез в ванну, я услышал, как мой электрический чайник закипел и выключился. Я подумал, что мне показалось, но все равно решил вылезти из ванны и проверить. Оказалось, действительно, чайник был полон горячей воды. Я понятия не имею, как он мог включиться сам по себе, он нормально работал уже много лет и никогда сам не включался. © MrTempleDene / Reddit
- Когда у нас с женой был медовый месяц, мы арендовали отдельно стоящий домик. Он представлял собой комнату с окнами по всему периметру, которые мы приоткрыли на микропроветривание. Я спал на спине, свесив одну ногу. Внезапно я проснулся от очень сильного прикосновения к внутренней стороне бедра. Я одернул ногу и быстро включил фонарик. Все двери были заперты, окна все еще были только приоткрыты, под кроватью ничего не было. Я плохо спал всю оставшуюся ночь. © CarrytheLabelGuy / Reddit
- Раньше я работала в продуктовом магазине. Как-то я шла в дальнее помещение и проходила мимо человека, который стоял ко мне спиной. Энергия, которую он испускал, была невероятно злой. И чем ближе я подходила к нему, тем сильнее мне хотелось заплакать. Мы не пересекались взглядом, так как он стоял ко мне спиной и смотрел на что-то, но я никогда не забуду ту энергию. Я никогда не чувствовала подобного и не хочу почувствовать это снова. © watermelon-bubblies / Reddit
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