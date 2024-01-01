18 историй о детях, из которых родители решили вырастить гения любой ценой
Некоторые родители слишком уж увлекаются ранним развитием детей. Иногда подобным страдают бабушки с дедушками. В этой подборке люди поделились своими взглядами на воспитание и рассказали, во что вырастают дети, от которых требуют слишком многого.
- Была у меня подруга — круглая отличница. На олимпиаде я посмела получить больше баллов, чем она. Подруга на серьезных щах мне заявила, что такого случиться не должно было, что проверяющие явно придирались к оформлению ее работы. А я на серьезных щах с ней соглашалась и ее успокаивала, (не сарказм, я действительно верила, что не могу быть лучше ее). Потом я получила больше баллов на экзамене. Она страдала два дня. Не столько из-за моей оценки, сколько от общей несправедливости мира (готовилась к экзамену много, получила 4). Таким людям живется тяжело. Синдром отличника счастья в жизни не прибавляет. © Mykiss / Pikabu
- Меня ругали за четверки как за двойки. «Только 5!», «Замуж только за арабского шейха, не меньше!» Мама очень обиделась, когда я бросила «перспективного парня», которому все покупали родители, и начала встречаться с другим (сейчас мой муж), в которого была влюблена с пеленок. У него «ржавая пятнашка», которую кстати, он купил сам. Сейчас мама говорит, что надо срочно отдать внучку (ей 5 лет) на занятия английским, немецким, французским, еще на балет, на скрипку и учить химию и физику. Ну и шейха искать уже. © laskuna59 / Pikabu
- У меня дите не успело родиться, а уже часть подружек с карапузами стали хвастаться, насколько их дети лучше — уже в 2 месяца садятся, в 5 цитируют Бродского на английском, а в год в школу идут. Я сначала расстраивалась, а потом плюнула на это — мой ребенок все делает вовремя. Когда положено пополз, пошел, начал говорить... И вообще он спокойный, здоровый, не плачет, хорошо спит и ест, обаятельный, общительный и проч. Игрушек много, на море возим. Ну нормально же все. И я успокоилась. © VicZhou / Pikabu
- У меня две дочери 6 и 2 года. Со старшей я усиленно занималась, много развивающих игрушек покупала. Она в 2 года по буквам читала, несколько стишков знала, сложные пазлы составляла. С младшей я так не панькаюсь. В 2 года не знает ни одной буквы. Потому что я поняла, что всему свое время. Зачем ей сейчас эти буквы? Ей бы палочку, пластмассовое ведерочко да лужицу. Вот тебе и Монтессори. И лишь бы мама почаще обнимала. © Snizhanivna / Pikabu
- Работаю в детском саду. Есть у нас мальчик, который умеет играть только с развивающими игрушками по Монтессори. Где требуется воображение и логика — тормозит. Как дрессированная обезьянка. Плюсы: знает расположение и названия планет. Минусы: не умеет себя обслуживать и всех вокруг считает тупыми, потому что не знают хотя бы 5 пород собак. Другую девочку родители учат английскому с пеленок, ребенок смотрит огромное количество зарубежных мультиков. В результате в 3 года ребенок не говорит полноценно. Когда ей показывают картинки, она может на нескольких языках назвать цвет, предмет, а выразить свои желания, мысли не может. Максимум: кака, мама, каша, да, нет. Вот и думаю: зачем ребенку читать Бродского, если он не умеет подтираться? © KempUFOnok / Pikabu
- В школе мое мышление отличалось от общепринятого. Проходила психологические тесты, и выяснилось, что у меня «нестандартное мышление». И я такая: «Вау, да, наверно, я творческая личность или вообще гений, скоро все обо мне узнают!» Спустя 15 лет я поняла, что я просто со странностями, а творчества во мне вообще минимум. © Подслушано / Ideer
- В семье мужа считалось, что он — обычный, а вот его брат — гений и звезда. В итоге «гений» всю жизнь мается. 4 или 5 брошенных на первом курсе вузов. Постоянной работы со стабильной зарплатой никогда не было — он же звезда и не будет, как обычные люди, каждый день ходить к определенному времени! Перебивается какими-то халтурами, живет в коммуналке. А свекровь ничего, считает, что он просто слишком гениален для этого бренного мира. А недавно она и меня испугала, когда заявила, что мой ребенок (ее внук) очень умный. © Подслушано / VK
- В детстве, лет 5 мне было, у меня была книга-энциклопедия, и каждый вечер перед сном мама мне читала главу, после которой были вопросы по прочитанному. В итоге я просекла фишку с ответами в конце книжки и всегда отвечала правильно. Мама думала, что ее ребенок гением растет, а это всего лишь сообразительность. © Подслушано / VK
- Моей маме казалось, что ее сын должен быть гением. А я без особых талантов. И когда я устроился на обычную работу, у нас с ней появилась пассивно-агрессивная традиция. Она скидывает мне статью о каком-нибудь подростке-миллионере с подписью: «А ты что?» В ответ я почти всегда нахожу инфу о том, что родители этого подростка тоже миллионеры, и скидываю ей с подписью: «А ты что?» Хватало на несколько месяцев, потом все начиналось заново. В остальном отношения у нас хорошие. © Палата № 6 / VK
- Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был умным, продуктивным, творческим и любознательным, то вы сами должны быть умными, продуктивными, творческими и любознательными. Обучение — это лишь повторение. © elmokazoo / Reddit
- Самое ужасное в работе учителя — амбициозные, но глуповатые родители. Вот приводят ко мне на репетиторство детей, я их обучаю языку с нуля. Идут с нормальной для их возраста скоростью. И вдруг приходит ко мне родитель и спрашивает, почему их маленький гений еще не начал свободно изъясняться на языке, ведь уже 2 месяца прошло! © Подслушано / Ideer
- Мы живем в эпоху, когда информации очень много и легко спутать заученные знания с гениальностью. Я знаю трехлетнего ребенка, который может рассказать все о птицах. Если вы услышите, как он говорит о пернатых, вы точно подумаете, что он какой-то гений, потому что он явно знает о птицах больше, чем вы. Но правда в том, что он не гений. Он просто очень, очень любит птиц. Я бы посоветовал родителям забыть о потенциальной гениальности их детей и просто наслаждаться их детскими годами. Они больше никогда не повторятся. © David Stewart / Quora
- Когда в детстве меня не с кем было оставить, меня отправляли к старшей сестре в школу. Один раз от скуки я попросила книгу у сестры. Она дала мне учебник математики. Я начала решать задачи, приговаривая: «Легкотня, тут все просто!» Одноклассники подумали, что я маленький гений. А потом посмотрели в учебник — вместо ответов на задачи я там лошадей рисовала. © Подслушано / VK
«Омар Хайям, Фридрих Ницше, Лев Толстой... Наконец-то дети смогут читать нормальные книги...»
- Когда родила первого сына, я училась, работала, и ребенком занималась бабушка. Чтобы компенсировать это, я осыпала его игрушками. А с его отцом мы развелись. Сейчас сыну 16 лет, он отстает в учебе и эмоционально закрыт. Со вторым ребенком я была 2 года в декрете и проводила все свое время с ним — общалась, играла, пела, читала, разговаривала. К 3 годам он попробовал массу крутых вещей — видел настоящих кур, Эйфелеву башню, ездил на лошадях, поездах, лодках, самолетах. Сейчас моему младшему 5 лет, и он бегло читает, занимается йогой, медитирует, учит японский. Он очень любопытен и постоянно учится. Подводя итог, скажу, что ребенок получит наибольшую пользу, постоянно видя родителей рядом. Ни школа, ни телешоу, ни модные игрушки не сделают его гением. © Elena Ledoux / Quora
- Пришли к нам как-то друзья с 8-летним ребенком. Сидим на кухне, дети играют в комнате. Друзья без остановки рассказывают о сверхумственных способностях и методиках развития. Тут заходит маленький гений и спрашивает, где туалет. Через пару минут он возвращается в мокрых штанах и орет: «Туалет не хотел открываться!» Далее на кухне воцарилась тишина. Объясню фишку — у нас есть кошка, которая то и дело норовит помыться в унитазе, странность у нее такая. Поэтому я установил «доводчик крышки унитаза», и для того, чтобы сходить в туалет, необходимо либо придерживать крышку унитаза, либо поднять ее вместе со стульчаком. Узнав об этом, мать юного гения стала кричать на нас с женой, на что получила ответ: «Так у тебя же юный гений, думал, он разберется, как ходить в туалет». После этого она в гневе собралась и уехала. © Kotomoran / Pikabu
- Дети гениальны по своей природе. Взрослые делают их глупыми, когда они вырастают. Лучший способ сохранить их гениальность — это просто отвечать на их вопросы и создавать хорошую семейную атмосферу. © Saleh Al Harthi / Quora
- Со мной в колледж поступала девочка с золотой медалью, и ей нужно было сдать только один экзамен. Она вышла из кабинета после экзамена вся в слезах, прислонилась к стенке и долго не могла ничего сказать. Наконец на вопрос: «Что тебе поставили? Неужели четыре?» — ответила: «Пять». Ожидающих экзамена было человек 15, и все в один голос: «Ну так чего плачешь, чего тебе еще нужно? Шесть, что ли?» И девочка, изменившись в лице, как завопит на весь коридор: «Я устала!» После чего просто унеслась вдаль. На учебу она не пришла, а что с ней потом было, никто не знал. © T*** / Pikabu
- Я знаю только один способ — быть примером. Члены семьи — это первый набор кумиров для ребенка. Они неизменно подражают сначала привычкам, а потом мыслям родителей. В первые годы ребенок находится дома 24 часа в сутки и сканирует поведение близких. Теоретически 50 % личности заложено генетически, остальное приобретается через среду. Таким образом, удачный брак — первое, что важно, а затем нужно обеспечить подходящую обстановку в доме. Нельзя перекладывать ответственность за воспитание на систему образования. © Vishwas Londhe / Quora
А здесь одна мама рассказала, почему она отказалась посещать школьные собрания — и как это повлияло на ее жизнь.
AdMe/Народное творчество/18 историй о детях, из которых родители решили вырастить гения любой ценой
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