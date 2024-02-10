15+ историй о долгах и кредитах, после которых хочется воскликнуть: «Ничего себе люди вляпались!»
Берешь чужое на время, а отдаешь свое навсегда. Многие герои наших историй в полной мере проверили на себе справедливость этого утверждения — одни из них сами по уши оказались в долгах, а другие видели, как кредитная яма медленно и безжалостно засасывает их знакомых.
- Приходит как-то неожиданно сообщение от старого знакомого: «Привет! Вопрос один есть. У тебя кредитная история нормальная? Дело в том, что мне безумно нужно купить машину, а копить деньги не получается. Кредит не дают, и вот ищу, кто бы его оформил на себя. С работой у меня все хорошо, буду железно выплачивать! Можешь посодействовать?»
Я сначала подумал, что его страницу взломали. В итоге все равно отказал ему. Больше не пишет — обиделся, наверное. © Mazdayfan / Pikabu
- Недавно впервые ходила на speed dating («быстрые свидания»). Так вот, один из парней за 2 минуты предлагал мне оформить кредит в каком-то банке. И, видимо, не только мне. Я, мягко говоря, была в шоке от такого отчаянного маркетинга. © Подслушано / Ideer
- Пришло на работу постановление от судебных приставов на одного из сотрудников. Задолженность — около ₽ 700 тыс. Оказалось, 5 лет назад на предыдущей работе, где он трудился неофициально, руководство попросило его оформить кредит на себя и пообещало, что деньги будет выплачивать предприятие. Даже дали ему расписку, что обязуются погасить кредит. Ну вы понимаете, что дальше. Предприятия уже не существует, следов не найти. © KseniLex / Pikabu
- Я поступил в модный университет. Но как же сожалею, что взял для этого кредит. Ведь стоимость обучения в колледже с каждым годом становится выше и выше. © quixotic_robotic / Reddit
- Когда мне было 18, одна компания заманила меня в ловушку. Я получил кредитный лимит в $ 7 000, а в то время у меня была только работа в McDonald’s. Тогда я безответственно тратил деньги с карты. Скорее всего, это из-за того, что я рос в бедности и еще не умел планировать свои финансы. Но сейчас я поумнел и хочу предостеречь молодых людей, которые в силу возраста восприимчивы к рекламе хищных кредитных компаний. © TL4Life / Reddit
- У меня есть небольшой бизнес, а 3 месяца назад я нанял работника. Его заработок раз в 5 меньше моего, но не знакомые с нами люди сначала думают, что начальник он, а не я. У него iPhone и Apple Watch, ездит на новенькой иномарке из салона, одевается дороже меня. Я думал, у него богатые родители, но оказалось, все проще. Когда у него заканчиваются деньги, он берет кредит, потом второй — еще больше, чтобы перекрыть первый. Вот сейчас думает взять еще один, чтобы закрыть тот, что брал на покупку машины. Мне прямо интересно стало, надолго ли его хватит. © Unknown author / Pikabu
- Приходит к нам в банк женщина в возрасте и спрашивает: «Что там по моему кредиту?» Отвечаю, что полгода не оплачивается, уже коллекторам заем отдали. У клиентки глаза по 5 копеек. Она рассказывает, что кредит попросил оформить зять, ему машину срочно нужно было купить. С семьей дочки она после этого поссорилась и долго не общалась. В итоге выяснилось, что зять уже давно бывший и деньги переводить не хочет. Вот так попала бабушка на деньги по своей глупости и доброте. Мораль: не берите кредиты на кого-то, какой бы близкий человек ни был. © Argyntina19 / Pikabu
- Предстоял мне поход на свадьбу. Звонит невеста и вещает:
— Да, мы взяли в банке ₽ 500 000. Я же приглашаю не нищебродов. Они нормальные суммы подарят, вот и закроем кредит.
— И какие суммы вам должны дарить гости?
— Ну тысяч 20–40 хотя бы.
— Прошу прощения, но я не смогу к вам прийти, у меня нет такой суммы на подарок.
— Так и скажи, что жалко денег и ты просто завидуешь! — выкрикнула невеста и бросила трубку. © Lila.S / Pikabu
- Я сотрудник банка, работаю с займами. Мужик взял у нас кредит полгода назад и сразу перестал платить. А за такое спрашивают с менеджера, который выдал этот заем (объяснительные, лишение бонусов, премии). И вот задолжник приходит, гасит всю просрочку и весь оставшийся кредит. Мужик разговорчивый, рассказал свою историю. Оказалось, у него есть кобель хаски. Чувак взял деньги на покупку девочки той же породы, свел их, подождал, пока собака ощенится, продал мелких и с этого погасил кредит. Обещал со следующего помета подарить щенка за хлопоты. © Argyntina19 / Pikabu
- Работала менеджером по персоналу. Пришел парень, рассказал, что попал в трудную ситуацию: потерял в маленьком городе работу, не смог найти новую, по кредитам жуткие долги. Переехал в наш город, живет здесь на вокзале. Просит любую работу, хоть грузчиком. Прониклась, позвонила знакомому. Он человек хороший, говорит: «Пусть с утра завтра приходит, работу дадим, аванс выпишем и в общежитие устроим». Звоню тому парню радостная, а он мне: «Вы что? Завтра же парад будет! Нет, я никуда не пойду! Я на парад хочу посмотреть!» © Подслушано / Ideer
- Мой знакомый только-только рассчитался с долгами, как вдруг его жена заявила: «Макси-и-ик, слушай, а мы этим летом без моря, что ли? Хочу покупаться и на солнышке погреться!» Готовы услышать, к какому решению пришла семья? Правильно, взять еще ₽ 250 000 в кредит и полететь не куда-нибудь, а на Фиджи! Съездили на 2 недели, соцсети у жены теперь забиты фотками с пальмами и местной экзотической едой. А Макс теперь вынужден работать посменно в 2 местах и без выходных. © OsoboOdaryonnyi / Pikabu
- Подрабатывала у нас уборщица, Надежда Ивановна. Ей 65 лет, давно на пенсии. Зарплата около ₽ 8 000. Как-то спрашиваю у нее: «А зачем вы полы моете? Пенсии не хватает?» Она говорит: «Нет, нам с дедом хватает. Мы детям и внукам помогаем. Внук уже полгода хорошую работу найти не может, а ему кредит за телефон нужно платить». Вот я прифигел: внук считает, что полы мыть, чтобы выплачивать свой кредит, ниже его достоинства, а то, что бабушка батрачит за него, — это нормально. © Aplos / Pikabu
- У меня есть подруга. Она нахватала кредитов по собственной глупости, теперь сидит в долгах. И как же бесит, когда идешь с ней куда-то и слышишь: «Ой, а я карточку забыла. Заплати, пожалуйста, я переведу потом». И никогда не переводит. В остальном прекрасный человек. Но этот момент нереально бесит. © Подслушано / Ideer
- Последние полгода помогал сестре закрывать кредит. Она работает на почте, и, понятное дело, денег у нее хватает только содержать себя. В общем, неделю назад сделал последний платеж и вздохнул полной грудью. Вчера приходит сестра и в благодарность вручает мне ноутбук. Хороший, примерно за ₽ 80 000. Опять взяла в кредит. Угадайте, кто за него будет платить? © Unknown author / Pikabu
Вот еще 17 историй о непростых отношениях банков и клиентов, развязку которых никто не мог предугадать. А в этой статье мы покажем 20+ девушек, которые решили не брать кредит на свадьбу, хотя все выглядело так, будто на торжество и свой образ они потратили миллионы. Загляните еще в статью, где мы рассказали 16 историй о людях, которые поняли, что судить по одежке — все равно, что на кофейной гуще гадать
Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
AdMe/Народное творчество/15+ историй о долгах и кредитах, после которых хочется воскликнуть: «Ничего себе люди вляпались!»
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