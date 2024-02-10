15+ историй о долгах и кредитах, после которых хочется воскликнуть: «Ничего себе люди вляпались!»

Берешь чужое на время, а отдаешь свое навсегда. Многие герои наших историй в полной мере проверили на себе справедливость этого утверждения — одни из них сами по уши оказались в долгах, а другие видели, как кредитная яма медленно и безжалостно засасывает их знакомых.

Вот еще 17 историй о непростых отношениях банков и клиентов, развязку которых никто не мог предугадать. А в этой статье мы покажем 20+ девушек, которые решили не брать кредит на свадьбу, хотя все выглядело так, будто на торжество и свой образ они потратили миллионы. Загляните еще в статью, где мы рассказали 16 историй о людях, которые поняли, что судить по одежке — все равно, что на кофейной гуще гадать