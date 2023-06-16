18 историй о людях, которые однажды психанули и ушли с опостылевшей работы, громко хлопнув дверью

Даже любимая работа рано или поздно может опостылеть, если начальство ведет себя по-хамски, коллеги строят козни, а зарплаты едва хватает на то, чтобы сводить концы с концами. Герои нашей статьи решили больше не мучиться там, где их не ценят, уволились с гордо поднятой головой и рассказали, что стало последней каплей в чаше их терпения.

Ушла с работы в середине рабочего дня. Год проработала с 9:00 до 22:00 с 1 выходным в неделю, с 3 мобильными телефонами, клиенты звонили чуть ли не ночью. Наконец-то взяла 2 выходных, сегодня вышла на работу, а начальник устроил головомойку: кто тебе, мол, разрешал отдыхать? Ответила, что предупреждала еще неделю назад, замначальника дал добро, а мне в ответ: «Я здесь решаю, идешь ты на выходные или нет. Надо будет — и месяц сидеть будешь!» Спорить не стала, просто забрала с кухни чашку, надела куртку и вышла в никуда. Звонил замначальника, говорил, чтобы остыла и возвращалась, но ощущение, что совершу огромную ошибку, если поддамся на уговоры. © SveklaSkolkoZaKg / Pikabu

Поделюсь тоже. Ровно 10 дней назад отработала свой последний день на работе, которая стала противоречить моим жизненным принципам. Собрала рюкзак, отправилась к подругам, и вот я лежу в колоритном местечке и продумываю свой завтрашний туристический маршрут. И да, через 10 дней меня ждут поиски новой работы, но я знаю точно, что все это было только к лучшему. © Assemgul Mukasheva / ADME

Я работал в одной компании более 6 лет. Послужной список отличный, всего 2 больничных за все время. У меня были лучшие показатели во всем регионе и, возможно, даже во всей стране. Но новое начальство решило, что этого мало. Босс урезал мое рабочее время (чтобы сократить трудозатраты и получать бонусы), зато нагрузил сверх меры, а похвалы я от него в принципе не слышал. И это после того, как я исправлял все его косяки! В итоге сегодня сообщил ему, что увольняюсь — занять мою должность сейчас некому, значит, накрылись медным тазом его планы на отпуск на следующей неделе. И надо было видеть этот ужас в его глазах, когда я произнес: «Я ухожу». Дошло, видимо, что без меня он не справится. Давненько не чувствовал такого удовлетворения. © barrygibb / Reddit

Проработал 36 лет доктором в городской больнице. Уходил только в отпуск и ездил на курсы. Записи в трудовой: «принят на работу», о повышении квалификации, благодарности, один выговор и вот — «уволен по собственному желанию». Все на одном рабочем месте. В день окончания службы пришел в отдел кадров, а там начальник отдела и работница увлеченно рассматривают что-то на компьютере и комментируют: «Вот смотри, вырез какой, а рукава короткие». Стою, жду. Наконец заметили меня: «Что?» Говорю, мол, за трудовой пришел. Начальница молча достает мою трудовую и небрежно бросает на стол. Спрашиваю: «И все?» Она бровь поднимает: «А чего еще?» — и снова в компьютер. Да, не так я представлял прощание с больницей, но что уж обижаться. © Phbntkm6 / Pikabu У нас есть целая подборка историй от докторов и их пациентов, которая еще раз доказывает, что медработников уже вряд ли чем-то можно удивить.

Я работала горничной в местной гостинице. Однажды заболела гриппом, меня ужасно тошнило, бледная как снег, температура поднялась. Говорю начальнице, мол, так и так, мне бы домой пойти. А она глянула на меня и сказала: «Позорище. Подводишь всю команду. Я очень разочарована». Я обалдела от таких слов, честно говоря, потому что раньше она всегда была милой и вежливой. Пошла домой, а на следующий день позвонила и уволилась. © Unknown author / Reddit

4 года работала продавцом, одна на 2 отдела. Последние пару лет с графиком 30/1, и то выходной с боем выбивала. Рабочий день с 11:00 до 23:00 без перерыва на обед. Питалась из-под прилавка, если успевала. Условия иногда позволяли ночевать в этом же магазине, и я оставалась в подсобке среди стеллажей с товаром на полу, завернувшись в ковер. Потом переклинило: какого фига я творю? У меня «вышка», опыт работы есть. Психанула, поспрашивала знакомых, посоветовали компанию. Теперь уже 4 года работаю секретарем 5/2 с 8:00 до 17:00. С перерывом и соцпакетом. © Tatooss / Pikabu

Было около 10 часов вечера, я только что сгонял на склад и обратно по поручению босса — ему что-то там срочно понадобилось. А надо сказать, что я уже какое-то время собирался уволиться и таскал с собой заявление. Возвращаюсь, а он говорит: «Не видел мой кошелек?» Меня, блин, не было полтора часа, мне откуда знать, где его кошелек? Но он не отставал: «Я его положил у выхода, его там нет, значит, ты его взял». Я, уже отчаявшись, захожу в соседнюю комнату, а там куртка начальника в углу лежит. Похлопал по карманам — ну да, кошелек там. Протягиваю ему, а он даже не извинился! В общем, достал свое заявление, кинул ему на стол со словами «Я ухожу» и уехал. © Thomas Anderson / Quora А вот еще 15+ историй о безумных начальниках, работать под руководством которых — это то еще испытание на прочность.

Работала в крутой фирме, куда мечтают попасть многие. Доросла до заместителя начальника отдела, перспективы были хорошие. Денег было полно, но и работы, впрочем, тоже. В какой-то момент поняла, что просто нахожусь в лабиринте, из которого не могу выйти. Работа, встречи по работе, рабочие дела. Вся жизнь была только вокруг работы, уже начался невроз. Уволилась, нашла место в офисе с зарплатой в несколько раз меньше, зато работа — не бей лежачего. Я предусмотрительно накопила денег для себя, была квартира и машина, вторая квартира — для сдачи. Да, я живу сейчас проще, чем раньше, не могу позволить себе, например, сумку за 120 тыс. или трусы за 14. Но я занимаюсь танцами для себя, в выходные смотрю сериалы, отдыхаю, катаюсь на велике, а не судорожно занимаюсь рабочими проектами. © Подслушано / Ideer

Я как-то попала в муниципальное учреждение культуры и отдыха, хоть по специальности от артистов далека. Директор заведения сказала, что у работников культуры выходных нет. Отработала я первую неделю, в том числе в субботу, разбирая завал от предыдущего сотрудника, и в воскресенье на законных основаниях осталась дома. Нормально погуляла с собакой, приняла ванну. Сушу волосы, и тут звонок от директрисы: мол, какого черта я делаю дома? Пришла на работу, зашла к ней и выслушала сказанное сквозь зубы: «Ах, ты голову мыла...» В общем, забрала я кружку и слиняла. © movchanita / Pikabu

Скончалась моя прабабушка. На моей работе знали, что она болела, ведь я делилась с коллегами. Позвонила на работу сказать, что не выйду на смену, но они в мое положение не вошли и сказали, что ждут, как обычно, в 13:30. Я пришла, но плакала безостановочно и в итоге почти сразу отпросилась домой. Пару дней спустя лезу в рабочий календарь, чтобы узнать, когда зарплата, а там в день смерти моей прабабушки под моим именем написали «прогул». Я закончила смену, собрала вещи и ушла домой. С работы мне потом звонили, чтобы уговорить остаться, но я отказалась. © Working on ME / Quora

Тоже работала по 13 часов неделями, без выходных. Изначально устраивалась на график неделя через неделю, а по факту — то месяц без выходных, то 7/1, то еще как. Работа нервная, с людьми, не особо хорошо оплачиваемая. Выходила на работу и с температурой, и с зубной болью, и в свои законные выходные. Понимала, что кроме меня работать некому. Продержалась я с таким графиком около года и ушла после того, как мне управляющий сказал: «Работодатель не должен подстраиваться под сотрудников и входить в ваше положение». Плюнула на все и в тот же день ушла. Ни о чем не жалею. © krotovushka / Pikabu

Я работал официантом. Как-то в конце недели к нам пришел новенький, и его смена как раз выпала на трудный вечер — в ресторане отмечали свадьбу. Мы ему сразу сказали, чтобы не переутомлялся, что мы поможем, если у него что-то не получится, и все такое. А потом он возвращается из зала злющий и красный как помидор. Выясняется, что кто-то из гостей сказал ему, что напитки, которые он принес, слишком горячие, обругал его и высмеял. Мы-то уже к такому привыкли, а вот он... Он через пару минут вышел туда, перевернул стол клиента, который его оскорбил, расколотил у выхода несколько цветочных горшков, ушел из ресторана, и больше мы о нем не слышали. © kirod20 / Reddit А вы знали, что официанты оценивают посетителей по определенным критериям и зачастую уже заранее знают, чего стоит ждать: хороших чаевых или проблем? Мы написали об этом статью.

Работали с сестрой на заводе, ушли в отпуск. Отдохнули, счастливые возвращаемся в свой цех, трудимся. А на следующий день нас вызывают на ковер с претензией: «Вас вчера на работе не было!» Довела нас начальница до истерики. Оказалось, начальство обиделось на то, что мы после отпуска не зашли к ним, не поздоровались! Психанули с сестрой знатно, плюнули обе и написали заявление. Не пожалели ни разу. © Yanchik93 / Pikabu

Устраивался на работу при условии: «Кто покажет за 2 месяца лучшие результаты, тот и станет начальником отдела». Потрудился на славу, ждал законного повышения. Но шефом назначили племянника генерального директора, которого мы даже за все это время в глаза не видели. В итоге, когда нас попросили всех похлопать этому радостному событию, в переговорке повисла гробовая тишина. А я написал заявление на увольнение в тот же день. © ulasatun / Pikabu

Пошла я торговать на городском рынке фруктами, зарплата — процент от выручки. Первый день я стеснялась, а на второй быстро распродала весь товар. К концу недели хозяева точки сказали, что больно много я получаю, и снизили оплату в 2 раза. Я не растерялась и забрала свою долю процентов, на которые изначально договаривались, из выручки. И свалила в закат. Через 2 дня сижу дома, слышу возня на улице. Приходит брат и говорит, что меня там спрашивают с работы. Короче, оказалось, что остальные продавцы получали фиксированную оплату и продажами не утруждали себя. Фрукты гнили, убытки поперли. Просили меня хозяева точки вернуться, но я отказалась. © tetjalelia / Pikabu

Работала в офисе начальником отдела. Однажды дописывала отчет после работы, а директор с друзьями что-то отмечал в своем кабинете. И вот они выходят, и шеф мне такой: «Приберись там после нас. А то у нас одни мальчики». Это прозвучало настолько унизительно, что я взяла и вместо отчета написала заявление на увольнение. Убираться, конечно, в кабинете шефа не стала. Если человек не понимает разницы между уборщицей и начальником отдела, то вряд ли стоит ждать от него чего-то хорошего.

Уже неделю носил идею уволиться. Сегодня вызвал директор, сказал, что нужно будет задержаться после рабочего дня еще часа на 4. На вопрос: «Какова оплата?» — получил ответ: «Никакой. Просто останешься, я так сказал». Я отказался и услышал: «Значит, пиши по собственному». А я что? Взял и написал. Начальник в шоке — не ожидал, а я доволен. © chaikowskij / Pikabu

На каждую претензию работников начальник склада любил говорить: «Кому что-то не нравится — тому дам бумагу и ручку. Отдел персонала на 1-м этаже. Вон за забором очередь стоит!» И тут заявление на уход подал Виктор Беляшов. В принципе, дело житейское, но Виктор работал в специфической секции — самый дорогой товар на складе, много такой продукции, где каждый экземпляр имеет персональный номер. В эту секцию направлялись только самые опытные работники. Когда кто-то из этой секции уходил на больничный или в отпуск, это была головная боль для начальства. Мало кто из кладовщиков хотел туда — ошибиться можно на крупную сумму. Поэтому с Виктором долго беседовали, уговаривали, что-то предлагали. Бесполезно! В итоге начальник склада тяжело вздохнул и спросил: «А кого на свое место посоветуешь? Как считаешь, кто справится?» Виктор выдержал паузу и с улыбкой ответил: «Да из очереди возьмите кого-нибудь!» © shabaev / Pikabu