18 историй о лютой жадности, которую осудил бы даже дядюшка Скрудж

Жадность и мелочность некоторых людей, кажется, просто не знают границ. Мало того, что близкие порой пытаются сэкономить за чужой счет, но встречаются и такие кадры, которые нагло посягают на чужое. Подобное нехило выводит из себя, поэтому люди частенько делятся своими историями в сети, а мы отобрали из них самые уморительные, возмутительные и поучительные.