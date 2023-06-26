18 людей, чья беспардонность вышла из берегов, а нормальным людям приходится расплачиваться
Эту категорию людей можно встретить где угодно: на работе, в транспорте, в медицинском учреждении, на почте, в соцсетях и даже в дверях собственного дома. Наглые, беспардонные и хамоватые, они способны парой фраз испортить настроение и изумить до глубины души. А из бонуса вы узнаете, что не только люди могут жить по принципу «наглость — второе счастье».
- Мне как-то в соцсетях написал незнакомый парень. Начал он с комплиментов, но очень быстро перешел к делу и рассказал, что на самом деле ищет жену и что я отлично подхожу на эту кандидатуру. Меня прямо-таки поразила его наглость, перешла на его страницу и увидела, что он уже женат. Неадекватные личности мне пишут часто, я обычно не реагирую, но тут не выдержала и отправила скриншот сообщения его жене, чтобы ему влетело. Однако, она прочитала и ответила: «А что такого? Нам пригодится человек, который будет мыть посуду». © Палата № 6 / VK
- Только я стал хорошо зарабатывать, все семейство село мне на голову. И я рад бы помогать безвозмездно, но вечно ощущение, что кому-то должен. Мама надавила, чтобы оплатил обучение сестры в универе. Потом понадобилась операция двоюродной тетке, которую я дважды в жизни видел. Троюродный брат купил квартиру без ремонта и позвонил со словами: «Я в курсе, что ты на хорошей должности теперь, выручай». Так долг и не вернул спустя год. А мама добила недавно. Попросила оплатить ей подтяжку лица. Это точно дело первой важности? © Палата № 6 / VK
- Вышла замуж и поменяла фамилию, записалась онлайн на замену паспорта, мне пришло очень эмоциональное сообщение от ведомства, как себя вести. Я, конечно, улыбнулась, но пришла строго не раньше, чем за 15 минут, и в одежде, которую не жалко. Обнаружила «живую очередь», люди пытались сказать, что они тут с утра стоят, но я шла напролом, потому что на меня накричали в письме. © Poushi / Pikabu
- Ехала в поезде, заранее купила билет на нижнюю полку. Пришли «соседи», отец и сын лет 6, у обоих верхние места. Отец попросил уступить сыну нижнее место, в целях безопасности, так сказать. Я согласилась, но предупредила, что еще посижу внизу, потому что 2 часа дня, ехать почти сутки, чисто физически невозможно так долго лежать. Через 30 минут мужчина разразился тирадой, что нельзя так нагло пользоваться людской добротой и пора бы уже и честь знать. Я обалдела и от тона голоса, и от такой наглости человека, которому я уступила свое удобное, заранее купленное место. Сказала, что забираю свое согласие на обмен полками. Ор, крик, проводница, которая три раза приходила, чтобы его успокоить. Но хамка, по мнению всего вагона, это, конечно же, я. © Палата № 6 / VK
- Еду зимой в маршрутке. Толпа. Ехать минут 30. Заходит девушка в куртке и с беременным животом. Я уступаю ей место. Она садится, и ее живот такой под курткой дутышем — п-щ-щ-щ — и сдувается. Не передать выражение моего лица в этот момент. © KrunKrun / Pikabu
- Моя коллега приносила на обед и разогревала в общей микроволновке не только рыбу, но еще и брокколи на гарнир. Ничего не имею против брокколи, но разогревать ее вместе с рыбой почти каждый день? Это просто невыносимо. © Mavises / Reddit
- Я в такси уже около 10 лет. За это время произошло много забавных историй, но порой человеческой наглости нет предела. Подвозил вчера девушку, она вызвала такси на 2 адреса за наличку. Всю дорогу возмущалась, что долго еду и не самыми короткими путями, хотя я просто объезжал пробки. Привез ее к первой точке, она вышла из машины и сказала, что вернется через 5 минут. Поставил счетчик на простой. Прошло 5 минут, 10, 15. Начал звонить, но она сбрасывала звонки. Подождал еще 15 минут, в сумме полчаса, хотя мог в это время делать другие заказы. Уже собирался уезжать, и тут она вышла из подъезда, села в другую машину и уехала. Не заплатила ни копейки. Это что такое было, нашла такси дешевле? © Палата № 6 / VK
- С другом договорились открыть совместный бизнес. Он мне круто все расписал, я загорелся. Договорились, что первоначальную сумму вкладываю я, поэтому фирму оформляем на меня, но прибыль по факту делим пополам и работаем вместе. Сначала все было ок, потом начались трудности, другу надоело, и он вообще исчез из моей жизни, оставив меня с бизнесом и долгами. Но я не просто выбрался, я не дал моему делу угаснуть и поднял его даже на более высокий уровень. И вот, спустя 5 лет, появляется тот друг и требует половину прибыли, так как мы придумали все вместе. Денег он, конечно, не получит, но его наглость меня почти восторгает. © Палата № 6 / VK
- Однажды мне нужно было ехать в соседний город с годовалым ребенком. На руках он вообще не сидел, а вот спать в автолюльке обожал. Поэтому я купила два полных билета на автобус, села, и тут же человек 5 потребовали взять люльку в руки и уступить место. Даже кондуктор их поддержала. И тогда я сказала, что уступлю, если кондуктор лично вернет деньги за неиспользованный билет. Отстали. Но остаток пути оживленно обсуждали обнаглевших мамочек. © Anidag78 / Pikabu
- Я работаю в службе доставки пиццерии. Как-то раз начальник решил угостить нашу смену молочными коктейлями за то, что мы отлично справились в час пик. Я был очень рад и дождаться не мог, когда выпью свой коктейль. Мне нужно было уходить, так как поступил заказ. Я подписал свой стакан с напитком и поставил его в холодильник. Когда я вернулся, то застал своего коллегу, который пил мой коктейль. Он посмотрел мне в глаза и спокойно допил его прямо передо мной. Нет слов. © KingStowey / Reddit
- Мой сосед завел себе овчарку. Каждый раз вижу, как он выгуливает ее во дворе и не убирает. Собака оставляет «мины» на детской площадке, дорожке, даже у подъезда. Все жалуются, а нахалу хоть бы что, даже и не думал пакетики с собой носить. Я подошла к вопросу радикально. Не побрезговала, взяла перчатками собачий туалет и отнесла прямо соседу на коврик. Выходил из квартиры, вступил и возмутился так, что даже я через дверь услышала. С тех пор всегда убирает за питомцем. © Палата № 6 / VK
- Мы были в хороших отношениях с одной приятельницей, но со временем определенные мелочи показали, что это вовсе не так. Один случай запомнился особенно ярко. Я рассказал, что свадебное платье для моей будущей жены сшила моя мама. Большинство знакомых реагировало с умилением. Она же бросила презрительное: «Что, не можете позволить себе нормальное платье?» Мне было очень неприятно. © lankymjc / Reddit
- Пришла я работать бариста. По итогу втюхaли еще и обязанности контент-менеджера (был опыт работы и доплачивали за это). Я подумала, что кофейня, в которую я пришла, не очень популярная и, согласившись, я сделаю услугу самой себе: больше клиентов — больше чаевых. Вот только стоило мне все раскрутить, проложив сумасшедшее количество сил при минимуме денег, как меня поперли. Хозяйка сама стала за прилавок и сказала забыть к ней дорогу. Я им сделала шикарную рекламу на половину минималки, так еще и как бариста им деньги приносила. Наглость людей не имеет границ! Но хорошее дело они сделали, это да. Я теперь больше на такое не поведусь. Да и в более прибыльных делах пробую себя более уверенно. Хоть что-то позитивное. © Палата № 6 / VK
- Все соседи в новом доме откуда-то узнали, что я работаю в больнице. И однажды вечером ко мне пришла пожилая соседка и начала жаловаться на приходящую медсестру. Что она вечно опаздывает, обувь не снимает и т.д. Закончила бабулька свой 15-минутный монолог просьбой, чтобы я, как медработник, делала ей уколы, разумеется, бесплатно, по-соседски, в то время, когда ей будет удобно. Слегка обалдев от наглости, я спросила, какое я имею отношение к уколам и прочему. Соседка, слегка растерявшись, ответила: «Ты же в больнице работаешь». Я подтвердила это, уточнив, что я — системный администратор и единственное, что могу вылечить — это компьютер. Может совпадение, но буквально со следующего дня все соседки пенсионного возраста со мной здороваться перестали. © Палата № 6 / VK
- Когда я сделала свою первую татуировку, то решила похвастаться ею на работе перед коллегами. Мой директор смерил меня долгим взглядом, а затем сказал: «Думаешь, она будет смотреться с твоим свадебным платьем, когда будешь выходить замуж?» В тот момент я рассмеялась, но на самом деле кипела от злости. © Unknown user / Reddit
- По службе кинологи возят собак на поезде, для этого им отводится целое купе. Из их рассказов можно многое почерпнуть, но есть история-победитель. Заглядывают как-то двое:
— Можно к вам в купе нам с сестрой? Вы свою собачку в тамбур, сами на верхнюю полочку, а то мы в плацкарте?
Изумилась даже собака. © COBECTUnet / Pikabu
- Мы с моей девушкой пригласили к себе в гости друзей, тоже пару. Они, как и мы, недавно вернулись из увлекательного отпуска, и нам не терпелось поделиться впечатлениями. Наша поездка к моим родителям не была такой экзотической, как их отпуск в Азии, но все равно нам было о чем рассказать. Гостья целый час показывала фотографии, которые они сделали во время отпуска. Когда она, наконец, закончила, моя девушка предложила посмотреть наши фото. В ответ ее подруга лишь устало взмахнула рукой и сказала: «Ой, можешь не показывать, нам неинтересно». Было сложно не заметить, насколько моя девушка была озадачена и разочарована в этот момент. Она попросила их уйти. С тех пор мы больше никогда с ними не общались, и это к лучшему. © Anonymous / Quora
- Есть у меня подруга — очень добрая девочка. У нее своя квартира и куча наглых родственников. Они приезжают к нам в город и, конечно же, живут у нее. Бесплатно. А подруга отказать не может — родня ведь. Когда ее тетка с 3 детьми выдала, что хочет еще 2 месяца у подруги бесплатно жить (и даже на коммуналку скидываться не будет), то подключилась я. Помогла выгнать (но аккуратно, не подумайте) этих наглецов. Не нужно пользоваться хорошими людьми в ваших корыстных целях. © Палата № 6 / VK
Бонус
- Мой кот живет по принципу «наглость — второе счастье». Сегодня это наглое создание долго ходило вокруг да около, терлось об ноги, залезало на колени, мурлыкало. В общем, всеми силами выпрашивало ласку: «Погладь меня, мой человек». Все бы ничего, но в какой-то момент, когда я сидела на кухне, котик подошел ко мне, схватил зубами мой бутерброд и просто ушел в другую комнату. Ушел с моим бутербродом в зубах, мол, свою работу кота я выполнил, а это моя зарплата. © Палата № 6 / VK
Если от этой истории с котиком вам захотелось улыбнуться, значит, вам не стоит проходить мимо целой статьи о пушистых озорниках.
AdMe/Народное творчество/18 людей, чья беспардонность вышла из берегов, а нормальным людям приходится расплачиваться
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