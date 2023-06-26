18 людей, чья беспардонность вышла из берегов, а нормальным людям приходится расплачиваться

Эту категорию людей можно встретить где угодно: на работе, в транспорте, в медицинском учреждении, на почте, в соцсетях и даже в дверях собственного дома. Наглые, беспардонные и хамоватые, они способны парой фраз испортить настроение и изумить до глубины души. А из бонуса вы узнаете, что не только люди могут жить по принципу «наглость — второе счастье».