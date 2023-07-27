18 историй о продавцах, которые вовек не забудут свою встречу с клиентом

Порой клиенты магазинов ведут себя как настоящие чудаки: смотрят на полку с товаром и не видят его в упор, требуют назад деньги за товар, который полностью использовали и молотят такую чушь, что ей и малое дитя не поверит. И хорошо, что в таких случаях продавцы умудряются сохранять терпение и доброжелательный настрой. Вот несколько подобных историй, а так же добрый анекдот в качестве бонуса.