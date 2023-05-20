18 историй о родителях, которые словами и поведением доводят своих детей до белого каления
Бывают моменты, когда наши родители, бабушки и дедушки вызывают у нас раздражение своим поведением, которое кажется нам нелепым и непонятным. Они с легкостью могут выбросить вещи, имеющие для нас ценность, или использовать давно устаревшие методы воспитания. Герои нашей статьи тоже столкнулись с такими ситуациями и рассказали о том, какие действия людей старшего поколения до сих пор вызывают у них, мягко говоря, недоумение.
- Как же меня бесит старшее поколение, когда речь заходит о работе на дому! Муж работает переводчиком удаленно, но для свекрови он бездельник. Она считает, что, раз он дома, его можно дергать без предупреждения. Ведь ты дома, значит, априори не занят! И ее не волнует, что сроки горят, что он уже с 6 утра работает. Он пашет как лошадь и зарабатывает нормально, денег ни у кого не просит. Но он для нее ущербен, раз не в офисе. © Подслушано / VK
- Мама хранит мои молочные зубы. Мне уже за 30, а она до сих пор их не выкинула. © obi-gyn / Reddit
- В детстве у меня были все книжки о Гарри Поттере. Я окончила школу, аккуратно упаковала их в коробку и наказала никому не трогать. Приезжаю как-то в гости к родителям, предвкушаю ностальгию. Лезу в кладовку — а там нет моих сокровищ! В непонятках мчу к маме, а та, опустив глаза, бормочет, что отдала соседским детишкам играть. Я к соседям: одна книжка растерзанная на полу, вторую притаскивают из туалета — использовали ее, когда бумага заканчивалась. Про судьбу остальных решила не узнавать. Дома от обиды я разревелась. Мать еще подливала масла в огонь, мол, чего ревешь, подумаешь, книжки, не знала она, что они так важны. © liz93 / Pikabu
- Мама иногда плевала на палец, чтобы стереть грязь с моего лица. Я обычно отнекивалась, мол, прекрати, это противно, но она продолжала так делать. © Carla J. Action / Quora
- Я люблю своих родителей, но реально бесит, что они хотят принимать все важные решения в моей жизни. Сейчас оканчиваю бакалавриат, а мама уже решила, что я пойду в магистратуру. Сразу же. Все мои попытки бунтовать пресекаются саркастической фразой: «Ты уже решила однажды все сама». Это к тому, что у меня есть дочка и я ушла от мужа. Что же мне теперь, вообще не ошибаться? И никаких решений самой не принимать? Достало, честное слово. © Подслушано / VK
- Помню, мне было 16 лет, сестре 12. У мамы юбилей. Денег не было в ту пору. Собирали с сестрой бутылки в парке, пока гуляли с собакой, чтобы заработать и подарить маме турку, ведь она обожала кофе. Вечером, после ухода гостей, мама начала плакать, мол, вот, у нее на работе у сотрудницы тоже юбилей на днях был, так ей сыновья стиральную машинку подарили, а мы ей дарим какую-то турку. Только сыновья у сотрудницы — взрослые парни и уже работают, а мы-то дети! Но тогда она реально вызвала у нас чувство вины. © Arochka / Pikabu
- Когда я в детстве косячила, папа отправлял меня к «цыганам»: приведет к бараку, затолкнет в подъезд и орет «Забирайте!». А однажды в подъезде была бабушка-цыганка. Говорит: «Идем чаем с пирожками напою». Я и пошла. Спустя время отец начал меня искать. Стучится в квартиру, а ему в ответ: «Ничего не знаю. У нас тут все дети свои. Ваших тут нет». Пока отец перекрикивался с табором, меня вытащили из квартиры через окно и сказали: «Беги домой. А маме скажи, что, если еще раз тебя отец к нам приведет, мы тебя совсем себе заберем». Так и сделала. Отец воспитательную тактику сменил. © Unknown author / Pikabu
- Мои родители — странные люди. Живем отдельно, и, когда я прихожу к ним в гости, они практически всегда готовят для меня уху, тушеную рыбу и прочие рыбные деликатесы, а к чаю либо халва, либо просто йогурт. Я ненавижу эти продукты с детства! Они обижаются, когда я отказываюсь, или искренне удивляются, почему я не ем. Неужели за 23 года так и нельзя было запомнить, что мне не нравится в еде? Зато они помнят все мои косяки, начиная с раннего детства... © Подслушано / VK
- Всю жизнь до брака мучилась, стирая руками. Вначале у матери не было денег на стиралку, потом то трубы старые, то другие причины. С боем с мужем подключили ей современную стиральную машину, поменяв трубы. Так мама говорит, что лучше, чем руками, машинка не постирает. После нее перестирывает. Может, старшее поколение без всего этого нормально справляется, а это все нужно только нам? © Подслушано / VK
- Мы с матерью не в самых хороших отношениях. Но с рождением ребенка, как мне показалось, она стала помягче. До одного момента, пока она не сказала, что если годовалый внук не идет к ней обниматься, то «его надо просто лупить чаще, чтобы боялся и уважал». На эти слова я добавила: «И ненавидел». Сразу же распрощались с ней и поехали домой. С тех пор сын вообще с ней не общается, только в день рождения звонит и поздравляет. © 2.54ovochka / Pikabu
- Родители живут в селе. Сегодня папа приехал ко мне в гости в город, где я учусь. Я ходил в магазин, по делам по учебе, пока папа сидел у меня дома. Вернулся, и вдруг папа кидает такую фразу: «Я там тебе компьютер твой починил». Говорю: «В смысле? С ним же все нормально было!» Он такой: «Да какой нормально?! У тебя там все буквы разбросаны!» В общем, он все клавиши с буквами на моем ноутбуке расставил в алфавитном порядке... Спасибо, бать! Помог! © Палата № 6 / VK
- Моя сестра всегда классно училась, а еще в средней школе была подающей надежды пианисткой. Родители не заставляли ее выполнять какие-то дела по дому, как меня, потому что хотели «сохранить ее руки для пианино». Ее постоянно хвалили окружающие. Но сейчас, когда ей больше 20, у нее тупо нет основных жизненных навыков: приготовление еды, уборка. И она не способна воспринимать любую критику, какой бы незначительной та ни была. © ribbitfrog290 / Reddit
- Я часто сталкиваюсь с пожилыми людьми, и такое ощущение, будто все они считают, что имеют превосходство над более молодыми только потому, что они старше. Мне часто говорили, что из-за возраста у меня не может быть собственного мнения, да и вообще я еще мир не познала. © Tennley Alicen / Quora
- Мама до сих пор отпускает насмешливые комментарии по поводу размера моей груди на больших семейных посиделках и сама же над своими шутками смеется. Мне уже 40 лет, но она все равно так делает. © jayneblonde002 / Reddit
- Подруга рассказывала: в детстве за мелкие проделки ее мама пугала детдомом. Та сначала переживала. А потом стала морально готовиться — фантазия детская заиграла. И вот в очередной раз на такую «пугалку» подруга ответила: «Хорошо. Пойду собирать вещи, поехали». И по-настоящему пошла собирать свои пожитки. Ее мама была в шоке — такая хорошая манипуляция была. © MissisKryssis / Pikabu
- Не понимаю, что за мода у старшего поколения собирать кучу посуды. Перемывала мамин шкаф, пока она была в отпуске. Еле удержалась, чтобы не выбросить половину посуды, из которой мы ни разу ничего не ели и не пили. © Подслушано / VK
- Я была в середине списка в классном журнале, а учительница всегда спрашивала стихи, вызывая ребят по алфавиту. И пока до меня доходила очередь, я успевала выучить и ответить на 5. Когда мама поняла это, она наябедничала, и меня спросили первой. Мама была очень горда собой, довольна моей двойкой и тем, что я расстроилась. Потом я много раз спрашивала, зачем она так сделала. Она не изменила своего мнения об этом поступке — гордо говорила: «Чтобы ты учила!» © Zelipukka / Pikabu
- Приехали в отпуск к родителям мужа. Потратили кучу денег на подарки, бытовую технику, продукты для всей семьи. Осталось только на билеты обратно. Перед отъездом свекровь потребовала оставить ей денег на счета за электричество и воду, мы ведь 2 недели там жили. Лучше бы на море съездили — дешевле обошлось бы. © Vyspopov / Pikabu
А вы знали, что родители, которые чрезмерно оберегают и контролируют своего ребенка, нередко превращают его в неуверенного в себе, тревожного взрослого или в нарцисса. Эти 16 историй показывают, как далеко может зайти вмешательство мам и пап в жизнь детей и как можно повлиять на судьбу своих чад.
AdMe/Народное творчество/18 историй о родителях, которые словами и поведением доводят своих детей до белого каления
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