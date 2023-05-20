18 историй о родителях, которые словами и поведением доводят своих детей до белого каления

Бывают моменты, когда наши родители, бабушки и дедушки вызывают у нас раздражение своим поведением, которое кажется нам нелепым и непонятным. Они с легкостью могут выбросить вещи, имеющие для нас ценность, или использовать давно устаревшие методы воспитания. Герои нашей статьи тоже столкнулись с такими ситуациями и рассказали о том, какие действия людей старшего поколения до сих пор вызывают у них, мягко говоря, недоумение.