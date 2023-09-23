18 историй о том, что людям с разным уровнем дохода ужиться вместе бывает ой как непросто

Казалось бы, нет ничего зазорного в том, чтобы у супругов был разный уровень дохода. Главное же — это любовь. Но не тут-то было. Оказывается, когда один из супругов зарабатывает в несколько раз больше своей второй половины, может возникнуть куча проблем. И каждая пара с ними справляется по-своему. А то и вовсе принимает решение разойтись.