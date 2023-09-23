18 историй о том, что людям с разным уровнем дохода ужиться вместе бывает ой как непросто
Казалось бы, нет ничего зазорного в том, чтобы у супругов был разный уровень дохода. Главное же — это любовь. Но не тут-то было. Оказывается, когда один из супругов зарабатывает в несколько раз больше своей второй половины, может возникнуть куча проблем. И каждая пара с ними справляется по-своему. А то и вовсе принимает решение разойтись.
- Я много зарабатываю, не жадный, не пытаюсь выводить из брака имущество, у жены есть доступ ко всем счетам и картам. Вот чего этой женщине не хватает, чтобы не работать? Я не предлагаю менять стиль жизни или отказываться от помощницы. Наш бюджет не заметит исчезновения ее несчастной сотки. Просто хочу отдохнувшую, радостную жену, которая будет большую часть дня тратить на себя (как угодно, я даже без претензий к внешности), а вечер — на меня. Ладно бы ей ее работа нравилась, но сотрудница она посредственная. © Подслушано / Ideer
- Договорились с мужем, что он выдает часть денег на «карманные расходы» и не спрашивает, на что я их трачу. С учетом этого условия я согласилась не работать. 11 лет нормально жили, а теперь у мужа истерика. Он не думал, что «свои» деньги я могу не тратить, а позаботиться о своей же безопасности. Я купила 2 квартиры. Купила так, что в случае развода делить мы их не будем. О разводе не думаю, просто включаю мозг. © Подслушано / Ideer
- Меня угнетает, что муж много зарабатывает. Когда мы сошлись, у меня зарплата была выше, я реально получала удовольствие от этого. Муж умный, но без амбиций. Ну что делать, помогала ему с карьерой, в какой-то момент резюме ему сама писала и рассылала. Постепенно доход сравнялся. Потом вырос. Сейчас муж получает в 3 раза больше. Бюджет общий, все идет на благо семьи, характер у мужа хороший. Но мне все равно очень грустно. Понимаю, что ничего глупее выдумать невозможно, но начинаю задумываться о разводе. Пусть ищет себе милую домохозяйку, а я хочу кого-то среднего, чтобы моя карьера казалась крутой, а доход — огромным. © Подслушано / Ideer
- Часто сталкиваюсь с ситуацией, когда девушки отказывают парням с достатком выше среднего. По причине этого самого достатка. Одна моя знакомая отказала молодому человеку, когда он сказал, что к нему 3 раза в неделю приходит домработница. А она простая студентка, живет с родителями, подрабатывает в банке. © Подслушано / Ideer
- Разный уровень доходов был большой проблемой в моих прошлых отношениях. Не понимаю, почему так. Я зарабатывала примерно в 5 раз больше, чем мой бывший парень, и мои успехи его подавляли. Он говорил: «Лучше бы я встречался с официанткой, а не с адвокатом». Ну как так? © Unknown author / Reddit
- Когда мы только поженились и я, сидя в декрете, не приносила денег в семью вообще, я дико бесилась, если муж куда-то шел тусоваться или тратил на себя «семейные» деньги.
Сейчас я зарабатываю ровно в 3 раза больше него, и я абсолютно не согласна считать эти деньги общими. В общий котел вкладываю, дочке все покупаю, а на мужа не трачу, на ремонт машины ему не даю, зато себе новую купила. © Подслушано / Ideer
- Муж подруги не ее уровня: без высшего образования, бывший тренер, сейчас спортивное питание продает. Всем говорит, что у него бизнес, но она по секрету рассказала, что дохода от того бизнеса — капля в море. При этом дома у них махровый патриархат. Была бы дурочка, которая сама устроиться не может, я бы поняла, но что у нее в голове происходит, вообще понять не могу. © Подслушано / Ideer
- Муж получал прилично, но что-то стал грустить. Оказывается, его давила работа. Мне же мое дело нравилось, и я благородно сказала: «Ищи занятие по душе». И он стал уличным музыкантом! Наш доход сократился практически до одной моей зарплаты. Я брала подработки на дом, а он приходил и говорил: «Ну что ты опять с работой сидишь? Отдыхать надо!» Подала на развод, чтобы самой не пахать за троих до родов и после родов. © Подслушано / Ideer
- С первым мужем вместе поднялись с нуля. В какой-то момент он лишился работы, я прождала почти год, но на прежний уровень он не поднялся, зарабатывал втрое меньше меня. Тогда я подала на развод, большая часть имущества осталась у меня. Человек решил, что ему достаточно того, что есть, но мне — нет. Значит, нам не по пути. © Подслушано / Ideer
- Недавно ушла с осточертевшей работы. За 2 недели безработицы я преобразилась. Просыпаюсь рано без будильника, готовлю любимому завтрак в постель, занимаюсь спортом, перестала истерить. Ему все это очень нравится, но он считает, что я должна ходить на работу, так как детей у нас нет. Думаю, может, забеременеть, чтобы на работу не ходить? Некоторые девушки же так делают, чтобы замуж взяли. © Подслушано / Ideer
- Лично я не считаю проблемой то, что жена зарабатывает больше мужа. А вот моя мама стала гораздо хуже относиться к отцу, когда его доходы существенно снизились. Она начала называть его никчемным мужчиной и неудачником за глаза. © VMK_1991 / Reddit
- Муж зарабатывает в несколько раз больше меня. Я ужасно комплексую. Не понимаю, как женщины спокойно сидят на шее у мужей в постоянных декретах или работают за копейки. При этом я сама не отказалась бы дома сидеть и заниматься детьми, но снова просыпается комплекс. Оказалось, что все идет из детства. Мама постоянно долбила, что нужно себя реализовать, быть трудоголиком, зарабатывать хорошие деньги и быть независимой. Вот и результат. Вместо того чтобы наслаждаться семейной жизнью и работой, которая нравится, я в вечных сомнениях и терзаниях. © Подслушано / Ideer
- Я готова мириться с тем, что муж зарабатывает меньше, если на меня при этом не взваливают большую часть домашних обязанностей. Мой первый муж не работал, но он сидел с нашим малышом. Однако, когда сын подрос и пошел в школу, супруг не спешил никуда устраиваться, а я при этом должна была выполнять свой привычный объем домашней работы. Отношения ухудшились, и мы пошли к психотерапевту. После этого муж некоторое время помогал по дому, но вскоре снова перестал это делать. Именно тогда меня начал тяготить такой уклад. © spewells / Reddit
- Я зарабатывал в 3 раза больше, чем бывшая. Из-за этого у нее были постоянные проблемы с самооценкой. Вообще я был не против закрывать все счета, но она предпочла отложить начало совместной жизни из-за разницы в доходах. При этом еще и по дому мало что делала, хотя я работал дольше. Я думаю, что отношения должны быть партнерством. Глупо сравнивать цифры в расчетных листах. © w**kingSkeever / Reddit
- Мой старший брат долго добивался девушки из очень богатой семьи. Он симпатичный парень, есть машина и квартира, но ей, видимо, этого было мало. Решил брат впечатлить ее. Пошли в ресторан, он оставил официанту 10 тысяч на чай. Такая щедрость ее сразила наповал. Только она даже не догадывалась, что официант — хороший друг брата. И тот отдал ему деньги на следующий день. © Подслушано / Ideer
- Скрываю от жены часть зарплаты. Мне проще ей соврать, чем отказать. Сказал ей, что доходы компании упали, из-за этого перестали платить премиальные, теперь сидим почти на голом окладе. На деле же фирма в шоколаде, зарплата неплохо выросла. Я ей вру, потому что, если она узнает о наличии у меня еще каких-либо денег, у нас сразу люстра какая-нибудь начнет светить слишком тускло, коврик у входа вдруг износится, годовалый телевизор устареет, а без платных интернет-подписок на всякую ерунду смысл жизни потеряется. Список бесконечен и складывается в кругленькую сумму. К тому же, несмотря на разговоры, жена не понимает совершенно, что ЖКХ, бензин, связь и секции для детей не бесплатные. Вот и скрываю. © Подслушано / Ideer
- Был у меня в близком окружении мужчина 34 лет, у которого резко выросла зарплата. Получал 70 тысяч, уволился и устроился на новую работу с доходом 215 тысяч. Человек ни разу не встречался с девушками. Так вот, он однажды выдал, что отношения надо заводить с женщиной, у которой доход будет хотя бы 100 тысяч, а то разница в зарплатах будет сказываться на отношениях. «Как мы, например, поедем отдыхать? Я должен буду подстраиваться под ее доход и ездить в те места, которые ей по карману, а если куда-то получше, то мне придется платить за двоих. Ну и подарки дарить равнозначные не получится». Ну и почему-то в тот момент он считал, что только умные женщины зарабатывают нормально. Услышав мой вопрос: «Учителя, медсестры, воспитатели детских садов, врачи — они глупые, по-твоему?», он завис и не смог ничего ответить. © evgya / Pikabu
- Поженились пару лет назад. Довольно скоро муж предложил мне уйти с работы, так как у него хороший доход. А я возьми да согласись. И со временем он начал отказывать мне в разных девчачьих радостях. Прошу деньги на бровки — не дает: «Ты и так у меня красивая». Хочу пойти на фитнес — он: «И дома можно позаниматься». Заикаюсь о белье ручной работы — в ответ: «Есть же что носить». И так каждый раз. Что делать, не знала. Я же не работала. А потом решение нашлось: я просто перестала согласовывать с ним такие траты. Сам же говорил, что деньги общие. Пошла к мастеру, сделала брови, а муж... нет, не закатил скандал. Напротив, оценил результат по достоинству. А увидев на мне новый комплект белья, так впечатлился, что даже не придал значения цене. А я уж было подумала, что вышла замуж за скрягу. Но нет. Просто он действительно не понимал смысла многих «женских» трат, пока ему наглядно не продемонстрировали, что они дают.
Нам говорят, что любовь преодолевает любые преграды, однако, как выясняется, некоторые из них с трудом. Не только разница в доходах может стать проблемой, но и разница в возрасте. Пользователи сети рассказали, какие подводные камни скрываются в тех отношениях, где один из партнеров значительно старше другого.
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