18 историй о том, как люди столкнулись с причудами богатых и по сей день оправиться не могут
Обеспеченные люди порой мыслят совсем другими категориями, потому имеют специфические потребности. Вот, например, решила девушка, что волосы необходимо мыть только дождевой водой из Лондона, и теперь ей приходится регулярно отправлять за ней самолет. Подобного рода причуды богатых наблюдали пользователи сети и рассказали о них по секрету.
- Лет 12 назад делали с коллегами проект дома для одного из наших олигархов. Дом — огромный замок в средневековом стиле, каждая комната отделывалась деревом. Они с женой любители маленьких собачек. У них их было больше 5 штук — точнее не могу сказать. С улыбкой помню только одно: как мне пришлось держать лицо, чтобы не заржать, когда нас попросили включить в план дома гардеробную и багажную комнаты для животных. Помимо отдельной игровой и комнаты для кормления. © Влада Косинская
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- Мой прежний босс однажды заплатил мне $ 1000 за то, что я отыскал в озере его солнцезащитные очки. Он их туда уронил. Но самое забавное в том, что очки были фирмы Ray Ban, то есть новую пару можно было купить за $ 200. © lord_bubblewater / Reddit
- Одна дама живет в Америке, заказывает дождевую воду из Лондона, которую доставляют самолетом. Лондонская дождевая вода нужна для мытья ее длинных роскошных волос. Волосы застрахованы. © Юлия Колесник
- Я работаю в пиццерии. Однажды состоятельный мужчина заказал 12 пицц, съел по кусочку каждой, а все остальное выбросил в мусорное ведро. Мы думали, что он покупает пиццу для коллег или домашней вечеринки, но нет. Он просто хотел попробовать каждую пиццу из меню. Но он оставил довольно щедрые чаевые. © alomusic / Reddit
- Когда была студенткой, у нас в комнате жила одна девушка из состоятельной семьи. Она всегда одевалась в бутиках. Так как в то время у нас не было стиральной машинки, мы, конечно, стирали вручную. А та девушка была настолько ленивой, что свои грязные вещи никогда не стирала. Она их просто отдавала нам и покупала себе новые. © Ннннннн Бббббббб
- А еще на озере Тахо есть дом, который продали за $ 30 млн мужику, который живет в Новой Зеландии. Он этот дом увидел на фотографиях и купил его. Сказал, что очень красивое место. В самом доме он никогда не был, хотя уже 2 года как купил. У него целая коллекция домов по всему миру в красивых местах. © Elena Benson
- Как-то довелось мне пить чай в дорогущем отеле. Я пошла в уборную и увидела, как одна дама моет руки. Покончив с этим делом, она не стала закрывать кран — судя по всему, брезговала прикасаться чистыми руками. Вода вовсю течет, а она стоит и губы красит. Я наблюдала за ней, и она вдруг злобно так взглянула на меня и ушла. © Nununugget / Reddit
- Я продавала новые дома в Лас-Вегасе. В воскресенье днем заходят два небритых мужика в купальных шортах и майках, заляпанных кетчупом. Начинаю разговаривать с ними. И уже через полчаса они покупают два дома — по одному на каждого. Сказали, что сейчас привезут чеки для депозита. Через 15 минут возвращаются в новеньком дорогущем Ferrari. Оказывается, они просто у бассейна сидели, им стало скучно и они решили поехать новые дома посмотреть вокруг и купить, чтобы в аренду потом сдавать. © Elena Benson
- Работала поваром в богатой семье, где денег куры не клюют. Так вот что меня удивило: они пищевую пленку после использования не выкидывали. Я имею в виду, вот накрыли тарелку кусочком пленки, а потом не выбрасывали, а складывали, чтобы в следующий раз накрыть. И так, пока она не придет в негодность. © Iryna Labaz-Tereshchenko
- У одних очень богатых людей на вилле во время вечеринки у музыканта на гитаре порвалась струна... В 2 часа ночи владельцы виллы подняли пилотов, двоих... И те быстренько слетали за другой гитарой. 600 км туда и 600 обратно... © Yuriy Tarasenko
- Работала в банке. Один из самых важных клиентов нашего отделения приносил такие суммы на депозит, что ради него открывали кассу — в маленькое окошко столько денежных пачек передавать пришлось бы долго. И это был один из самых вежливых и скромных клиентов. Но была у него одна странность. Он всегда просил, чтобы его обслуживал специалист-мужчина, потому что «женщины не разбираются в денежных вопросах».
- Приятель работал плиточником в огромном строящемся коттедже. Как-то я по необходимости зашел к нему на стройку. Наблюдая, как он обкладывает плиткой душевой поддон в помещении около 40 кв. м, я спросил, мол, что за глупость размещать санузел в двух шагах от входной двери. Ответ сразил наповал: «Так это для собачки. Мыть лапки после прогулки. А дальше установят ванну для животных с гидромассажем». © Валерий Боровский
- У нас шеф был и сейчас есть — миллионер. Странность у него, о которой я знаю: он всегда просит на обед сварить два яйца и одну сосиску. © Марина Гусейн
- Знала семью, в которой двум близнецам, помимо няни для каждого, наняли водителей. Для каждого — личный водитель и личный автомобиль. © Людмила Жабская
- Один мой знакомый дал денег соседям, чтобы они перекрыли крышу своего дома другим,так как ядовито-синяя черепица раздражала его и портила вид из окна. © Анна Абрамова
- Мой ученик был достаточно обеспечен, и как-то его мама попросила проводить меня до метро, так как было темно. Он ответил: «Ага, лимузин ща подгоню». Я подумала, шутит, пока лизузин действительно не приехал и меня не довезли до дома. © Natalya-Yagmur Demir
- Мой двоюродный брат был женат на дочери богачей. Родители его жены периодически покупали большое количество свежего мяса. Примерно через месяц они приобретали новую партию мяса, не доев даже половины предыдущей. Этот самый остаток мяса они закапывали глубоко под землю на своем участке. Хотя могли отдать нуждающимся людям или менее богатым родственникам... © Гульнар Касым
- Мой приятель работает капитаном на большой яхте. Весь сезон он на ней живет, потому что яхта всегда должна быть в часовой готовности отойти. Там должно быть все вымыто-убрано и должен быть запас свежих продуктов. За прошлый сезон яхта отходила от причала 3 раза и в тот же день возвращалась. Каждые 3 дня капитан покупал партию свежей еды. В общем, весь сезон он бесплатно питался «старой» едой. © Максим Догадин
Бывает и так, что человек лишь ведет себя как богатая и знатная особа, но на деле просто бросает окружающим пыль в глаза. Как-то раз мы даже решили выяснить, по каким признакам можно отличить действительно обеспеченного человека от притворщика.
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