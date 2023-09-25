18 историй о том, как люди столкнулись с причудами богатых и по сей день оправиться не могут

Обеспеченные люди порой мыслят совсем другими категориями, потому имеют специфические потребности. Вот, например, решила девушка, что волосы необходимо мыть только дождевой водой из Лондона, и теперь ей приходится регулярно отправлять за ней самолет. Подобного рода причуды богатых наблюдали пользователи сети и рассказали о них по секрету.

Бывает и так, что человек лишь ведет себя как богатая и знатная особа, но на деле просто бросает окружающим пыль в глаза. Как-то раз мы даже решили выяснить, по каким признакам можно отличить действительно обеспеченного человека от притворщика.