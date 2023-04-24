18 историй от продавцов, которым покупатели такое устроили, что до сих пор от воспоминаний глаз дергается
Продавцы сталкиваются с сотнями клиентов каждый день, и им важно уметь находить общий язык с каждым. Они стараются быть вежливыми и тактичными. Однако не всегда покупатели ведут себя дружелюбно — порой своим поведением они вынуждают сотрудников торговли искать выход из непредвиденной ситуации.
- Стоим с женой в супермаркете. Женщина, которая была перед нами, пошла к выходу, и тут заорали пищалки на двери. Она давай вынимать из пакета все содержимое и показывать охраннику. Проходит снова — пищат. И так раз 5. Позади нас стояли 2 девушки. Одна с серьезным видом, пытаясь помочь, тихонько так говорит охраннику: «Она, наверное, что-то съела в магазине!» © Подслушано / Ideer
- Продаю женские сумки. Однажды зашла женщина и стала очень подробно описывать мне модель сумки, которую она хочет. Я ей говорю, что у нас такой нет. Она в ответ: «Но я хочу!» Затем был долгий диалог, в конце которого я решила спросить, а где она, собственно, такую сумку видела. Ее ответ добил: «Ну она мне приснилась». © Галина Арсенюк
- Приходил к нам недавно один товарищ, купил решетку радиатора. Мы уже и забыли о нем, а мужик через месяц-два нарисовался, говорит, не подошла решетка. В принципе вещь ходовая, продастся, подумала я и, закрыв глаза на то, что все сроки возврата прошли, сказала: «Несите, вернем». Ну он приносит... Молдинг хромированный от решетки. Я ему: «А остальное где?» Он: «Так мне сама решетка-то не нужна, мне только молдинг, мой-то облез весь». Говорю: «Я понимаю, но брали-то вы решетку целиком. Где она?» Отвечает: «Мне же она не нужна, я ее выкинул сразу». Я: «Извините, но возврат я сделать не могу». Он, возмущенно: «Это еще почему?!» Вот что у таких людей в голове? © KG127 / Pikabu
У нас есть еще одна статья с историями о забавном поведении покупателей: «18 покупателей, от выходок которых продавцы долго смеялись (Сразу после того, как вышли из ступора)».
- Несколько лет я работала в ювелирном магазине, и к нам часто приходили женихи и невесты. Пока невесты примеряли кольца, те самые женихи строили глазки продавщицам. Но это еще ничего. Был один кадр, который приходил на протяжении нескольких месяцев с разными девушками. С каждой мерил обручальные кольца и ворковал. © Подслушано / Ideer
- В нашем магазине есть уютный салат-бар, где можно наполнить контейнер чем угодно, и это будет стоить всего $ 6 за 450 г. Но недавно у нас был интересный случай. Одна женщина пришла на кассу с контейнером, в котором лежал только один лист шпината. Да, она приходила к нам лишь за одним листочком. © Not_fbi_i_swear / Reddit
- Недавно в очереди я столкнулся с ситуацией, когда один из покупателей устроил истерику, потому что кассир не отреагировал на его шутку. Покупатель настаивал на том, что его шутка была очень забавной. © AlleKeskitason / Reddit
Иногда клиенты могут знатно подпортить день, и мы собрали несколько историй на эту тему: «20+ клиентов, которые даже самого спокойного человека доведут до ручки».
- Я работал за стойкой обслуживания клиентов. Как-то ко мне подошла взволнованная женщина лет 50 и сообщила, что кассир не выдала ей чек и она не может выйти из магазина. Я решил помочь и сказал, чтобы она выходила спокойно, а я предупрежу охрану, чтобы не беспокоили ее. Однако женщина грубо буркнула, что не собирается платить дважды, а потом и вовсе полезла в сумку и отыскала там чек. Напоследок она заявила, что нам нужно лучше обучать наших кассиров. © Jonathan Lai / Quora
- Я работал в кафе одного кинотеатра. Как-то раз ко мне подошла девушка лет 30 и заказала 4 детских комбо: попкорн и напиток. Я спросил, какой вид газировки она хочет, а девушка ответила: «Газировку». Я переспросил, мол, какую именно, ведь лимонадов великое множество, но она лишь повторяла, что ей нужна газировка. В итоге я смешал разные вкусы. Когда она попробовала напиток, она начала кричать, мол, что это такое. Сохраняя спокойствие, я ответил: «Газировка. Следующий, пожалуйста». © Thebearsandthebees / Reddit
Работа продавца — это тяжелый труд, и вот несколько историй от представителей профессии: «14 доказательств того, что работа продавца скучной быть не может, ведь приходится иметь дело с людьми».
- Это Семен (см. фото ниже. — Прим. ред.), и он уже почти 7 лет «живет» в нашем магазине настольных игр. Задача Семена — успокаивать покупателей, которые требуют скидку «просто так, потому что я к вам пришел». Им я предлагаю выбор: если результат броска будет выше моего, то скидка 5 %, если равен 20 — скидка 10 %, если ниже — наценка 5 %. Последний вариант появился недавно, но я считаю, что он вполне справедлив по отношению к нашему магазину. После того как я его ввел, процент требования скидки «просто так» стал равен 0. Семен — самый обычный кубик. Он пережил несколько расширений отдела и большой переезд. © Alexey.yushin / Pikabu
- Работала на кассе. Тут ко мне подошел мужчина с шоколадкой. Я протянула руку, чтобы взять ее и пробить цену, но мужчина резко шлепнул меня по руке и произнес: «Только я могу трогать свою шоколадку, никто больше!» И пояснил, что другие люди, мол, могут испачкать обертку и испортить батончик. © atlasraven / Reddit
- Когда училась в школе, подрабатывала кассиром. В какой-то момент я поняла, что всегда нужно быть начеку: стоит остерегаться людей, которые пытаются обмануть. Было несколько случаев, когда клиенты давали мне $ 5, а затем утверждали, что отдали мне $ 20. Чтобы не допустить ошибок, я начала класть деньги не в кассу, а прямо на нее. Так я могла следить за каждой купюрой и быть уверенной в том, что я правильно посчитала сдачу. © Ann Austin / Quora
- Магазин «Товары для дома». Сижу в кабинете, работаю. Заходит продавец, говорит, что покупатель хочет сделать возврат. Я стараюсь всегда решать такие вопросы миром. Выхожу к клиенту: «Чем я могу помочь?» Мужчина: «Да вот, купил у вас неделю назад шпатлевку по дереву. Качество не устраивает: густая слишком. Верните деньги». Я в ответ: «Давайте шпатлевку. Этот товар не подлежит возврату, но если поставщик добро даст, то решим вопрос». Ответ сразил: «Так это... Я ее использовал. Но когда шпатлевал, мне неудобно было, густоватая была. Верните деньги». И протягивает мне пустую и вымытую баночку из-под шпатлевки. © Isadora.violet / Pikabu
- Один из наших клиентов купил 2 одинаковых телевизора — самых дешевых. Через 8 лет оба устройства перестали работать, и он потребовал заменить их. К сожалению, мы не могли это сделать, так как гарантия на электронику действует лишь 5 лет. Несмотря на это клиент продолжал приходить в магазин, угрожать судом, а также писать гневные отзывы в интернете. Мы предложили ему в качестве выгодных вариантов другие устройства, но он отказался. Некоторые люди почему-то не могут понять, что ничто не может служить вечность и что нужно быть готовым к возможным проблемам. © Mike Parks / Quora
- Работаю продавцом в магазине косметики. Пришла женщина и попросила хорошую водостойкую тушь. Ну продала я ей. Возвращается через пару дней, начинает скандалить и требовать вернуть деньги. Пытаюсь узнать, в чем дело. Оказалось, что тушь плохо смывается! Финиш... Когда рассказала ей о средствах для снятия макияжа, она разоралась, мол, я пытаюсь всучить ей ненужный товар и развести ее на деньги. © Подслушано / Ideer
- Столкнулась с неприятной ситуацией, когда пожилая женщина бросила в меня гигантский стеклянный флакон духов. Все потому, что я не сделала ей скидку по купону... На котором, между прочим, было четко сказано, что скидка не распространяется на парфюмерию. © unknown author / Reddit
- Работаю продавцом-консультантом в парфюмерном магазине в небольшом городке. Недавно заходит пафосного вида тетенька. Cразу видно — столичная. Надменно разглядывает витрину с туалетной водой. Я спрашиваю: «Что-то посоветовать?» А она, тыкая пальцем с огромным золотым кольцом на духи Nina от Nina Ricci, выдает: «Я смотрю, у вас духи с именами. А вот если есть Нина, то и Ира ведь, наверно, есть?» Мне стоило титанических усилий не закатиться от истерического смеха прямо там. © Подслушано / VK
- Мне одна мадам закатила скандал за неправильно отрезанный кусок сыра маасдам: там оказалось слишком много дырок, а она не собирается платить за воздух, ведь воздух тоже имеет вес. © Светлана Анисимова
- Однажды посчитала я деньги в кассе, магазин уже был закрыт. Опускаю решетку, но не полностью, примерно 40 см до пола остается. И тут краем глаза замечаю движение в магазине. Меня чуть кондратий не хватил. Поднимаю глаза и вижу: покупатель прогнулся, как червяк, наполовину просунулся сквозь это отверстие и стоит щупает футболки. Нет, ну я много чего видела, но вот такое... © Влада Звончук
А вот еще пара наших статей с историями от тех, кто работает напрямую с людьми:
AdMe/Народное творчество/18 историй от продавцов, которым покупатели такое устроили, что до сих пор от воспоминаний глаз дергается
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