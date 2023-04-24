18 историй от продавцов, которым покупатели такое устроили, что до сих пор от воспоминаний глаз дергается

Продавцы сталкиваются с сотнями клиентов каждый день, и им важно уметь находить общий язык с каждым. Они стараются быть вежливыми и тактичными. Однако не всегда покупатели ведут себя дружелюбно — порой своим поведением они вынуждают сотрудников торговли искать выход из непредвиденной ситуации.