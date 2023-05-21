18 историй про чаевые, которые одних возмутят, а у других лишь вызовут улыбку

Одни из самых неловких моментов случаются в нашей жизни во время оплаты счета. Зачастую клиенты не знают, какую именно сумму следует оставить на чай и стоит ли что-то оставлять вообще. А работники в такие моменты могут столкнуться как с неуважением со стороны клиентов, так и с их небывалой щедростью. Герои нашей статьи на своем опыте убедились в том, что было бы куда проще, если бы чаевые включали в счет.