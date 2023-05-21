18 историй про чаевые, которые одних возмутят, а у других лишь вызовут улыбку
Одни из самых неловких моментов случаются в нашей жизни во время оплаты счета. Зачастую клиенты не знают, какую именно сумму следует оставить на чай и стоит ли что-то оставлять вообще. А работники в такие моменты могут столкнуться как с неуважением со стороны клиентов, так и с их небывалой щедростью. Герои нашей статьи на своем опыте убедились в том, что было бы куда проще, если бы чаевые включали в счет.
- Во время своего первого пребывания в Японии хотела оставить чаевые в кафе. Но мне сказали: «Не позорься! Ты унижаешь этим человека. Ему платят за это зарплату». Я была в шоке. © Елена Танькова
- В ресторане, где я работала официанткой, чаевые делили между всеми. Я честно отдавала свои деньги в общак. А через полтора года работы узнала, что все без исключения коллеги отдают в лучшем случае только половину. Причем знали об этом все. Меня теперь считают умственно отсталой. © Подслушано / VK
- Расскажу свою историю о такси. Нужно было отвезти нетяжелые, но объемные стройматериалы. Загружать машину помогала мама, женщина в годах, в то время пока водитель, здоровенный мужик лет 30, стоял рядом и смотрел. Доехали минут за 15. Выгрузка происходила в такой же форме. Оплачиваю, а водитель и говорит: «Сдачу давать?» Честно, я не выдержал и высказал все то, что о нем думаю, ведь он даже не удосужился помочь женщине. Уехал он очень быстро. С тех пор отбило полостью желание давать на чай. © efUnc / Pikabu
- За мной ухаживал парень, который работал в кофейне. Часто приглашал меня к себе на работу. Пока ждала его, пила кофе за свой счет. Он ни разу не угостил. Однажды, когда пришло «время расплаты», я просто взяла и вытащила из его баночки с надписью «На чай» чаевые и расплатилась ими. Ушла, довольная тем, что он наконец-то «угостил» меня. Больше мы не общаемся. © Подслушано / VK
- Однажды мне перепали огромные чаевые. Просто так! Работаю в отеле. Постучала в один из номеров, спрашиваю, надо ли убираться сегодня. Человек отвечает «нет» и вручает деньги. Несколько раз спросила, не перепутал ли он чего. «Берите. И не надо ничего», — говорит и улыбается. Работа эта адская, и такое очень редко встречается. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было лет 16, я работала официанткой. В кафе часто приходил парень лет 18. Он постоянно звал именно меня и оставлял очень хорошие чаевые, хотя пил только кофе. Ну и это подметили старшие официантки. Когда парень пришел в очередной раз, одна коллега метнулась к нему, кинув мне: «Это мой постоянный клиент. Понятно? Иди отсюда». В итоге он ей ничего не оставил, да и вообще больше в нашем кафе не появлялся. © Мария Тягушева
- Во время учебы в колледже работала официанткой. Был у меня тогда один постоянный клиент, настоящий жмот: всегда оставлял на чай сущие копейки. Даже его друзья подкалывали его по этому поводу, но ему было все равно. Однажды, когда он снова протянул мне мелочь, я вернула ее со словами: «Извините, у меня нет сдачи». Его друзья хохотали до упаду. © Lisa Kelley / Quora
- Отмечали свадьбу в хорошем ресторане. Официанты отработали на отлично, и мы планировали оставить им хорошие чаевые. Но свекровь вдруг заявила, что сама с ними расплатится. Мы со спокойной душой уехали домой. Только через полтора месяца я узнала правду. Было стыдно и смешно: вместо чаевых она оставила им корзину с фруктами, которую, между прочим, подарил нам ресторан. © Мама Дорогая / ADME
- Ехали с подругой на такси. Водитель лихачил и вызывающе шутил: «А что, мужей нет, чтобы подвозили?» Короче, чаевых мужик явно не ждал. Но на чай все же дала: так воспитана. Дальше было еще круче. Не успели выйти из авто, как он тут же дал по газам и чуть не увез наш чемодан. Видимо, боялся, что чаевые по ошибке оставили.
- Я работала в небольшой закусочной. К нам каждый день приходила группа рабочих, и их босс всегда оставлял чаевые. Однажды, накануне Рождества, он перед уходом сунул мне в руку купюру в $ 20 и сказал: «Это за то, что вы терпели меня на протяжении всего года». Мой начальник увидел это, подошел и попросил положить эти деньги в общую банку для чаевых. А я ответила: «Это не чаевые, а подарок». Но все же положила деньги в банку. После праздников клиент пришел снова и поинтересовался, что я сделала с теми $ 20. Я рассказала все, а он разозлился и пошел к моему начальнику. В следующий раз он пообещал положить эти деньги в рождественскую открытку. © Robynne Wildman / Quora
- Работал официантом в хорошем стейк-хаусе. Как-то раз за одним из столиков, которые я обслуживал, сидели 2 пары. Ужин прошел великолепно. После оплаты они все еще сидели и болтали, и я увидел, что на подносе лежат отличные чаевые. Затем дамы отлучились в туалет, а парни убрали все купюры с подноса, оставив лишь мелочь. Потом они встали из-за стола и направились к выходу. Когда девушки вернулись, я взял поднос с копейками, подошел к клиентам, посмотрел парням прямо в глаза и сказал: «Спасибо, все в порядке». Им стало стыдно, и они оставили сверху 25 % суммы от заказа. © Christopher Hansen / Quora
- Я отмечала свой день рождения одна. Обслуживание было великолепным. Потом официантка подошла и сказала: «Извините, моя смена закончилась, у вас будет другой официант». И тут я показала ей на чаевые, которые оставила для нее на столе. Она даже не поверила, что это ей. © Татьяна Буторина / ADME
- Несколько лет назад был случай: официантка сама приписала к счету еще 20 %. На мой вопрос «И что это?» девушка выдала: «Это благодарность». Я, конечно, оплатила все без учета этой «благодарности» и больше в это кафе не заходила. © Евгения Гордеева
- Я работала официанткой в пиццерии. Однажды поздно вечером обслуживала пару. Помню, у девушки были ярко-розовые волосы. Я была очень внимательна к ним. А после того, как они оплатили счет картой и ушли, я обнаружила, что под купюрой чаевых в $ 5 лежит еще одна — $ 10. Я замерла на секунду, ведь это примерно 75 % чаевых. И тут девушка с розовыми волосами вернулась. Я предположила, что за деньгами, оставленными по ошибке. Но она сказала, что это благодарность за мою внимательность и доброту. © maggiemac1 / Reddit
- Я работал парковщиком. Был у нас один постоянный клиент, веселый парень, любил вести светские беседы. Каждый раз, перед тем как забрать свою машину и дать чаевые, он предлагал нам бросить монетку. Если выпадал орел, он платил двойную сумму чаевых, если решка, то не оставлял ничего. Впрочем, если выпадала решка и кто-то из наших ребят-парковщиков был очень сильно разочарован, клиент бросал монетку еще раз. © Phil Babitz / Quora
- Вот уже 5 месяцев хожу в одно и то же место ради официантки. Всегда сажусь за столик, который она обслуживает, и каждый раз оставляю большие чаевые. А все дело в том, что она мне очень нравится, но я не решаюсь познакомиться с ней. Боюсь, что это будет выглядеть пошло и вульгарно. А еда там плохая. © Подслушано / Ideer
- Много лет назад мы с другом посетили ресторан в Амстердаме. Друг угощал. Когда принесли счет, он оплатил его в местной валюте и ошибочно оставил чаевые, которые были эквивалентны $ 1 000. Поблагодарить его вышел весь персонал, включая поваров и кухонных работников, они даже спели песню. Осознав, что произошло, друг решил оставить все как есть. © Chris Huffman / Quora
- Разругались с женой из-за официантки. Пошли мы с ней в кафе. Я, как обычно, оставил чаевые. Не считаю нужным согласовывать это с женой. Стали уходить, и тут жена демонстративно забирает деньги из коробки. Я кладу обратно. Она снова забирает. Я уже гаркнул на нее, чтобы не трогала чужое. И все — из кафе выбежала, дома стала обвинять меня в том, что я ее унизил перед обслугой, что мне якобы официантка понравилась. А я бешусь. Еще один такой выпад, и больше ее в кафе не позову. © Подслушано / Ideer
Споры на тему того, оставлять чаевые или нет, кипят до сих пор, ведь там, где не установлены четкие правила, клиентам приходится самостоятельно принимать решения. Одни привыкли независимо ни от чего оставлять на чай щедрую сумму. Другие же, как один из наших авторов, считают, что люди вовсе не обязаны оставлять чаевые.
AdMe/Народное творчество/18 историй про чаевые, которые одних возмутят, а у других лишь вызовут улыбку
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