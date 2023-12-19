18 историй про эталонных наглецов, которые по праву заслужили свою «славу» в интернете

Жаль, но кажется, истории про бесцеремонных людей не закончатся никогда — их запас в сети просто неисчерпаем. Все, что нам остается — пытаться дать им отпор в реальной жизни и посмеяться над ними в интернете. В нашей статье перечислены вопиющие ситуации, читая которые, испытываешь целую гамму эмоций. Проверьте сами.