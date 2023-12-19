18 историй про эталонных наглецов, которые по праву заслужили свою «славу» в интернете
Жаль, но кажется, истории про бесцеремонных людей не закончатся никогда — их запас в сети просто неисчерпаем. Все, что нам остается — пытаться дать им отпор в реальной жизни и посмеяться над ними в интернете. В нашей статье перечислены вопиющие ситуации, читая которые, испытываешь целую гамму эмоций. Проверьте сами.
- Делаем ремонт: ремонтники ходят, носят стройматериалы. Режим тишины соблюдаем. Как-то замечаю, что возле квартиры вечно крутится соседка, пытается зайти. Поинтересовалась, что ей надо, вроде не мешаем никому. На что получила ответ, мол, мы тут «ремонт богатый» делаем, а что ей будет с того, что мимо ее квартиры «люди туда-сюда ходят»? Честно ей пообещала, что если она исчезнет с моего порога и больше не появится, то ей ничего не будет. Обиделась почему-то. © Подслушано / Ideer
- Бывший муж жил по принципу «сначала потратим твое, а потом каждый свое». Я работала и получала чуть меньше, чем он. Когда я забеременела, он стал говорить: «Зачем покупать коляску или кроватку, у нас вон у родственников на чердаке полно вещей из моего детства осталось». Причем я даже не просила на это денег, тратила свои. Продукты покупали по очереди: только я полные сумки набирала, а он — 2 пачки пельменей и батон. Разошлись через год после рождения ребенка. Последней каплей стало вот что. Он всем вокруг растрезвонил, что на Новый год подарит мне дорогое золотое украшение, а мне сказал: «Купи себе на свои деньги, я тебе потом отдам, а то что люди скажут». © Я с тремя / Дзен
- Решил как-то раздать урожай кабачков. Написал объявление в домовом чате и получил обвинения от многодетной «яжемамочки»: мол, я не имею права кабачки раздавать обычным людям. Отдавать можно только многодетным. © Алексей Игоревич / Дзен
- Однажды бегу в булочную и обгоняю солидного мужчину, по виду которого понятно, что он не из тех, кого можно ущемить. Встаю в очередь в булочной. Заходит этот мужчина и встает передо мной. Я ему указал на конец очереди, на что он мне ответил: «Вы же меня на улице обогнали». © Андрей Муллов / Дзен
- Однажды мы с парнем гуляли. Я предложила зайти в кафе. Сделала скромный заказ, а парень заказал дорогие блюда. Когда нам принесли счет, он заявил, что у него нет денег. И так как это я затащила его в кафе, значит, я и должна платить, а он мог бы обойтись без обеда. © Лидия Калинина / Дзен
- В детстве папа, который с нами не жил, принес мне целый пакет шоколадок, конфет и прочей заморской вкусноты. Я смотрела на этот пакет и чуть не плакала от предвкушения. Оставила его у бабушки, а когда пришла, то пакета нигде не было. Я обыскала все. До последнего надеялась, что бабушка его спрятала. А потом бабушка сказала, что съела их... Я до сих пор помню эту обиду и непонимание — как бабушка могла съесть весь пакет сладостей, которые подарил папа? Это был единственный подарок от него. © larkinsya / Pikabu
- На остановке встретил знакомого, которого не видел много лет. Заходим в маршрутку, я оплачиваю проезд картой, а его карта не срабатывает. Он растерянно смотрит на меня. Оплачиваю ему проезд. Он искренне благодарит, садимся рядом, болтаем. Ему звонят: «Да, скоро буду. Что взять? Оливки? Хорошо». Напоминаю ему про «нечитаемую» карту. Он: «У меня другая карта есть, все нормально». © Ложка дегтя / Дзен
- Моя яблоня дает по 100 ведер яблок, каждый год больше половины приходится на помойку выносить, так как весь двор завален яблоками. Решил дать объявление про бесплатные яблоки: приходите, собирайте и и радуйтесь. Что тут началось! А вы не могли бы нам собрать? А не могли бы привезти, мы тут рядом, на рынке торгуем? Но больше всего отличилась одна женщина. Пишет: «Я многодетная, не соберете для нас?» Я ей: «Мы тоже многодетные». Она: «Вот и прекрасно, вас много, быстро соберете. И у меня ведер нет, вы в своих принесите, потом заберете». Плюнул я на все, снял объявление, и теперь каждый год выбрасываю яблоки. © Сергей Масленников / Дзен
- Сняли квартиру. Хозяйкина комната закрыта, поэтому заплатили как за 1-комнатную. Однажды кто-то вставляет в дверь ключ. Заходит женщина, представляется дочкой хозяйки. Ну ладно, может что-то взять пришла. Но она пошла мыться в душ, потом готовить на кухню, а потом пришла ее подруга! Утром дозвонились хозяйке и потребовали вернуть деньги. Та искренне удивилась, ведь ничего страшного, если дочурка зайдет пару раз в месяц. © 3*** / Pikabu
- Периодически отдавали дочкины вещи одной нашей родственнице, для ее внучки. Родственница стала звонить и диктовать список: нужно платье на утренник, теплые штаны, лыжный костюм, школьная форма и т.д. Причем не просила, а именно требовала, не слушая, есть ли у нас такие вещи и готовы ли мы их отдать. © Зайцева ЭР / Дзен
- Я люблю хороший кофе. Выпиваю за день 5-6 чашек. В кабинете у меня кофеварка, моя личная. Утром завариваю в ней кофе, аромат на весь этаж, и начинается паломничество ко мне в кабинет с чашечками. И все бы ничего, но уж больно цена на хороший кофе кусается. Я предложила всем жаждущим принести свой кофе, ибо я финансово не потяну 5 человек, которые пьют по 3-4 чашки в день. Все, кроме двоих, обозвали меня жадиной и халявщицей, которая за их счет хочет кофейку попить. © Ольга Ольга / Дзен
- Переехали в другой район. Зашли со своей собакой в магазин. К нашей чихуахуа привязалась женщина: «Ой, какая собака милая, ой, какая классная, хочу себе такую!» Мы поулыбались ей, и каждый пошел своей дорогой. Однажды вечером звонок. Открываю, входит та самая тетка с внуком. Начинает слезно выпрашивать у меня собаку, мол, мальчик настроился и просит забрать. Я спрашиваю, откуда у нее наш адрес. Оказывается, она обошла все дома микрорайона, расспросила местных бабок и нашла нас! Сказать, что мы обалдели — ничего не сказать. © Рыжая и злая / Дзен
- Сидели в очереди в поликлинике. Приходит девушка, окидывает взглядом очередь, занимает. Садится и через некоторое время начинает закатывать глаза, стонать, держаться за бок. Пустили без очереди. Иду в гардероб после приема, смотрю, а она так резвенько по коридору бежит. Через 3 дня сижу в очереди опять. И снова эта девушка. Картина повторяется. Пускают без очереди. Через неделю иду на прием к лору. Хе, опять эта красавица. Присаживается, хватается за бок и перед тем как застонать, вдруг встречается со мной взглядом. Смотрю, улыбаюсь. Она опускает глаза. © Интерпретация / Дзен
- Моя тетя встречалась с мужчиной, который ни копейки на нее не потратил, но каждый день приходил к ней поесть и еще домой еду уносил, а после ужина любил лечь на диван и завести разговор о меркантильности современных женщин. Апогеем стал случай, когда она сварила курицу для супа, а он захотел ее забрать с собой. Тетя возмутилась, что она вообще-то суп с мясом хочет, а мужчина в ответ заявил, что женщинам мясо есть вредно. © Mari Mari / Дзен
- Сосед, 81 год, овдовел. Решили его поддержать как-то. Что себе готовили, то и ему относили. Пенсия у него хорошая, но продукты он не покупал, готовили из своих. Продержалась я 2 месяца. Супы ему не нравились — слишком густые. «Я бульончик люблю, вот жена знала». Однажды заявил: «Почему так рано принесли, я еще то не съел!» Начал звонить мне: «Ты где? Когда приедешь? А что у вас сегодня на ужин?» В конце концов я ему сказала, что времени готовить для него у меня нет. © А. А. / Дзен
- Сняла как-то квартиру, хозяин ключи отдал. Приезжаю со своими вещами, захожу в квартиру, и вдруг какой-то мужик в моем полотенце из душа выходит! Оказалось, хозяин нанимал риелтора, дал ему ключи, а потом сдал мне квартиру без посредников. Риелтор об этом не знал и договорился на просмотр. Ну и решил душ принять, жарко же. Хозяин квартиры потом до него не дозвонился, чтобы ключи забрать, поменял замки. © gwenny / Pikabu
- Была у меня давняя подруга, мать-одиночка. Ее сын на год младше моего. Я тоже мать-одиночка, но старалась ей помогать во всем: отдавала ей одежду и обувь своего ребенка, дарила подарки на день рождения ее сыну, приносила вкусняшки. Но однажды мы с сыном зашли к ней в гости, а она заявила, что мой ребенок сломал игрушку и видеть его она больше не хочет. Так и не стало у меня подруги. © Светлана Котова / Дзен
- Случился у меня служебный роман. Я хотел как можно больше времени проводить со своей возлюбленной, поэтому приглашал ее то в кино, то в кафе, то погулять. Наша коллега Вика постоянно напрашивалась с нами. Мне Вика сказала, что взамен на то, что я буду угощать ее в кафе, она всячески будет агитировать мою девушку за то, что я для нее — лучший вариант. © Вениамин Медведев / Дзен
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