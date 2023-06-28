18 человек, которые сходили на родительское собрание, и теперь им точно нужно успокоительное
Для кого-то школьные годы были радостью, а кто-то съеживается от одной мысли о них. Ведь кроме учебы нужно было еще выдержать разбор полетов на родительских собраниях. Но время идет, переживания остаются позади, а вот забавные истории тех времен продолжают греть сердце. Причем рассказать их готовы не только ученики, но и родители с учителями.
- Во втором классе писали сочинение на тему любимых занятий мам. Я подошла к маме, пока она спала, и монотонно так: «Ма-а-ам, а что ты больше всего любишь?» На родительском собрании мое сочинение прочитали последним: «Среди всех мам, любящих шить, вязать, готовить, выращивать, есть одна мама — мама Нади. Она любит спать!» Мама мне до сих пор припоминает, смеемся всей семьей. © Подслушано / Indeer
- В первый раз шла в школу на родительское собрание с волнением: первый класс, новые родители. Уходила со смешанными чувствами, учитель рассказал, что ребенок на перемене собрал возле себя всех одноклассников, залез на парту, пел и танцевал. И надо бы поругать, но ведь и похвалили, что голос хороший. © Подслушано / Indeer
- Когда мне было 14 лет, мой 31-летний брат женился на 20-летней. Я в то время жил с ним. Как-то он был занят, и в школу на родительское собрание пошла его жена. Так весь класс за спиной говорил, что я привел свою девушку. © Нил Кэффри / Adme
- А у моего сына в новой школе требование от классной руководительницы — «стучать» на одноклассников. Она это озвучивала прям на родительском собрании. Конечно, мы с сыном в шоке были! © Оксана / Adme
- На родительском собрании обсуждают, как сделать, чтобы дети не играли в телефон. Предлагают прыгать в резиночку и играть во вкладыши! А-а-а-а! © lotareva3 / Twitter
- Собрала родителей на родительское собрание. Серьезные матери почти взрослых детей опоздали (потому что хихикали в коридоре) и поперекладывали ответственность с криками «Чур не я!» © SyxYGA8YGSNzqMc / Twitter
- Я тут ходила на родительское собрание. Знаете, это такой интересный опыт. Когда ты сидишь за партой и боишься училку. Но учишься тут вообще не ты. © valenayaspers / Twitter
- Пошла на родительское собрание. Учительница стала нахваливать отличников, в числе которых, совершенно неожиданно и моя дочь. Она написала серьезное жизненное сочинение, и меня похвалили за хорошее воспитание. Дома я со слезами на глазах бросилась к дочери (как же я не заметила, как моя разгильдяйка стала ответственной ученицей). Меня встретили удивленным взглядом: «Мам, ты чего? Ну, подумаешь, загнала туфту про помощь людям, котяткам и сироткам. Учителя это любят!» Юный психолог, блин. © Подслушано / Indeer
- Плохо училась в старших классах и не любила, когда мама ходит на родительские собрания. Моя класснуха отправляла бесплатные сообщения о проведении собраний с сайта мобильного оператора. Я же через несколько дней отправляла сообщение с отменой собрания с этого же сайта. Школу окончила в 2010 году. Мама до сих пор не в курсе. © Подслушано / Indeer
- Когда я училась в школе в классе седьмом, было родительское собрание. Моя мама пришла с работы в каком-то ужасном старом пальто, а на ногах у нее были потрепанные сапоги. Мне стало за нее стыдно. Ведь мамы одноклассников пришли в шубах. Так сказать, в шелках и при параде. Чтобы меня не застыдили в школе на следующий день, я отсела от мамы, а после родительского собрания и вовсе от нее убежала, чтобы никто не подумал, что это моя мама. Сейчас, спустя много лет, очень стыдно за то поведение. © Подслушано / Indeer
- На уроке ИЗО нужно было нарисовать одного из членов своей семьи. После этого всех родителей собрали на внеплановое родительское собрание. Все потому, что почти все дети нарисовали своих питомцев (рыбок, собак, кошек). Лишь пара детей — маму, так как домашних любимцев попросту не было. Ну, а что? Животных легче рисовать! И у меня получилась замечательная собачка. © Подслушано / Indeer
- На собрания в школу всегда ходила мама, но как-то пришлось идти отцу. Когда все закончилось, он был ужасно злой. Орал на меня так, что меня трясло, и слезы лились градом. Зайдя за угол школы, отец вдруг повеселел и спросил: "Ну, что? Здорово я на тебя наорал? Видела, все испугались! Пусть знают, какой у тебя отец крутой! © Подслушано / Indeer
- У меня четверо детей. Частенько бываю ими недовольна: свинячат в квартире, любят полентяйничать. На собрании в школе всплыла тема приучения к труду. Я перечислила обязанности детей по дому: стирать и гладить свою одежду, мыть пол, вытирать пыль, поливать цветы, выносить мусор. На меня смотрели как на инопланетянку. Спросили, не сдаю ли я детей в аренду. Вернулась с собрания: дочь (13 лет) жарит блины, тесто для них замешал сын (10 лет), а средняя читает трехлетке. Расцеловала всех! © Подслушано / Indeer
- На родительском собрании школьный директор взахлеб рассказывал, какой он молодец, и клянчил деньги на ремонт. На следующее утро прихожу на работу и на на эмоциях громко на весь кабинет заявляю: «Наш директор идиот!» И слышу за спиной в проеме двери начальник моей фирмы: «И что это я идиот?» Он потом целый день в моем присутствии всем хвастался, какая у него на предприятии демократия, любой сотрудник может его идиотом назвать! В очередной раз поняла, как же мне повезло с коллективом.© Подслушано / Indeer
- Вчера впервые пошел на родительское собрание, были одни мамы и я. Это не собрания, а лобные места! Они там обсуждают все: сплетни, истории, зарплаты, новости, но только не учебу детей! Надоело, ушел, никто даже не заметил. © Подслушано / Indeer
- Не могу осознать масштабы своего счастья! Мне больше не надо ходить в школу. Сын поступил в вуз, и мы можем выйти из родительского школьного чата, не участвовать в бесконечной сдаче денег на нужды учителей и школы, не ходить на тупые классные собрания! Свобода! Мужу сказала, что если заскучаем, то просто сходим в школу на чужое родительское собрание и устроим там небольшой скандал. Он согласен. © Подслушано / Indeer
- Месяц назад был на собрании, прям на ужасно важном и обязательном. Кроме меня там было 10 женщин. Минут 20 мы обсуждали успехи детей, питание. А потом началось: «У нас же 9 класс, у нас же выпускной! А сколько потратили в прошлом году выпускники? А куда ехать? А кому подарки? А почему так мало? А почему так много? А давайте в ресторане? А давайте на природе? А давайте в Питер? А давайте супер-пупер дорогой подарок директору сделаем?» Через час я не выдержал, сослался на дела и свалил. © Jeltiygng / Pikabu
- Мне 27 лет. Работаю учителем информатики. Проводил родительское собрание, на котором увидел свою первую и единственную любовь. В старших классах мы были хорошими друзьями, и я чувствовал, что пора переходить в наступление, но боялся, хотя симпатия была взаимна. Увидев ее теперь, решил, что на собрании она в качестве родителя, следовательно, и муж имеется. Но выяснилось, что она пришла держать ответ за младшего брата. Вы не представляете, как я счастлив, ведь в этот раз я не труханул! © Подслушано / Indeer
Но пока некоторые родители приносят со школьных собраний вагон и маленькую тележку занимательных историй, некоторые до них просто не доходят. Точнее, ошибаются классом. И порой это приводит к непредсказуемым последствиям.
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые сходили на родительское собрание, и теперь им точно нужно успокоительное
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