18 человек, которые сходили на родительское собрание, и теперь им точно нужно успокоительное

Для кого-то школьные годы были радостью, а кто-то съеживается от одной мысли о них. Ведь кроме учебы нужно было еще выдержать разбор полетов на родительских собраниях. Но время идет, переживания остаются позади, а вот забавные истории тех времен продолжают греть сердце. Причем рассказать их готовы не только ученики, но и родители с учителями.