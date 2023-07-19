18 историй работников, чьи клиенты выкидывали такие номера, что на сборник рассказов хватит
Работникам сферы обслуживания каждый день приходится взаимодействовать с совершенно разными людьми. Порой после встречи с некоторыми клиентами можно написать целый сборник анекдотов или руководство по стрессоустойчивости, а порой и захватывающий детектив.
- Ради всего хорошего в мире, пожалуйста, женщины, перестаньте спрашивать барменов, сколько, по их мнению, вам лет. Мы все знаем, что у этой ситуации только два исхода. Либо я назову вам какую-нибудь абсурдно маленькую цифру, хотя мы оба будем понимать, что это неправда. Либо я назову возраст, на который вы реально выглядите, и это испортит вам настроение на остаток вечера. Поэтому лучше воздержаться от таких вопросов, чтобы избежать неловких ситуаций. © zcmc / Reddit
- Немного о том, как некоторые женщины ходят по магазинам. Подъезжаю к ТЦ за клиентом (работал в такси), выходит женщина с кучей пакетов, садится в машину. Едем. Спустя пять минут она как закричит:
— А-а-а-а-а!
Я испугался, спрашиваю:
— Что случилось?
— А я же на своей машине приехала в ТЦ. Везите скорей обратно!
Повез обратно, помог найти машину на парковке, она села в нее и уехала. © Подслушано / Ideer
- Работаю в клинике администратором. Есть у нас проблемная клиентка, которая устраивает скандалы по любому поводу. Однажды она позвонила и попросила записаться к врачу на субботу. Я объяснила ей, что доктор не работает в выходные. Предложила ей другие дни для записи. После долгих истерик, объяснений и уговоров она все-таки согласилась на одну из свободных дат. Мы попрощались, я положила трубку. Выдохнула с облегчением. Через десять минут снова звонок и истеричный вопль в трубку: «Зачем вы меня записали на этот день? У меня вообще-то могут начаться месячные!»
- Работала в офисе, обратился клиент. Общительный, остроумный. Разговорились. Рассказал, что купил для жены новую машину. Сказал: «Очень люблю жену». Этот момент прям запал мне в душу. Много лет женаты, двое детей, а быт не сгубил чувства. Периодически вспоминала этот момент и думала, как же это здорово! А спустя время он стал настойчиво клеиться и зазывать на ужин. Как так-то? © Подслушано / Ideer
- Работаю за границей в одном небезызвестном отеле. Недавно меня просто убил один из клиентов. Два часа ночи, звонок от него с жалобой на интерьер, мебель и подробное описание всех недостатков дизайна: «У вас все в старом стиле. Настолько ужасно выглядит, что я просто не могу заснуть». Эстет прям! © Подслушано / Ideer
- Мой муж — популярный риелтор. Появились клиенты. Мы потратили на них неделю своего времени, встретились, и 6 часов без перерыва муж показывал наши объекты. Через два дня после их «мы подумаем» выясняется, что они пришли в квартиры, которые мы показывали с другим риелтором. Сообщения игнорировали. Я написала им, что я менеджер компании и что, увы, без оплаты нашей комиссии наши квартиры они не снимут, на что получила гневные сообщения: «Что это за незнакомая женщина?!» и еще кучу гадостей. Ненавижу таких. © Подслушано / Ideer
- Я — свадебный визажист. Репетировала с невестой прическу и макияж. Ей все понравилось, она ушла умываться. Ждала ее в комнате. Прошло много времени, а она все не выходит. Вдруг клиентка возвращается вся в слезах. Начинает извиняться. Я в шоке, спрашиваю, что случилось. Оказалось, она не знала, что накладные ресницы одноразовые, и когда половину из них смыло в раковину, то впала в панику. Собирала остатки по всей ванне, боялась мне сказать и поэтому так долго не выходила. Я ей все объяснила, вместе посмеялись над ситуацией.
- Раньше я работала медсестрой, заботилась о многих женщинах, что перенесли операции на груди и матке. К моему ужасу, многие мужья спрашивают: «Как скоро она сможет делать работу по дому?» Я объясняла, что женщинам будет нужна помощь со всеми повседневными делами. Многие мужчины реагировали на это такими словами: «Нам лучше позвонить твоей маме/сестре, чтобы она пожила с нами». Больше всего возмутил случай, когда муж пациентки вообще отказывался понимать, что женщине нужна будет помощь. Мол, пока она будет на реабилитации, то они просто оба ничего не будут делать по дому, а потом супруга все «нагонит» сама. Мне пришлось жестко поговорить с ним и объяснить, что его женщина не просто не в состоянии сейчас заниматься бытом, но и сама нуждается в уходе. Пациентка потом поблагодарила меня за то, что я отчитала ее мужа. © MidnightHue / Reddit
- Во времена моей стажировки в отеле остановился у нас странный дядечка. Он был вежливым, оставлял всегда чаевые, но практически из номера не выходил. Ни на пляж, ни в общий ресторан. Но один случай поверг меня в шок. Когда он попросил меня и начальника поговорить с ним в кабинете. Он достал из сумки стопку билетов на рейсы в разные страны. Оказалось, он каждые две недели отправляется в новое место. Объяснил он это тем, что его кто-то преследует, поэтому ему нигде нельзя долго задерживаться. До сих пор не понимаю, что это было.
- Зашел как-то к знакомому спецу в мастерскую по ремонту всяческой компьютерной периферии. Стоим, общаемся. Спокойная, расслабленная атмосфера, каждый занят своим делом. И тут врывается взволнованный клиент: «Я вам три дня назад принтер в ремонт, а вы до сих пор никак! Мне печатать срочно, у меня сроки летят! Сделайте немедленно, тут же, при мне!» Многоопытный мастер невозмутимо: «Готов ваш принтер, уже два дня как. Мы вам звоним, но вы трубку не берете. Можно забирать прямо сейчас». Клиент: «Да? Хм. Ну ладно, тогда я завтра зайду». © Rliethnam / Pikabu
- Работала в отделе бытовой техники. Приличный отдел, хорошо оформленные витрины с красивой подсветкой, обширный ассортимент. Приходит дама, спрашивает гвозди, малярный скотч и плоскогубцы. Говорю, что стройматериалов здесь нет, у нас бытовая техника. А она: «Я у вас и прошу технические принадлежности, которые используются в быту!» Пока я возвращаюсь из ступора, она ушла, бросив в меня презрительное: «Нищета какая-то». Я прям обиделась. © Ирландские сливки / ADME
- Самый забавный комплимент, который я получала от клиентов о своей работе, как мастер маникюра. Это когда девушка рассказала, что к ней в метро подошел парень и сказал, что у нее красивая кутикула. А парень хитрец.
- Как-то работала официантом. Зима, заходит женщина, укутанная с головы до ног. Лицо плотно обвязано шарфом до самых глаз. Что-то спрашивает у официанта. Он просит повторить, потому что из-за такой «капусты» раздается что-то нечленораздельное. Женщина бросает уничижительный взгляд на него, отходит к следующему официанту. Тот тоже ничего не понял. Подходит менеджер, тетка развязывает шарф и начинает кричать: «У вас тут что, все официанты глухие?» Усадили ее худо-бедно, подходит к ней третий официант, которого задело оскорбление коллег и начинает переспрашивать и уточнять каждое ее слово. Тетка багровая, а возразить нечего. © Екатерина Карпюк / ADME
- Клиентка заказала пару копеечных футболок с доставкой. Потом сама позвонила, перенесла доставку на несколько дней вперед. Перенесли. Потом перезвонила с требованием вернуть срок доставки на прошлую дату. Не получилось, уже курьеры на тот момент были все заняты. Закатила скандал со словами: «Я из-за вас рейс на самолет отменила, чтобы получить ваши футболки. Верните деньги за авиабилеты». Орала и проклинала весь персонал. Исчезла с радаров только после просьбы прислать фотокопии авиабилетов, за которые якобы мы ей должны возместить. © Елена Богданова / ADME
- Заходит в наш книжный магазин женщина средних лет и спрашивает, не можем ли мы пустить ее в туалет. Объясняем, что мы пустить не можем, но можно выйти, зайти в основную часть здания через главный вход и подняться на второй этаж. Там есть туалет. Охранник пропустит, мы проверяли. Женщина не соглашается, говорит, что у нее больные ноги и ей тяжело подниматься на второй этаж, а в туалет очень хочется. Объясняем, что на первом этаже туалетов нет. Мы сами ходим на второй, просто не через главный вход, а через служебный. Тетка не поверила и начала нас уговаривать пустить ее в наш мифический туалет. В итоге она довольно долго просто ходила за мной по магазину и ныла, что хочет в туалет, а на второй этаж не хочет. © Нэс / ADME
- Работаю курьером в небольшом городке. Все нравится и устраивает, но иногда попадаются удивительные клиенты. Беру как-то заказ, отправляюсь по адресу, но тут мне звонит мужик и говорит: «Я вам доплачу, если вы нарвете мне пакет обычной травы. Не сорняков, а такой травы, чтобы корова могла есть». Мне в целом нетрудно, срезал путь через заброшенный стадион, нарвал травы, пытаясь угадать, действительно ли у него в доме корова? Прихожу, он открывает дверь, отдаю заказ, пакет и вижу, что нет, у него в доме не корова, а всего лишь коза. © Палата № 6 / VK
- Час назад мне позвонил клиент и сказал, что скоро приедет. Сижу с открытым балконом, жду звонка, листаю ленту. И тут с улицы слышу крик: «Межевой план!» Я аж подскочила. И побежала на улицу. Оказывается, он номер перепутал и не мог дозвониться. © kuhlya / Twitter
- Я работаю бариста, и у меня часто бывают интересные клиенты. Пришла пара, заказали латте и попросили добавить сливки. Парень еще попросил полить шоколадом и покрошить печенье, а девушка отмолчалась, когда я спросила, нужно ли еще что-то добавить. Ну я сделала, как просили. Отдала и пошла делать другие заказы. Спустя 2 минуты ко мне подходит та же девушка с двумя стаканчиками кофе. Смотрит как на дуру и спрашивает нормально ли это. Долго не могла понять в чем дело, а оказалось, я на рабочем месте флиртую с ее парнем, зная, что у него есть девушка. И добавляю ему в кофе всякие приколы. Когда я объяснила все как есть, то услышала: «Ладно, тут я еще поверю, но почему у меня сливок меньше?». Я давай объяснять, что сливки немного тонут в самом кофе, тем более их станет меньше, если она уже пила кофе. Слушать она меня не стала, а просто взяла парня за руку и демонстративно ушла. © Палата № 6 / VK
Работать в сфере обслуживания порой бывает очень тяжело. В самые напряженные моменты спасают только терпение и чувство юмора. Герои нашей подборки умеют не зацикливаться на неприятных моментах и могут посмеяться даже над самой абсурдной ситуацией во время рабочего процесса.
AdMe/Народное творчество/18 историй работников, чьи клиенты выкидывали такие номера, что на сборник рассказов хватит
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