18 историй работников, чьи клиенты выкидывали такие номера, что на сборник рассказов хватит

Работникам сферы обслуживания каждый день приходится взаимодействовать с совершенно разными людьми. Порой после встречи с некоторыми клиентами можно написать целый сборник анекдотов или руководство по стрессоустойчивости, а порой и захватывающий детектив.

Работать в сфере обслуживания порой бывает очень тяжело. В самые напряженные моменты спасают только терпение и чувство юмора. Герои нашей подборки умеют не зацикливаться на неприятных моментах и могут посмеяться даже над самой абсурдной ситуацией во время рабочего процесса.