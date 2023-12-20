18 историй с работы, о которых сотрудники еще долго будут перешептываться у кулера
На работу мы приходим чаще всего за деньгами. Но иногда, в качестве бонуса, там случаются яркие истории, о которых сложно не поведать знакомым. А некоторые не удерживаются и даже в сеть такое выкладывают.
- Коллега женского пола обращается ко мне на работе:
— А почему вы в мужском туалете не опускаете стульчак?
— А зачем вы в него ходите?
— В женском грязно.
— А зачем вы у себя так все загрязняете, а потом к нам идете и еще пытаетесь свои порядки устанавливать?
Надулась, сопит. Думаете, что-то изменилось? Нет конечно. © zamolea / Pikabu
- Однажды мой коллега что-то распечатывал, а я был рядом с принтером. Я забрал бумаги и спрятал их, а потом вел себя как ни в чем не бывало, когда коллега пришел их забрать. Он вернулся к своему компу и снова все распечатал, я снова все спрятал. И так раз 5, пока я уже не мог не ржать, глядя на его лицо. © Soju_ / Reddit
- Прихожу сегодня на работу. Заказ — собрать мебель на втором этаже в коттедже. Вся мебель лежит на первом этаже. Спрашиваю, мол, почему не занесли?
— Потому что мы ждали вас.
— Зачем?
— Чтобы вы занесли и собрали.
— Но у вас же была доставка, почему они не занесли?
— Им платить надо.
Люди, кто сказал, что я буду бесплатно заносить? В итоге говорю, что или соберу внизу, или заносите, или платите. Со вздохами они пошли носить самостоятельно. И так из раза в раз. © Kredoas / Pikabu
- Работал я в техподдержке. Пришло сообщение: «Компьютер издает какой-то странный звук. Что-то с ним не так. Можете прийти и посмотреть?» Я сразу предполагаю что-то серьезное, но тут приходит второе сообщение: «Забудьте. Просто возле моего офиса на парковке стояла пожарная машина». © halbowitz / Reddit
- Знакомая уборщица рассказала. Однажды она мыла окна в дорогом и известном магазине. Мимо проходящий мужчина взял и облизал внешнюю часть окна, которое она мыла. Она расстроилась, так как ту сторону она уже закончила и придется мыть ее заново. Но самому мужчине выпалила: «Хорошо, что я еще ту сторону не мыла». Тот сразу напрягся и зачем-то пошел искать менеджера. © maytswizzle / Reddit
- Есть у нас на работе один большой начальник, у него есть зам. Тот нанял себе помощника, де-факто тоже зама. И вот теперь мы угораем, что у нас есть Арам-зам-зам. Потому что имя этого помощника Арам. © JOvialGrafter / Pikabu
- Работаю на заправке. Большинство моих коллег, когда не могут выйти на смену, называют стандартные причины, мол, заболел и тому подобное. Но как-то в пятницу один из сменщиков позвонил и сообщил, что не выйдет ночью. Причина? Он сказал: «У меня есть жизнь» — и повесил трубку. © closetninja0603 / Reddit
- Увольняются два самых своеобразных и шебутных сотрудника. Причем уходят в одну контору. Шеф подписывает обоим обходные, нежно прощается и, глядя на закрывшуюся дверь, изрекает: «Я как-то даже завидую их новому непосредственному начальнику. У него такой интересный период в жизни начинается!» © BirManat / Pikabu
- Работаю в организации, где директор очень часто любит говорить, что всего добился сам. Что у него в его 40 лет не просто так хорошая машина и дом. И только когда мы попали на корпоратив, он рассказал, что в 23 года отец сделал его своим замом, а в 26 полностью передал управление фирмой (кстати, отец — единственный учредитель-собственник). Ну и периодически давал своему сыну неплохую денежку без необходимости возврата, для минимизирования потерь бизнеса. Ну а так да, все сам.
- На моей старой работе в офисе несколько дней жил кот, и никто этого не замечал. Днем он прятался за холодильником, а ночью, когда нас не было, выходил, опрокидывал вещи и съедал оставшуюся еду. © LunacyBin / Reddit
- У меня уволился сотрудник, потому что испугался темноты. Он должен был работать ночным охранником. Сбежал после первой половины смены. © Unknown author / Reddit
- Я работаю в магазине спортивных товаров, у нас на полу ковровое покрытие. Однажды какой-то папа-клиент решил выпить шоколадное молоко над головой своего ребенка (мол, разолью сейчас и все на тебя попадет). Считал, что это будет очень смешно. Нет. Пришлось чистить ковер и одежду от шоколадного молока, а это занятие не из легких. © mly3rd / Reddit
- Работаю в автосервисе. Клиент приходит с жалобами на сильный стук при остановке машины и такой же стук при трогании с места. В багажнике был шар для боулинга. © ****Kilometre / Reddit
- Сидели на работе, обедали. Один из компании задает вопрос:
— Что бы вы делали, если бы время остановилось?
— Выспался.
Как же я его понимаю. © Glubinov / Pikabu
- Я работаю официанткой в кафе. Пару лет назад клиент попросил меня передать записку и коктейль одной девушке, которая ему понравилась. Но она сидела в большой компании, я перепутала и передала все ее подруге... Вчера этот парень и девушка, которая получила записку, пришли ко мне в кафе и долго благодарили за ту ошибку. Они полгода назад поженились и безумно счастливы. Я расплакалась. © Подслушано / Ideer
- Мой начальник очень симпатичный и милый, и у него пухленькие щечки. Естественно, никто не любит, когда он сердится. Сегодня я не удержалась, взяла его за щечку и сказала: «А кто у нас тут вредничает?» Офигели все! И даже я. Девушка, которая осталась без премии. © Подслушано / Ideer
- Работаю хостес в ресторане. Cегодня заходит компания девушек, и одна c пафосным видом спрашивает, есть ли у нас места для владелиц айфонов. Я слегка офонарела: думаю, до чего докатились эти «яблочницы», им уже VIP-места подавай. Они увидели мое замешательство и с дружным хохотом сообщили, что им все равно, где сесть, главное — рядом с розеткой. © Подслушано / Ideer
- Сегодня спросила своих подопечных в детском саду: «Дети, как вы понимаете пословицу „Труд кормит, а лень портит“?» Ответ ребенка порадовал: «Если все время трудиться на работе, можно заработать денег и купить еду. Алень, если разозлится, может испортить человека своими рогами и копытами». © Подслушано / Ideer
Не только на работе можно получить в копилку нестандартную историю. Вот, например, наша подборка отзывов на товары и услуги, которые могут завлечь не хуже, чем свежий детектив из книжного.
AdMe/Народное творчество/18 историй с работы, о которых сотрудники еще долго будут перешептываться у кулера
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