18 историй с утренников, от которых выпали в осадок мальчишки, девчонки, а также их родители

В круговороте хлопот для многих родителей утренники часто превращаются в «обязаловку», но, если подумать, страсти на них кипят не меньше, чем в бразильских сериалах. Поэтому елки, школьные спектакли и другие мероприятия могут оставить после себя теплые или уморительные воспоминания на всю жизнь, а могут — превратится в подлинную драму.