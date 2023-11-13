18 историй с утренников, от которых выпали в осадок мальчишки, девчонки, а также их родители
В круговороте хлопот для многих родителей утренники часто превращаются в «обязаловку», но, если подумать, страсти на них кипят не меньше, чем в бразильских сериалах. Поэтому елки, школьные спектакли и другие мероприятия могут оставить после себя теплые или уморительные воспоминания на всю жизнь, а могут — превратится в подлинную драму.
- Когда дочка была крохой, решили ей устроить волшебный Новый год и набрали билетов на утренники. Первая елка случилась утром 1 января. Отправили на автобусе с бабушкой. После праздника спрашиваем дочку, что ей особенно запомнилось. А она четко в ответ: «На остановках отдыхали 3 усталых дяденьки и 2 тетеньки». Мы: «А на утреннике что делали?» «Как обычно, пели и танцевали, ничего интересного». Эти усталые остановочные дяди и тети стали нашим семейным фольклором. © tama / ADME
- Когда была маленькой, был у нас утренник. И, конечно же, одели меня в самое лучшее платье. Пришла я такая довольная и тут вижу: у девочки из моей группы точно такое же платье! И я не растерялась. Взяла со стола вишневый сок и со словами «Мне мое платье больше идет!» выплеснула эту яркую жижу прямо на нее. © Палата № 6 / VK
- Как-то в детском саду перед самым утренником заболел папа, который должен был играть Деда Мороза. Еле уговорили другого. Слов он, конечно, не знал, выучить не успевал. Тогда музработник сократила текст до минимума, написала его крупными буквами на листах А4, пронумеровала и повесила сзади на елку. Выглядело это потом примерно так.
Выходит Дед Мороз из-за елки:
— Здравствуйте, дети!
Пока дети вразнобой отвечают, он снова шмыгает за елку.
— А кто уже готов Новый год встречать?
И опять — шмыг за елку. Я, конечно, немного утрирую, но выглядело это забавно. © Сандра / ADME
- Разгар детского утренника. Все идет по сценарию. Снегурочка ищет карту острова, где спрятаны подарки, и заглядывает в мешок, в который Дед Мороз строго-настрого запретил ей заглядывать. Из-за этого она становится злой и вредной. Хватает карту и заявляет детям, что теперь не видать им подарков. Показывает язык и убегает. А в спину ей летит пластмассовый меч ребенка в костюме черепашки-ниндзя. © cathrine / Pikabu
- Моя мама была заведующей в детском саду, когда я училась во 2 классе. Ну и, так сказать, по блату я стала Снегурочкой на детсадовском утреннике. По сценарию я должна была явиться из сказочного домика, когда меня хорошенько покликают. Меня нарядили и усадили в домик до начала утренника, чтоб дети не увидели. Но сюрприз я таки подпортила: утренник идет, идет. Я сижу, сижу. Мне стало очень скучно, и я стала потихоньку выглядывать в окошко. Дети, конечно, все увидели. © Елена Василькова / ADME
- На работе разговор зашел про детские утренники.
— Кого вы в школе играли? Снежинок? Зайчиков?
— Я играла февраль.
— В каком смысле?
— Ну там, колесница Деда Мороза. Декабрь, январь и февраль.
— Неожиданно. А почему именно февраль?
— Из всех зимних месяцев я была самая маленькая. © MadTillDead / Pikabu
- В детском саду воспитатели, видимо, очень не любили меня. В то время как на новогодних утренниках мальчики были зайчиками, а девочки — снежинками, я была мешком с подарками. Причем мне не надо было бегать, прыгать, я просто лежала под елкой в красной тряпке. Почему в мешок нельзя было запихать подушку или реальные подарки — не понимаю до сих пор. © Подслушано / Ideer
- У сына утренник в саду, и мы его первый раз одели в черный костюм с бабочкой. Он спрашивает:
— Я хотел быть фиксиком... А вы кем меня нарядили?
— Ну даже не знаю... Мы нарядили тебя очень важной персоной в костюме. Посмотри в зеркало.
Сын побежал смотреться и кричит оттуда:
— Ура! Я официант! © Margadon / Pikabu
- Помню утренник к восьмому марта. Воспитательница сказала, что все девочки должны быть в костюмах цветочков, а я вот вообще не хотела. Дома жаловалась маме, что не хочу быть розой или тюльпаном, не хочу быть такой, как все. Мама долго уговаривала меня быть цветочком, затем вмешался папа и сказал: «Маша, ну если она не хочет быть цветком этим, так пусть будет тем, кем хочет!» В итоге я была в костюме тигра и читала стишок про гвоздику: «Погляди-ка, погляди-ка, что за красный огонек? Это дикая гвоздика». Все были немного в шоке, а я радовалась, потому что была не такой, как все! © Палата № 6 / VK
- Вспомнил утренник своего детства. У меня была роль лешего. Наступает момент, когда мне нужно читать свой стих из двух строк, который я учил до изнеможения. Я выхожу в центр зала, вижу, как взрослые улыбаются, и напрочь забываю текст. Сознание будто очистилось, а вокруг только голоса: «Ну давай, мы ждем!» Не знаю сколько времени прошло, но не дождавшись, когда я выйду из ступора, меня просто отвели обратно на стульчик. Мне казалось, что все зайчики, мишки и лисички смотрят на меня и смеются. Но надо сказать, тот стих я до сих пор помню. © YouRaseek / Pikabu
- Во дворе обычного двора перед садиком можно многое услышать. 8 утра. Оттуда доносятся голоса: «Ивановна! Ивановна, елки-палки! Куда смотришь? У тебя грибы убежали!» Выглядываю, а там дети младшей группы в костюмах грибов убегают с начавшегося утренника. © Unknown author / Bashorg.org
- Мне 21 годик. Моя мама работает воспитателем и сама пишет сценарии к утренникам на различные праздники. И сегодня утром намекнула, что рада была бы увидеть меня на одном из них. Я согласилась, пришла в детский сад, уселась в актовом. Уже началось представление. С опозданием заходит в зал девушка, на вид моя ровесница. Спрашивает у меня, не началась ли сценка, и со сверкающей улыбкой, указывая на мальчика в углу, который ест свои сопли, восторженно произносит:
— Мой сын!
Улыбаясь в ответ, показываю на тетеньку у елки:
— Моя мама. © sciencefetishist / Pikabu
- Утренник в честь 8 марта в 1 классе. Ведущая объявляет конкурс: спеть песню про маму. Дети наперебой тянут руки. По очереди выходят и исполняют трогательные номера. Поток желающих иссяк, и тут я вспоминаю, что недавно по телеку слышал песню о маме. Тяну руку, радостно выбегаю и начинаю петь. Весь зал полег, мама сидит пунцовая, ведущая выпроваживает меня со сцены, а я пытаюсь допеть про опасную трясину и кондуктора. И только потом до меня дошло, что песня «Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера...» не совсем про маму. © V2M8Ch / Pikabu
- В прошлом году в группе дочки на новогодний утренник искали папу, который сыграл бы Деда Мороза. Все папы слились. Муж был третьим, запасным папой, в итоге остался единственным. Все выучил, отрепетировали в тайне ото всех детей. Конспирация на высшем уровне была. Утренник. Все идет отлично. И тут дочка его узнала. Воспитатели тут же просекли, отвели в сторонку и рассказали, какой ее папа герой. Спас Новый Год для всех-всех-всех! И попросили сохранить это в тайне. После этого рейтинг папы в семье для дочки взлетел до небес. Он самый лучший и неоспоримо великолепен. © Darinamal / Pikabu
- Сын приятеля ходит в «английский» садик, там половина воспитателей — носители языка. Перед утренником им дали задание — подготовить сценку из любимого фильма. А у жены на работе напряг перед праздниками, она и поручила это дедушке. Тот заморочился: достал реквизит, костюм и часами репетировал с ребенком, пока не начало от зубов отскакивать. В итоге утренник пришлось остановить на 20 минут, потому что ржали все — родители, воспитатели, приглашенный оператор. Ведь дедуля выбрал стартовую сцену из фильма «Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи, где герой Джейсона Стейтэма продает на улице украшения: «Для вас свеженький товарчик, а для нас — солидный наварчик». И все в таком духе. А парень теперь будет исполнять это вместо стишков перед Дедом Морозом. © tekken1231 / Pikabu
- Работаю в детском саду воспитательницей. Вчера на утренник к нам приходил клоун и у нас случилась истерика. Клоун ревел взахлеб после того, как Саша и Маша связали ему шнурки, Алеша засыпал песок в штаны, а Ангелина кинула в него деревянным кубиком. Почему они это сделали? Просто одни безумно «умные» родители взяли с собой детей в кино на показ фильма «Оно». Дурдом. © Палата № 6 / VK
- Утренник в детском саду. Я в желтом платье, белых колготах, на ножках лаковые туфельки. Похожа на маленькую канарейку. Он — моя первая влюбленность, в костюме медвежонка танцует с «девочкой-редиской». Не придумала ничего лучше, чем запрыгнуть к нему на спину. Да, с флиртом у меня до сих пор проблемы. © Подслушано / Ideer
- Как-то к нам на Новый год приехала родня с детьми, двумя девочками. Младшей было года 3. И вот я иду на свой школьный утренник (дело было в 3 классе).Там объявляют конкурс загадок, победитель которого получает мягкую игрушку. Все скучают, этот кордебалет никому уже не интересен. И тут я начинаю люто орать отгадки. Одноклассники в шоке, мол, мадемуазель, сбавьте скорость, ваш энтузиазм неуместен. А я в ответ: «Мне надо!!!» И при полном молчании зала я выиграла какого-то мягкого слоненка. Прибежала с ним домой и говорю нашей 3-летней гостье: «Настя, я сейчас у калитки встретила Деда Мороза, он очень торопился и попросил, чтобы я тебе передала от него игрушку». Настя кидается к окну в надежде увидеть дарителя, а я следом иду, спрашиваю: «Что, не успела? Жалко» До сих пор смешно становится, когда я вспоминаю тот жар, с которым я билась за слоненка для Насти. © Marina Veremeyevskaya / ADME
Быть родителем — задача не из легких. Порой, чтобы наставить свое чадо на путь истинный в воспитании приходиться прибегать к различным хитрым уловкам. Очень часто, чтобы добиться положительного результата, мамам и папам приходится включать свою фантазию на максимум. В этой статье мы собрали истории о самых проворных родителях.
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