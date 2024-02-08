18 ошеломительных тортов, взглянув на которые так и хочется воскликнуть: «Это вообще законно?»
Эх, вот есть же люди, у которых руки растут из нужного места. И создают они не только вкуснятину, но и красоту. Эти тортики — произведения искусства, и нам лишь остается пускать слюни на это великолепие через экран.
«Мой мультяшный торт с ленивой яишенкой»
«Очень горжусь этим тортиком из темного шоколада со сливочным кремом»
- Меня бы удар хватил, если бы я такое увидел в холодильнике. © Unknown author / Reddit
«Дочь нарисовала, какой торт она хочет на день рождения. Жена говорит, что у меня ничего не получилось. А что скажете вы?»
«Торт с драконом. Горжусь, что он на 100% съедобен»
«Я — пекарь-самоучка. Первый многоярусный торт»
Внимание, оптическая иллюзия! Это не салат, а торт
«Сделала такой тортик на заказ»
«Я не профи, но моя подруга попросила торт с Барби на свадьбу»
«Испекла на свой день рождения торт принцессы!»
«Сделала на день рождения друга»
«Тема — „Алиса в стране чудес“. В составе лимон, шоколад и ванильный сливочный крем»
«Моя первая попытка создать реалистичные цветы из сливочного крема»
«Меня попросили сделать что-то цветочное и элегантное»
Тортик для любителя крыс и балета"
«Повод — выход на пенсию человека, который может починить все, что угодно»
Надпись на торте: «С выходом на пенсию, Марк!»
«Мама начала печь торты на заказ в 50! Никогда не поздно следовать своей мечте»
- Ваша мама такая талантливая! © Myth7270 / Reddit
«Девушка пошла на продвинутый урок по выпечке тортов — и вот, что вышло»
«Моя первая попытка сделать торт в виде плетеной корзинки»
А здесь у нас 20 рукодельниц, в чьих руках тусклый лоскут ткани превращается в крутую вещицу.
Фото на превью Human-Shame1068 / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 ошеломительных тортов, взглянув на которые так и хочется воскликнуть: «Это вообще законно?»
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