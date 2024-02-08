18 ошеломительных тортов, взглянув на которые так и хочется воскликнуть: «Это вообще законно?»

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Эх, вот есть же люди, у которых руки растут из нужного места. И создают они не только вкуснятину, но и красоту. Эти тортики — произведения искусства, и нам лишь остается пускать слюни на это великолепие через экран.

«Мой мультяшный торт с ленивой яишенкой»

«Очень горжусь этим тортиком из темного шоколада со сливочным кремом»

Меня бы удар хватил, если бы я такое увидел в холодильнике. © Unknown author / Reddit

«Дочь нарисовала, какой торт она хочет на день рождения. Жена говорит, что у меня ничего не получилось. А что скажете вы?»

«Торт с драконом. Горжусь, что он на 100% съедобен»

«Я — пекарь-самоучка. Первый многоярусный торт»

Внимание, оптическая иллюзия! Это не салат, а торт

«Сделала такой тортик на заказ»

«Я не профи, но моя подруга попросила торт с Барби на свадьбу»

«Испекла на свой день рождения торт принцессы!»

«Сделала на день рождения друга»

«Тема — „Алиса в стране чудес“. В составе лимон, шоколад и ванильный сливочный крем»

«Моя первая попытка создать реалистичные цветы из сливочного крема»

«Меня попросили сделать что-то цветочное и элегантное»

Тортик для любителя крыс и балета"

«Повод — выход на пенсию человека, который может починить все, что угодно»

Надпись на торте: «С выходом на пенсию, Марк!»

«Мама начала печь торты на заказ в 50! Никогда не поздно следовать своей мечте»

Ваша мама такая талантливая! © Myth7270 / Reddit

«Девушка пошла на продвинутый урок по выпечке тортов — и вот, что вышло»

«Моя первая попытка сделать торт в виде плетеной корзинки»