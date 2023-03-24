18 комментариев от пользователей, у которых в запасе всегда найдется парочка ехидных реплик
Стакан колбасы, скептичная кошка и незаметное обогащение — не единственные остроумные находки сетевых комментаторов. У них всегда есть что сказать по любому поводу, а мы уж перекопаем интернет вдоль и поперек, чтобы собрать из их уморительных реплик очередную свежую подборку и повеселить наших читателей.
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