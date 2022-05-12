18 крутых выпускниц, которые отыскали платье мечты и утерли нос гламурным одноклассницам

Время перед выпускным — особая пора, когда волнение просто зашкаливает. Надо думать об экзаменах, будущей жизни и еще умудриться выбрать себе платье. Да такое, чтобы спустя годы не жмуриться от разочарования, глядя на свои фотографии. Героиням сегодняшней подборки удалось раздобыть наряды, которые точно подарят приятные воспоминания об этом событии.

Мы в ADME считаем, что фотографии героинь нашей статьи от души порадуют вас и вызовут приятное чувство ностальгии по временам, когда казалось, что все впереди.

1. «Я сшила свое выпускное платье!»

2. «Купила сегодня платье, думаю добавить к нему рукава»

3. «Нашла „свое“ платье. Пока не могу его никому показать, но как же я счастлива!»

4. «Раздобыла на распродаже. Так повезло, что остался мой размер!»

5. «Платье на выпускной нашла, теперь осталось выбрать костюм партнеру»

6. «Мое винтажное платье из 90-х»

7. «Мое платье на выпускной!»

8. «Сшила это платье всего за 1 день! Очень довольна результатом»

«Начала за ночь до выпускного и закончила за полчаса до его начала!» Выглядишь шикарно, ты должна собой гордиться! © xxlgaxx / Reddit

9. «Это выпускное платье скроила моя тетя. Оно состоит из двух разных нарядов. Обожаю этот узор»

10. «Шифоновое платье в пол с драпировкой для моей дочери на выпускной. Сделала своими руками»

11. «Моя первая завершенная работа: сшила с нуля!»

12. «К подолу я вручную прикрепила пластиковые пионы. Мои руки еще долго будут помнить эти муки»

13. «Я сама скроила платье старшей дочери на выпускной»

14. «Это платье я сделала своими руками, первый раз в жизни!»

15. «Это мой наряд на выпускной!»

16. «К счастью, в нашей школе не так строго относятся к глубине декольте»

17. «Сшила двоюродной сестре платье на выпускной»

Чудесная работа! Вашей сестре повезло. © HelloHania / Reddit

18. «На создание этого платья меня вдохновило само небо»