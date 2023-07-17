18 курьезных историй из разных стран, от которых у нас голова идет кругом, а местные только плечами пожимают

Порой то, что для местного может быть в порядке вещей, для иностранца оказывается в диковинку. Самыми запоминающимися историями, подчеркивающими уникальность различных культур, решили поделиться пользователи сети.

Оказывается, в Корее при праздновании 100-го дня со дня рождения малыша проводят похожий ритуал: закатывают большую вечеринку и перед именинником ставят еду, пряжу, кисти для каллиграфии, книгу и деньги. Считается, от того, что выберет ребенок, зависит его жизнь.