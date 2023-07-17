18 курьезных историй из разных стран, от которых у нас голова идет кругом, а местные только плечами пожимают
Порой то, что для местного может быть в порядке вещей, для иностранца оказывается в диковинку. Самыми запоминающимися историями, подчеркивающими уникальность различных культур, решили поделиться пользователи сети.
- Я из Новой Зеландии. Поссумов тут пруд пруди. Для нас они вредители, причем ни капельки не милые. Еще пироги с фруктовой начинкой — редкость, а вот мясные можно прикупить прямо в молочном магазине у дома. Летом мы не пользуемся солнцезащитным кремом. И обожаем электрические автомобили! © Matthew Roberts / Quora
- В Исландии мы громко объявляем, когда идем в туалет. © Sarah Stone / Quora
- В Сингапуре есть привычка, которая, пожалуй, больше нигде не встречается: чтобы занять столик в ресторане, на него кладут бутылки с водой, зонты или небольшие сумки. В общем, какие-то личные вещи. © Kim Lo / Quora
- Ночевал как-то в нидерландской деревне, знаменитой ветряными мельницами. Утром меня разбудила взволнованная дочь: «В Нидерландах кошки могут ходить по воде!» Мы бросились к окну и громко расхохотались, ведь увидели кошку, вразвалку идущую по замерзшему болоту вокруг мельниц. Это уникальное место называется Киндердейк. © Biswajit Basu / Quora
- В Норвегии можно пить воду из любого природного водоема. Часто она лучше, чем любая бутилированная. Так что мы питьевой водой моем машины, ополаскиваем двор и поливаем газон. И на минуточку, в Норвегии 465 тысяч озер и водоемов! © John Andresen / Quora
- Даже меня иногда шокируют нидерландские обеды, хоть я и нидерландка. Вот сегодня мой коллега сказал, что он ест бутерброд с бананом и перечной пастой. © Ally Pushkin / Quora
- Никогда не спрашивайте мнение немца, если у вас не хватает смелости переварить суровую правду. Немцы могут быть предельно честными в своих комментариях, честными до грубости. Однажды я спросил у коллеги, правильно ли я одет для встречи. Он пустился в длинную тираду о том, что мои носки не подходят к одежде, рубашка слишком велика, а одеколон слишком терпкий. © Kayenn CocoMay / Quora
- Я живу в студенческом общежитии с немцами. Однажды я не помыл сковороду как надо. Так сначала меня упрекнули — я извинился. Но через 30 минут меня снова вызвали, чтобы показать пятно на сковороде. На самом деле оно было не таким уж и большим. © Akhilesh Ahimsa / Quora
- Во время свадьбы в Мексике друг жениха должен танцевать с индейкой. Это делается только в маленьких городах, и это очень странно. © Laurie_Jo / Reddit
- В Тунисе, если вас угостили, нельзя возвращать пустые тарелки. У меня есть тарелки от моей тети, которые я храню уже 2 недели. И хотя она живет в двух шагах от меня, я не могу вернуть их, пока не испеку что-нибудь. © Boutheïna Ben Sedrine / Quora
- На Филиппинах то же самое, но есть странное решение: можно вернуть тарелку пустой, но грязной. © Sheila Marie Cena / Quora
- В Малайзии тоже нельзя возвращать пустые тарелки. Однажды соседка угостила нас. Мы вернули тарелку с другой едой, а она опять принесла вкусняшек. Это продолжалось бесконечно! Пока однажды мы не узнали правду: соседка думала, что тарелка наша. © Okkotsoft / Quora
- У нас в Узбекистане все еще есть культура брака по договоренности. Если я хочу жениться, но стесняюсь сказать родителям, есть выход: нужно положить морковку в ботинок отца. Это значит: «Эй, папа, мне нужна жена. Пожалуйста, скажи маме, чтобы она нашла ее!» Раньше такое было обычным явлением. © Ilyos Inn / Quora
- У нас в Шотландии есть специальное выражение, чтобы сказать, что температура на улице достигла 10 градусов и можно ходить без рубашки. © Ben Smith / Quora
- Очень по-китайски: бабушка говорит, чтобы не сглазить ребенка, мы не должны называть его милым или говорить, что он подрос. Иначе все будет наоборот. Так что в адрес моего малыша летят только оскорбления, которые так трудно переварить, хотя я думаю, что он лучший! © Nudetypist / Reddit
- У многих нидерландцев два велосипеда. На одном они едут от дома до остановки, а на втором — от остановки до офиса. Это объясняет, почему всего на 15 млн человек приходится 20 млн велосипедов. © Nguyen Tan Thai Hung / Quora
- Если в Аргентине на пляже потеряется ребенок, взрослые возьмут его на плечи и будут ходить туда-сюда по побережью, хлопая в ладоши. Люди на пляже хлопают вместе с ними, поэтому родителям легче найти его. © MyOtherAcctsAPorsche / Reddit
- У казахов ребенку завязывают ножки цветной веревкой и самый удачливый родственник режет ее. Потом ребенка ведут по белой дорожке, в конце которой разложены предметы. Выбранный предмет предскажет его будущее. А вообще, первый день рождения празднуют с размахом. © Airi Mizuno / ADME
Оказывается, в Корее при праздновании 100-го дня со дня рождения малыша проводят похожий ритуал: закатывают большую вечеринку и перед именинником ставят еду, пряжу, кисти для каллиграфии, книгу и деньги. Считается, от того, что выберет ребенок, зависит его жизнь.
AdMe/Народное творчество/18 курьезных историй из разных стран, от которых у нас голова идет кругом, а местные только плечами пожимают
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