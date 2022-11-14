18 ловких хитрецов, которые любые жизненные передряги щелкают как орешки
Жизнь постоянно бросает нам вызов и предлагает находить выход из различных бытовых ситуаций. Например, многие из нас знакомы с нарушениями сна, болями в спине из-за сидячего образа жизни или же с недопониманиями в отношениях. К счастью, в век интернета мы имеем возможность делиться идеями и хитростями с другими людьми по всему миру. Так и поступили герои нашей подборки, рассказав о своих открытиях, которые меняют жизнь к лучшему, избавляя нас от мелких надоедливых проблем.
- Лайфхак для тех, кто не может уснуть. Когда я долго валяюсь, вся изверчусь и, как в мультике, «одеяло колючее, а подушка кусачая», иду и мочу икры и живот холодной водой. Чем вода холоднее, тем лучше. И сразу под одеяло. Сон приходит в одно мгновение. Неоднократно проверено мной и на всех знакомых. © Подслушано / Ideer
- Дедушка был заядлым рыбаком, сам даже сети плел. Река сразу внизу за огородом. Рыбы всегда было полно всякой: жареной, вяленой, сушеной. Бабуля никогда рыбой не занималась, обосновав это тем, что не может ее чистить, потому как «она на нее смотрит». Сижу я как-то чищу рыбу и думаю, какую классную отмазу придумала бабуля: раз и навсегда пресекла попытки деда попросить помощи с рыбой. И ведь прокатило. © Подслушано / Ideer
- Простой способ заставить себя встать с постели по утрам. Будильник прозвенел, вы проснулись, так и тянет полежать еще 15 минут, но в глубине души вы знаете, что пора вставать. В таком случае просто запустите в голове обратный отсчет от 10 до 0. Когда досчитаете до конца, вы точно подниметесь. © Sriraman Madhavan / Quora
- Не секрет, что многие собаки сильно нервничают при стрижке когтей. Как оказалось, обездвижить и успокоить их можно при помощи обычного многоразового пакета.
- Существует множество различных способов размягчения сливочного масла, и вот один из простейших: нужно всего лишь взять мелкоячеистое сито и натирающим движением провести несколько раз выпуклой частью по бруску — на выходе мы получаем мелко натертое и размягченное масло.
- Пригодится женщинам, например, когда заказываете такси поздней ночью. Как только сядете в машину, позвоните кому-то из родных или друзей (а если нет связи, притворитесь, что звоните) и как бы невзначай назовите номер машины и спросите, как зовут водителя. Можете заодно даже маршрут проговорить, снова уточнив его у водителя. Затем положите трубку и наслаждайтесь безопасной поездкой. © Animesh B M Tripathi / Quora
- Сегодня продавал мебель мужику на съемную квартиру, которую он в разговоре назвал «объект». Я подумал, может, мне тоже так свою хату кровную называть? Это же очень удобно! «Как выходные провел?» — спросят коллеги. «Да на объекте проторчал» — солидно так звучит. Или: «Шеф, не могу завтра выйти, на объекте буду» — и вот уже и причина-то уважительная. «Нет, не могу после работы задержаться, меня на объекте ждут!» — сразу понятно, что человек деловой, а не это самое. Короче, пользуемся! © Kabaninja / Pikabu
- Если планируете надеть какую-то белую или светлую вещь, нижнее белье нужно подбирать не белое, а под цвет вашей кожи. © Soup***** / Reddit
- Яблочные дольки не окислятся дольше, если сбрызнуть их лимонным соком. © PrityBird / Reddit
- Во времена, когда телефоны были кнопочными, дома я писала себе напоминания на листиках и приклеивала на зеркало или холодильник. Бывало такое, что вечером вы легли уже в кровать, а потом вспомнили, что завтра нужно что-то не забыть? Шансы, что я вспомню об этом утром, минимальны. Вставать, включать свет и уж тем более искать ручку с бумагой тоже неохота. Тогда я придумала простую хитрость: просто бросаю посреди комнаты какую-то вещь, например подушку или халат, но обязательно такую, которой обычно не свойственно лежать на полу. А утром, взглянув на эту вещь, я вспоминаю, зачем ее туда бросила. Этот метод меня еще ни разу не подводил. © olyamba / Pikabu
- В детстве часто летом жили у бабушки и дедушки в деревне. Сидим едим, а дед старинную серебряную монету рассматривает, нам интересно — откуда? Он говорит, в огороде нашел. Мы неделю потом с бабушкой огород перекапывали и ничего так и не нашли. Через несколько лет дед признался, что таким образом хотел заинтересовать нас в помощи бабушке с огородом. © asimpleman / Pikabu
- Вы наверняка тоже сталкивались с ситуацией, когда шнур от наушников или зарядного устройства рвался у основания, оголяя провода. Решить эту проблему на некоторое время можно с помощью пустого стержня от шариковой ручки. Нужно всего лишь поточить его в точилке для карандашей, чтобы получилось что-то вроде пружины, а затем накрутить на шнур у основания. © Ravii Bisht / Quora
- Когда вы говорите с человеком по телефону и связь обрывается, чаще всего вы начинаете друг другу набирать, слышать «занято», выжидать паузу и снова пытаться дозвониться. Но есть одно простое правило: при разрыве связи перезванивает тот, кто первый и звонил, а второй просто ждет звонка. © ololoGirl / Pikabu
- Сделайте кофейные кубики льда, чтобы добавлять их в свой холодный кофе — так напиток не разбавится водой и сохранит насыщенный вкус. © duff_daddy3 / Reddit
- Когда переходишь по неосвещенному пешеходному переходу, просто вруби на экране какое-нибудь приложение в светлом режиме, накрути яркость и включи фонарик. Разверни телефон так, чтобы машины с одной стороны видели экран, а с другой — фонарик. Я лично видел пару раз людей, которые так дорогу переходили, за рулем видно хорошо (когда в твою сторону фонарик — даже слишком хорошо). © DaRedGozFasta / Pikabu
- 8 лет брака без единого скандала. А все потому, что на случай конфликта у нас выработана целая стратегия, которой мы теперь учим и детей. Если бушуют эмоции, мы не допускаем никаких оскорблений и упреков, а просто затыкаемся и проводим в одиночестве пару часов. Когда успокаиваемся, сообщаем, что готовы спокойно поговорить, и садимся за стол переговоров, где каждый объясняет, как видит проблему со своей колокольни. Обычно решения приходят очень быстро и не остается никаких обид. © Подслушано / VK
- Если вы временно хотите отложить какую-то вещь, произнесите это вслух, например: «Я положил отвертку около микроволновки». Задействовав речь и слух, вы стимулируете долговременную память, поэтому снижается вероятность того, что вы в итоге забудете, куда положили вещь. © unknown author / Reddit
- Над коллегой сгустились тучи: подозревали его в каких-то нехороших делах, хотя доказательств не было. В итоге директор, заместитель и прочие решили его уволить. Но коллега этого очень не хотел, так как зарплата была хорошая. Выход из ситуации нашелся неожиданный: его жена родила несколько месяцев назад и он вместо нее ушел в декрет. Догадайтесь, кто из его недругов остался работать, когда он вышел из декретного отпуска? Никого! По разным причинам, но все уволились. А что коллега? Он спокойно еще пару лет поработал, а потом нашел себе место с большей зарплатой. © PolAnd1234 / Pikabu
Может быть, вы тоже готовы поделиться собственными уникальными открытиями, которые некогда значительно облегчили вам жизнь?
AdMe/Народное творчество/18 ловких хитрецов, которые любые жизненные передряги щелкают как орешки
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