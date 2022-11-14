18 ловких хитрецов, которые любые жизненные передряги щелкают как орешки

Жизнь постоянно бросает нам вызов и предлагает находить выход из различных бытовых ситуаций. Например, многие из нас знакомы с нарушениями сна, болями в спине из-за сидячего образа жизни или же с недопониманиями в отношениях. К счастью, в век интернета мы имеем возможность делиться идеями и хитростями с другими людьми по всему миру. Так и поступили герои нашей подборки, рассказав о своих открытиях, которые меняют жизнь к лучшему, избавляя нас от мелких надоедливых проблем.