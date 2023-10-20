18 любителей порядка, у которых глаз дергается только от одной мысли о хаосе
Грамотная организация пространства в доме — это то, за чем можно обратиться к профессионалам. Или же вооружиться смекалкой и продумать все самому. Главное — побороть внутреннего Плюшкина и не бояться расставаться с ненужными вещами.
А о том, как быстро такие вещи вычислить, читайте в конце статьи.
«У меня в шкафу есть крючки для ношеной, но не грязной одежды. Спасает от беспорядка на полу, стульях и кровати»
«Я догадалась, как использовать решетку для хранения крышек. И это просто фантастика!»
«Гостила у папы и потратила 6 часов, чтобы навести порядок в гараже и чулане. Мы избавились от 80% вещей!»
«Жена серьезно подготовилась к рождению первенца: расфасовала и заморозила 40 готовых блюд, чтобы можно было приготовить ужин на скорую руку»
«Дорожный футляр — идеальное решение для хранения моей скромной коллекции украшений»
«У мужа свой интернет-магазин. Я превратила захламленную кладовку в станцию для упаковки и отгрузки товара. Вот он удивится, когда вернется!»
«Наконец-то победила беспорядок в ванной»
«Вот так я организовал хранение кабелей и зарядных устройств»
«Я использовал обычный органайзер для обуви. Еще один такой у меня служит для хранения объективов фотоаппаратов».
«Подругам-мамочкам очень понравилось, как я храню обувь своей малышни»
«Все документы мы перебрали и сложили в одну коробку. Это была эпичная сортировка»
«Идея не нова, но мне это нравится»
«Больше никаких пропавших носков! Используйте мешки для стирки, чтобы защитить носки от монстра-сушилки. Каждый я пометила биркой»
«Длинные; короткие; с ворсом».
«После реорганизации»
«Всю детскую одежду я сложила в корзины с огромными этикетками. Стикеры сделала сама, и это удобно: если вы отправите за чем-то супруга, он сразу все найдет»
«Одежда для новорожденного; для малыша 3-6 месяцев; 6-9 месяцев; 9-12 месяцев; 12-18 месяцев; приспособления для кормления грудью».
«У меня есть только один кухонный ящик, поэтому перфорированные доски стали спасением»
«Есть ли еще мужчины, у которых ящик с нижним бельем выглядит так?»
«У меня невероятное количество помад. Поэтому я напечатала на 3D-принтере подставку для тех, какими пользуюсь постоянно»
«Заколебался мыть кучу чашек за всеми членами семьи! Они попьют из кружки один раз и бросят. Этот лайфхак просто спас мне жизнь»
«Я купил пачку силиконовых резинок и повесил их в шкаф. Теперь у каждого из нас есть резинка своего цвета. Она надевается на кружку, из которой пьют, и всем сразу понятно, чья это».
Бонус: лайфхак для избавления от лишних вещей
«1 января найдите свободную минутку и перевесьте все плечики с одеждой крючками вперед. В будущем, когда будете что-то надевать, возвращайте вешалку в правильное положение. Через полгода по положению плечиков вы сразу увидите вещи, которые так ни разу и не взяли из шкафа».
Умение поддерживать чистоту и порядок в доме — это настоящее искусство, которое приходит с опытом. У наших бабушек и прабабушек не было возможности использовать разнообразные чистящие средства, но почему-то у них дома все блестело. Вот хитрости, благодаря которым уборка перестанет быть нудятиной и сэкономит бюджет.