18 любителей порядка, у которых глаз дергается только от одной мысли о хаосе

Грамотная организация пространства в доме — это то, за чем можно обратиться к профессионалам. Или же вооружиться смекалкой и продумать все самому. Главное — побороть внутреннего Плюшкина и не бояться расставаться с ненужными вещами.

А о том, как быстро такие вещи вычислить, читайте в конце статьи.

«У меня в шкафу есть крючки для ношеной, но не грязной одежды. Спасает от беспорядка на полу, стульях и кровати»

«Я догадалась, как использовать решетку для хранения крышек. И это просто фантастика!»

«Гостила у папы и потратила 6 часов, чтобы навести порядок в гараже и чулане. Мы избавились от 80% вещей!»

«Жена серьезно подготовилась к рождению первенца: расфасовала и заморозила 40 готовых блюд, чтобы можно было приготовить ужин на скорую руку»

«Дорожный футляр — идеальное решение для хранения моей скромной коллекции украшений»

«У мужа свой интернет-магазин. Я превратила захламленную кладовку в станцию для упаковки и отгрузки товара. Вот он удивится, когда вернется!»

«Наконец-то победила беспорядок в ванной»

«Вот так я организовал хранение кабелей и зарядных устройств»

«Я использовал обычный органайзер для обуви. Еще один такой у меня служит для хранения объективов фотоаппаратов».

«Подругам-мамочкам очень понравилось, как я храню обувь своей малышни»

«Все документы мы перебрали и сложили в одну коробку. Это была эпичная сортировка»

«Идея не нова, но мне это нравится»

«Больше никаких пропавших носков! Используйте мешки для стирки, чтобы защитить носки от монстра-сушилки. Каждый я пометила биркой»

«Длинные; короткие; с ворсом».

«После реорганизации»

«Всю детскую одежду я сложила в корзины с огромными этикетками. Стикеры сделала сама, и это удобно: если вы отправите за чем-то супруга, он сразу все найдет»

«Одежда для новорожденного; для малыша 3-6 месяцев; 6-9 месяцев; 9-12 месяцев; 12-18 месяцев; приспособления для кормления грудью».

«У меня есть только один кухонный ящик, поэтому перфорированные доски стали спасением»

«Есть ли еще мужчины, у которых ящик с нижним бельем выглядит так?»

«У меня невероятное количество помад. Поэтому я напечатала на 3D-принтере подставку для тех, какими пользуюсь постоянно»

«Заколебался мыть кучу чашек за всеми членами семьи! Они попьют из кружки один раз и бросят. Этот лайфхак просто спас мне жизнь»

«Я купил пачку силиконовых резинок и повесил их в шкаф. Теперь у каждого из нас есть резинка своего цвета. Она надевается на кружку, из которой пьют, и всем сразу понятно, чья это».

Бонус: лайфхак для избавления от лишних вещей

«1 января найдите свободную минутку и перевесьте все плечики с одеждой крючками вперед. В будущем, когда будете что-то надевать, возвращайте вешалку в правильное положение. Через полгода по положению плечиков вы сразу увидите вещи, которые так ни разу и не взяли из шкафа».