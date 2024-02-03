18 людей, которые щедро приправляют любую СМС-переписку своим юмором
Иногда так и хочется придумать какой-нибудь остроумный ответ, чтобы заткнуть собеседника за пояс, но мысли путаются, и момент оказывается упущен. А у героев нашей подборки таких проблем нет, ведь их подколы лезут сами собой, особенно в СМС-переписках.
1. Далеко не все свидания бывают удачными
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
2. А теперь немного народной медицины...
Для создания этого материала были использованы следующие источники: МНП / Telegram
3. Отправить парня за прокладками — довольно веселый квест
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
4. «Неудобно получилось»
5. И ведь не поспоришь
Для создания этого материала были использованы следующие источники: KosmosNauka / Pikabu
6. Как понять, что у тебя надежный друг
Для создания этого материала были использованы следующие источники: GOHA927 / Pikabu
7. Когда парень — тот еще хитрец
8. «Мне никогда не надоест отправлять это сообщение незнакомым людям»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: bgafk / Pikabu
А еще у нас есть подборка переписок из домовых чатов.
9. Когда попался ну очень дотошный клиент
10. «Моя подруга... просто обожаю»
11. Иногда голосовые сообщения — настоящее благо
12. «Когда просить больше не у кого»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dushniiila / Twitter
13. Скорей бы это случилось с каждым
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
14. У мошенников бывают серьезные осечки
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
15. «Решила я, что хватит в моей жизни негатива — нужно нести позитив. Первой „жертвой“ моего эксперимента стал муж. Призналась ему в любви, а он чуть инфаркт не словил»
16. Когда нашли действительно ценного сотрудника, которого грех упустить
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Tony.Pizzicato / VK
17. Быстрый способ осознать то, как важна гигиена зубов
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Tony.Pizzicato / Pikabu
18. Говорят, наглость — второе счастье
Для создания этого материала были использованы следующие источники: ОлегАрх / Dzen
Некоторые переписки вызывают хохот, а от некоторых становиться даже немного неловко, даже если вы просто читатель. Но в самое сердечко обычно попадают семейные беседы по СМС, прочитав которые просто нельзя остаться равнодушным.