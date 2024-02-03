18 людей, которые щедро приправляют любую СМС-переписку своим юмором

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Иногда так и хочется придумать какой-нибудь остроумный ответ, чтобы заткнуть собеседника за пояс, но мысли путаются, и момент оказывается упущен. А у героев нашей подборки таких проблем нет, ведь их подколы лезут сами собой, особенно в СМС-переписках.

1. Далеко не все свидания бывают удачными

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

2. А теперь немного народной медицины...

Для создания этого материала были использованы следующие источники: МНП / Telegram



3. Отправить парня за прокладками — довольно веселый квест

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

4. «Неудобно получилось»

5. И ведь не поспоришь

Для создания этого материала были использованы следующие источники: KosmosNauka / Pikabu

6. Как понять, что у тебя надежный друг

Для создания этого материала были использованы следующие источники: GOHA927 / Pikabu



7. Когда парень — тот еще хитрец

8. «Мне никогда не надоест отправлять это сообщение незнакомым людям»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: bgafk / Pikabu

А еще у нас есть подборка переписок из домовых чатов.

9. Когда попался ну очень дотошный клиент

10. «Моя подруга... просто обожаю»

11. Иногда голосовые сообщения — настоящее благо

12. «Когда просить больше не у кого»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dushniiila / Twitter

13. Скорей бы это случилось с каждым

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

14. У мошенников бывают серьезные осечки

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

15. «Решила я, что хватит в моей жизни негатива — нужно нести позитив. Первой „жертвой“ моего эксперимента стал муж. Призналась ему в любви, а он чуть инфаркт не словил»

16. Когда нашли действительно ценного сотрудника, которого грех упустить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Tony.Pizzicato / VK

17. Быстрый способ осознать то, как важна гигиена зубов

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Tony.Pizzicato / Pikabu

18. Говорят, наглость — второе счастье

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ОлегАрх / Dzen