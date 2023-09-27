18 маленьких негодников, которые постоянно подтачивают фундамент родительского терпения

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Взрослые души не чают в детях. Но порой эти несносные сорванцы такое вытворяют, что только и остается грустно вздохнуть да выложить фотку их проделок в сеть. Именно так и поступили наши сегодняшние герои.

«Мой 2-летний сын решил швырнуть чашку в 65-дюймовый телевизор»

«Решил мой малыш как-то покачаться на воротах»

«Ребенок друзей выдал в школе»

«Моя мама действительно хороша... наверное, ни в чем».

«Я дал своему 10-летнему брату ноутбук, который ему был нужен „для школы“. Тот разбил его, играя в игру»

«Когда я вставляла тоннели в уши лет в 14, этого я не предусмотрела»

«Мое сердце екнуло, и я чуть не подпрыгнул. Кажется, я знаю, кто это сделал»

«Я думаю, это хуже, чем сонный паралич. Черт возьми, я просто хотела поспать!»

«Вот как мой ребенок убрал свою комнату»

«Вот что ребенок нарисовал на маминой сумочке от Ralph Lauren»

«У медленно смывающего воду унитаза была самая ироничная причина засора, которую я видел. Дети иногда сводят с ума»

«Мой сын „ест“ крылышки»

«Пришли мои очки. Заплатил за них $ 375 и решил сэкономить $ 80 на гарантии. Моя дочь сломала их через 2 часа»

«Домашнее задание „Нарисуй „Мону Лизу“ в своем стиле“ от моих детей»

«Моя дочка 3 года назад. А сегодня она хочет стать балериной»

«Моей дочери было стыдно, когда она сломала Барби своей кузины. Поэтому она ее „исправила“»

«Впервые встретил ребенка своих друзей»

Как профессиональный социолог скажу: ты ей не нравишься. © HerHighnessMySpleen / Imgur

«Мой ребенок использует зубную пасту так, будто он владеет акциями Colgate»

«Мой младший брат отлично меня провел»