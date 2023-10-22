18 мастериц, которые хоть из холщового мешка роскошный наряд сваяют
Некоторым везунчикам не надо часами бегать по магазинам, чтобы подобрать себе подходящий наряд, ведь они легко могут сами сшить хоть обычные штаны, хоть роскошное бальное платье. А главное, порой они мастерят одежду из старых занавесок или обивочной ткани, которые другие люди давно бы уже отправили на помойку.
«Сшила для себя платье Дейенерис из „Игры престолов“. Кстати, наплечники и пояс тоже моих рук дело»
«Откопала эти шерстяные штаны на барахолке. Перешила и теперь они сидят идеально»
«Приметила на аукционе платье 1860-х годов. Всплакнула, увидев цену. И решила сама сшить похожее»
«Не смогла купить нормальную ткань, так что сшила штаны из обивочной. Они сидят просто шикарно»
«Почти закончила свой наряд и размышляю, стоит ли под него надевать нижнюю юбку»
«Я наконец-то сшила голубое платье Белль»
«Мне очень хотелось чего-то теплого и удобного. Так что я превратила фланелевую простыню в это платье»
«Сшила себе платье, вдохновившись картиной Ренуара»
«Решила смастерить себе такой фэнтезийный наряд»
«Не люблю выбрасывать ткань, поэтому раскроила и сшила такое платье. А в конце у меня не осталось и лишнего лоскутка»
«Впервые села за машинку, часами не спала и косячила, молнию вообще вшивала вручную, но создала это платье. Образ получился немного свадебным, но в целом я довольна»
«Собственноручно сшила себе наряд на выпускной»
«10 лет у меня в закромах лежала парча. И вот наконец-то я решилась пустить ее в ход»
«Впервые сшила себе платье. Грех теперь не отправиться в нем на пикник»
«Среди нарядов, которые я сшила, этот — один из моих любимых»
«Я создала вещь своей мечты»
«Сшила себе этот наряд, чтобы просто в нем гордо разгуливать»
Кстати, некоторые рукодельники умудряются творить настоящие шедевры не только с помощью швейной машинки:
Фото на превью Sewageliving / Reddit
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