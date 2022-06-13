18 твитов настолько метких, что мы сами не сказали бы точнее

Некоторые острословы умеют выразить мысль так точно и емко, что хочется им аплодировать. Поэтому всегда приятно почитать жизненные наблюдения, в которых стопроцентно узнаешь себя и своих близких. Очереди в супермаркете у дома, визиты к врачу, попытки найти одежду подходящего размера и чтобы сидела по фигуре — это то, что происходит с нами регулярно.