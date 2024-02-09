18 мужчин, которые ловко провели матушку-природу и стали с возрастом еще горячее

Долгое время существовал стереотип, что мужчина не должен быть привлекательным. Но, к счастью, времена меняются, и представители этого пола уже не считают излишеством следить за собой и делать модные прически. А некоторые, как доказывают следующие фото, с возрастом лишь хорошеют.

«40 лет — это отнюдь не плохо»

«Мне 55 лет. Прилично ли в моем возрасте так ходить или мне стоит подстричься покороче и использовать меньше средств для укладки?»

Ты чего! Да ты горяч, как Антонио Бандерас. © МамаMia1325 / Reddit

«Вот исполнилось 45»

«Этой осенью мне стукнет сорокет»

«Я немало потрудился, чтобы привести в порядок свою проблемную кожу. Но вот как я выгляжу теперь. Мне 37 лет»

Ну блин! Я девушка 19-ти лет, а у меня кожа хуже выглядит, чем у тебя! © f**______ / Reddit

«Сегодня на работе коллега пожаловался мне на свои проблемы со здоровьем глаз и добавил, мол, будет тебе 40 лет, поймешь. Приятно, что ни говори! Ведь мне уже 50 давно исполнилось»

«Я не чувствую себя 40-летним»

«Начал заниматься спортом в 39 лет. Сейчас мне 42, и я чувствую себя великолепно»

«Мне 43, и это моя первая собака»

«Я в декабре 2020-го и я сейчас, когда выровнял зубы брекетами»

«Снова одинок в свои 46»

«Вот я 9 лет назад и сейчас»

«Вот мне и исполнилось 47»

«Наконец-то у меня появилась седина, и я в свои 40 выгляжу как мужчина, а не как мальчик. Хотя в душе я остался глупым 18-леткой»

«Сегодня, проторчав 45 минут в пробке, я на самом деле почувствовал себя 40-летним»

«Я принял свою седину в бороде, чувствую, что это выглядит более достойно для моего возраста. Вот как моя внешность менялась на протяжении лет»

2018, 2021, 2024.

«Мне 40 лет, и я разведенный отец»

«Угадайте мой возраст. Фото без фильтров»