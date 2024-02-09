18 мужчин, которые ловко провели матушку-природу и стали с возрастом еще горячее
Долгое время существовал стереотип, что мужчина не должен быть привлекательным. Но, к счастью, времена меняются, и представители этого пола уже не считают излишеством следить за собой и делать модные прически. А некоторые, как доказывают следующие фото, с возрастом лишь хорошеют.
«40 лет — это отнюдь не плохо»
«Мне 55 лет. Прилично ли в моем возрасте так ходить или мне стоит подстричься покороче и использовать меньше средств для укладки?»
- Ты чего! Да ты горяч, как Антонио Бандерас. © МамаMia1325 / Reddit
«Вот исполнилось 45»
«Этой осенью мне стукнет сорокет»
«Я немало потрудился, чтобы привести в порядок свою проблемную кожу. Но вот как я выгляжу теперь. Мне 37 лет»
- Ну блин! Я девушка 19-ти лет, а у меня кожа хуже выглядит, чем у тебя! © f**______ / Reddit
«Сегодня на работе коллега пожаловался мне на свои проблемы со здоровьем глаз и добавил, мол, будет тебе 40 лет, поймешь. Приятно, что ни говори! Ведь мне уже 50 давно исполнилось»
«Я не чувствую себя 40-летним»
«Начал заниматься спортом в 39 лет. Сейчас мне 42, и я чувствую себя великолепно»
«Мне 43, и это моя первая собака»
«Я в декабре 2020-го и я сейчас, когда выровнял зубы брекетами»
«Снова одинок в свои 46»
«Вот я 9 лет назад и сейчас»
«Вот мне и исполнилось 47»
«Наконец-то у меня появилась седина, и я в свои 40 выгляжу как мужчина, а не как мальчик. Хотя в душе я остался глупым 18-леткой»
«Сегодня, проторчав 45 минут в пробке, я на самом деле почувствовал себя 40-летним»
«Я принял свою седину в бороде, чувствую, что это выглядит более достойно для моего возраста. Вот как моя внешность менялась на протяжении лет»
2018, 2021, 2024.
«Мне 40 лет, и я разведенный отец»
«Угадайте мой возраст. Фото без фильтров»
- 24 года? © jlovelysoul / Reddit
- Спасибо за комплимент. Я родился в 1981 году. © xchavez / Reddit
Чтобы внести изюминку в свою внешность, иногда достаточно сменить пробор или изменить форму бровей — и окружающие завалят вас комплиментами. Женщины из этой подборки показали, как меняет их всего один штрих в образе.
Фото на превью reubal / Reddit
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