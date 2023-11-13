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18 мужчин, которые сделали новую прическу и буквально на глазах создали себе новую личность

Народное творчество
1117-11

Изменение прически помогает нам преобразиться и даже будто стать совершенно другим человеком. А некоторые мужчины не стесняются показывать свои новые стрижки и просят совета: что им больше идет? И комментаторы спешат оставить свои восторженные отзывы.

«Стоит ли мне вернуться к короткой стрижке или дать волосам отрасти?»

  • С короткой стрижкой ты — баскетболист. А с кудряшками — эксцентричный профессор математики. Какая личность тебе больше по душе? © lotrfan2004 / Reddit

«Какая прическа лучше?»

  • Ты мог бы выбрить полоску посередине головы и прикрепить ко лбу пастернак, и ты все равно был бы 10 из 10. © unknown author / Reddit

«Вчера подстригся, после того как 8 лет носил длинные волосы. Какой вариант вам больше нравится?»

  • Чувак, ты можешь полностью сбрить волосы и все равно будешь прекрасен. © squeezy102 / Reddit

«Прислушавшись к советам, я решил все же все сбрить. До сих пор не знаю, как относиться к новой прическе»

«Стоит ли мне дальше отращивать волосы?»

«Мужской пучок или образ Тарзана?»

  • Обе фотки вызвали у меня чувства, о которых не принято говорить вслух. © LucyLupus / Reddit

«Совершил ли я ошибку?»

  • Я произнесла вслух слова «О, боже мой», когда увидела вторую фотку. © Ratleyaroo / Reddit

«Мне больше идут длинные или короткие волосы?»

«Правильно ли я сделал, что подстригся коротко?»

«Стоит ли мне оставить мою нынешнюю короткую стрижку или попробовать отрастить волосы снова?»

  • Твои длинные волосы были божественны, но выбирай тот вариант прически, который нравится тебе, а не кому-либо еще. © sadslim*** / Reddit

«Какой стиль мне подходит больше?»

«Что лучше: длинные или короткие?»

  • С длинными волосами ты выглядишь так, будто собираешься приплыть на пляж на доске для серфинга и украсть сердечко какой-нибудь девушки. © nugjuice_the_wise / Reddit

«Мне стоит подстричься или продолжать отращивать?»

  • С короткими волосами ты выглядишь, как совершенно другой человек. © rode_ / Reddit

«Какая прическа мне идет больше?»

«Не могу решить, что лучше: длинные или короткие?»

«Какая прическа лучше всего смотрится?»

«Решил побриться налысо, чтобы отрастить более длинные волосы. Как думаете, это было плохое решение?»

  • Ты полностью изменил свой образ, превратившись из бариста в «крутого парня», но тебе идет и то, и то! © unknown author / Reddit

«Я только что подстригся, после того как у меня были длинные волосы в течение 9-ти лет. Какая прическа мне больше идет?»

  • Ты будто создан для роли красавчика в мексиканской мыльной опере. © TheNotoriousSSD / Reddit

Не только новая стрижка может кардинально поменять образ мужчины, но и наличие или наоборот отсутствие бороды не менее важно в создании нового облика.

Фото на превью _GodOfMischief_ / Reddit
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1117-11
AdMe/Народное творчество/18 мужчин, которые сделали новую прическу и буквально на глазах создали себе новую личность
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