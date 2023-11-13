18 мужчин, которые сделали новую прическу и буквально на глазах создали себе новую личность

Изменение прически помогает нам преобразиться и даже будто стать совершенно другим человеком. А некоторые мужчины не стесняются показывать свои новые стрижки и просят совета: что им больше идет? И комментаторы спешат оставить свои восторженные отзывы.

«Стоит ли мне вернуться к короткой стрижке или дать волосам отрасти?»

С короткой стрижкой ты — баскетболист. А с кудряшками — эксцентричный профессор математики. Какая личность тебе больше по душе? © lotrfan2004 / Reddit

«Какая прическа лучше?»

Ты мог бы выбрить полоску посередине головы и прикрепить ко лбу пастернак, и ты все равно был бы 10 из 10. © unknown author / Reddit

«Вчера подстригся, после того как 8 лет носил длинные волосы. Какой вариант вам больше нравится?»

Чувак, ты можешь полностью сбрить волосы и все равно будешь прекрасен. © squeezy102 / Reddit

«Прислушавшись к советам, я решил все же все сбрить. До сих пор не знаю, как относиться к новой прическе»

Я думаю, ты выглядишь просто огонь! © noonie2020 / Reddit

«Стоит ли мне дальше отращивать волосы?»

Думаю, тебе стоит заняться модельным бизнесом! © DisciplineProud7102 / Reddit

«Мужской пучок или образ Тарзана?»

Обе фотки вызвали у меня чувства, о которых не принято говорить вслух. © LucyLupus / Reddit

«Совершил ли я ошибку?»

Я произнесла вслух слова «О, боже мой», когда увидела вторую фотку. © Ratleyaroo / Reddit

«Мне больше идут длинные или короткие волосы?»

С длинными ты похож на Криса Хемсворта. © TheMegatrizzle / Reddit

«Правильно ли я сделал, что подстригся коротко?»

Брат, тебе очень идет стрижка. Я даже немного завидую. © active_streefie / Reddit

«Стоит ли мне оставить мою нынешнюю короткую стрижку или попробовать отрастить волосы снова?»

Твои длинные волосы были божественны, но выбирай тот вариант прически, который нравится тебе, а не кому-либо еще. © sadslim*** / Reddit

«Какой стиль мне подходит больше?»

Тебе все идет, ты — просто огонь! © Middle-Standard1641 / Reddit

«Что лучше: длинные или короткие?»

С длинными волосами ты выглядишь так, будто собираешься приплыть на пляж на доске для серфинга и украсть сердечко какой-нибудь девушки. © nugjuice_the_wise / Reddit

«Мне стоит подстричься или продолжать отращивать?»

С короткими волосами ты выглядишь, как совершенно другой человек. © rode_ / Reddit

«Какая прическа мне идет больше?»

Тебе все идет, потому что ты великолепен. © Friendly-Cut-9023 / Reddit

«Не могу решить, что лучше: длинные или короткие?»

С короткими ты так похож на Тома Холланда. © Lapsed2 / Reddit

«Какая прическа лучше всего смотрится?»

Ой, да все хороши. Ты очень красивый. © Sthuperspethial / Reddit

«Решил побриться налысо, чтобы отрастить более длинные волосы. Как думаете, это было плохое решение?»

Ты полностью изменил свой образ, превратившись из бариста в «крутого парня», но тебе идет и то, и то! © unknown author / Reddit

«Я только что подстригся, после того как у меня были длинные волосы в течение 9-ти лет. Какая прическа мне больше идет?»

Ты будто создан для роли красавчика в мексиканской мыльной опере. © TheNotoriousSSD / Reddit