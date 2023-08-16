18 начальников, которым явно было делать нечего и они придумали безумный дресс-код

Некоторые начальники уверены, что в галстуке и каблуках сразу вдруг лучше работается. А сотрудники в это время закатывают глаза и искренне не понимают, зачем это все, если сидишь за компьютером и с клиентами не видишься. И после некоторых нелепых правил дресс-кода уже и задумываться начинают: «Может, работу на удаленке найти?»