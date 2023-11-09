18 крутышек, которые столкнулись с наглецами и изящно сбили с них всю спесь
Многие люди ведут себя с другими настолько нагло, будто уверены, что им за это ничего не будет. И насколько же приятно наблюдать за тем, как зло бывает наказано, а уж если удается приложить к этому руку — это двойное удовольствие.
- Года 4 назад проходила я медосмотр для санитарной книжки в поликлинике. Гинеколог умудрилась сразу увидеть у меня кучу проблем. Она начала доставать из-под стола китайские тампоны и какие-то БАДы и толкать их мне втридорога. А еще уверяла, что за прием возьмет с меня меньше стандартной таксы (хотя я уже все оплатила в кассу). Но она не знала, что как только речь зашла о тампонах, я стала ее на видео записывать, делая вид, что просто ковыряюсь в телефоне. Потом при ней же звонила на горячую линию министерства и подняла шум прямо в поликлинике. Она была очень не рада. © Razor911 / ADME
- Ходили к нам на площадку маманя с дочкой лет 3. Маманя садится на скамейку и тычет пальцем в телефон, девочка забирается в песочницу. И очень любила эта девочка другим детям песок на голову сыпать. У маман один ответ: «Дочка мир познает, не смейте ей мешать!» Девочка очень быстро познала мир, когда другой ребенок ей ведро песка на голову высыпал. Вою от обеих было... © NatashkaNataly / Pikabu
- В начале года у меня диагностировали диабет 2-го типа. Пришлось изменить свое питание: отказаться от чипсов, картошки фри, пиццы, пончиков, шоколада. Мой парень очень меня поддерживал — целую неделю. А потом стал покупать больше сладостей, чем обычно, а в магазинах троллил меня: «Хочешь чипсов?», «Возьмем эти конфеты или те?» — и добавлял: «Ой, какая жалость! Тебе же этого нельзя, да?» На прошлой неделе у него обнаружили камни в желчном пузыре. Теперь ему нельзя ничего жирного: молока, сливок, бекона, сыра. Сегодня мы ходили по магазинам. Я брала его любимые сыры, пирожные с кремом и спрашивала: «Хочешь? Ой, тебе ж такое нельзя, да?» Дома я достану купленный сыр и буду наслаждаться им без всяких угрызений совести. © Savings-Lemon5901 / Reddit
- Стояла в супермаркете. Закрутившись, случайно «перекрыла» дорогу тележкой. Обычно в таких случаях люди говорят «Пропустите, пожалуйста» или что-то подобное. Но женщина сзади просто выругалась, оттолкнула мою тележку своей, еще и меня ею по бедру ударила. Но, отойдя на два шага, она задела стеллаж с макаронами, и все эти рожки и спагетти рухнули прямо на нее. Мгновенная карма! © Палата № 6 / VK
- Главбухша любила спрашивать юных несемейных девушек, когда они выйдут замуж. Все обычно деликатно молчали, пока к нам на работу не устроилась молодая симпатичная кадровичка. И когда главбухша пристала со своим вопросом к ней, та ответила: «Да я все жду, когда вы с мужем разведетесь. Он у вас такой красивый, небедный, а как танцует! Не мужчина, а мечта любой девушки». Главбухша аж позеленела от злости, но больше с подобными вопросами ни к кому не приставала. © Ишь ты / ADME
- У моей бывшей бывали заскоки на почве ревности. В такие моменты она превращалась в агрессивное, абсолютно неконтролируемое, еще и безумное существо. Однажды мы с ней жестко поругались, я ушел из дома прогуляться, чтобы не провоцировать конфликт дальше, а она в этот момент полностью слетела с катушек. Возвращаюсь через 2 часа, девушка уже успокоилась, сидит на кухне, пьет кофе, видит меня и говорит: «Чтоб ты знал, я выбросила в помойку все твои вещи». «Начинается», — думаю. Подхожу к шкафу, открываю его и вижу, что мои вещи на месте, никто их не трогал, а вот в ее половине шкафа что-то случилось... Оказалось, она что-то перепутала, собрала и выкинула почти все свои шмотки. © Палата № 6 / VK
- Бывшая жена бросила меня ради другого. Как это часто бывает с изменщиками, у нее был целый список оправданий ее поступка. Она сделала мне очень больно, но ей было все равно, потому что с другим у них была «любовь». Мы развелись, а через пару месяцев она узнала, что парень, ради которого она меня бросила, не совсем расстался со своей женой. Упс. Потом моя бывшая нашла другого мужчину, они даже обручились. И вот однажды ночью она позвонила мне и так рыдала, что еле могла говорить. Оказывается, жених изменял ей на протяжении нескольких месяцев. А когда она вывела его на чистую воду, он начал оправдываться и использовал те же аргументы, что и она, когда изменила мне! Бывшая позвонила мне, чтобы извиниться, потому что наконец-то почувствовала ту боль, которую она мне причинила. © gogojack / Reddit
- Знаю случай: мужчина припарковался перед пожарным гидрантом, что у нас в стране строжайше запрещено по ПДД. Позже рядом с этим местом случился пожар. Спасатели разбили окна в его машине и протянули шланг к гидранту прямо через нее. Когда водитель вернулся, он был в шоке: окна разбиты, внутри вода. Пожаловался в полицию. А стражи правопорядка выписали ему штраф за парковку перед пожарным гидрантом. © Quentin Kelly / Quora
- Был у меня парень. Когда я его просила помочь с чем-то, что тяжело делать одной или что я сама делаю очень плохо (застегнуть платье на спине, наточить нож, развесить после стирки большие пододеяльники), он мне отвечал: «Ну ты же как-то раньше справлялась без меня. Вот и представь, что меня нет. Что бы ты делала?» Первые несколько раз я не сообразила, что ответить. А после какого-то из таких ответов я сделала все сама и в этот день приготовила ужин только на себя. Когда он удивился, что порция всего одна, то ответила: «Я просто представила, что тебя нет». © schneemann / Pikabu
- Узнала, что муж загулял. По некоторым сведениям нахожу любовницу в социальной сети, и у меня падает челюсть... Когда-то, больше 10 лет назад, я по молодости и дурости увела из семьи мужчину, жену которого видела на фото у них дома. И вот сейчас я тоже вижу на фото ее, только в качестве разлучницы. У нас маленький ребенок, как и у нее тогда был. Бумеранг. © Подслушано / VK
- Я однажды «устроила скандал из ничего», как мне сказали потом. Захожу в автобус, одно единственное место свободное, но на нем стоят сумки сидящей рядом дамы лет 50. На мою просьбу подвинуться мадам молча убирает сумки, под которыми оказывается лужа из-под протекающих пакетов, и кивает, мол, садись. Я так же молча беру ее шапку и вытираю это пятнище, а потом возвращаю шапку ей на голову и говорю: «Передумала. Я постою». Криков в мой адрес было — мама не горюй! Ни о чем не жалею. © karpusha67 / Pikabu
- Я жил в большом поселке рядом с одной из наших главных дорог. Соседи любили гонять по улице на высоких скоростях и дрифтовать на чужих лужайках. Мне это надоело, и однажды я нашел огромный камень и положил его на своем газоне. Не прошло и 20 минут, как машина соседки промчалась по улице и сделала широкий разворот прямо на траве у моего дома. И вот я смотрю, как от тачки отлетает бампер. Машина останавливается, из нее выпрыгивает гонщица и падает на колени перед поломанным авто. Горжусь своим лайфхаком по сей день. © YoghurtNmayo / Reddit
- На работе начальник уговорил работать в выходные, обещал заплатить в 2 раза больше. Приходит зарплата, а там не только не больше обычного, но и премиальных нет. И вот подходят новые выходные, начальник клянется, что оплатит по двойному тарифу и с премиальными, только чтоб мы вышли, а то приедет начальство из главного офиса. Ну, мы пришли в выходные все при параде, выстроились, ждем. Появляется самый главный начальник в сопровождение свиты. Поздоровался и спрашивает нашего начальника: «А чего у тебя рабочие не в униформе, а при параде?», а мы хором говорим: «Пришли посмотреть, как наш начальник в воскресенье будет работать бесплатно. Ну, если он не хочет, так мы по домам пойдем». Повернулись и строем домой ушли. А в понедельник у нас уже был новый начальник. © Иван Кожемякин / Dzen
- Я — отец троих детей возрастом до 9 лет. Очень долго копил, чтобы отвезти жену в путешествие ее мечты (без малышей). Приехали. Целый день бродили по горам и любовались видом живописных вершин, а вечером крепко уснули. Спали мы хорошо, но недолго. Где-то в 3 часа ночи я услышал из коридора женские визги и хлопанье дверей — это наши соседки нагулялись и пришли в номер. Я решил не обращать внимания (все мы были молодыми) и даже попытался уснуть. Но минут через 45 они снова начали хлопать дверями и разбудили меня окончательно. Я выскочил, чтобы их угомонить, но дамы уже ушли, оставив на своей двери табличку «Не беспокоить». Ну я снял эту табличку и утром с удовольствием слушал, как орали чайками эти девы, когда горничная разбудила их рано утром, чтобы убрать в номере. Я ей $ 50 на чай дал. © mungrol / Reddit
- Был на железнодорожном вокзале. Какой-то мелкий пацан пинал сумки всех присутствующих людей. Мамаша мило улыбалась и на неоднократные замечания говорила, мол, он же ребенок, что тут поделаешь. Меня это прям дико выбесило, поэтому я встал и начал пинать ногой их чемодан. Там сразу подорвался папаша, начал орать, прыгать и вызывать полицию. Стражи правопорядка приехали и составили протокол о том, что ребенок разбил банку в моей сумке (там куча камер, свидетели есть). Мама, брызжа слюной, хотела по-тихому скрыться, но нет: мы все пошли в опорный пункт полиции для дачи показаний. И в итоге это семейство пропустило свой поезд. А я с чувством выполненного долга поехал домой на как раз подъехавшем паровозе. © yuriproff / Pikabu
- С отцом ребенка я в разводе. Первые 12 лет жизни дочери он никак ею не интересовался, а потом ему вдруг приспичило встретиться. Позвонил, я сказала, что она на тренировке, объяснила, где. Он поехал. Тренеры, увидев его, забеспокоились, что за незнакомый мужик фоткает девочку. Бывший муж сказал, что он — папа. А дочь и говорит, что понятия не имеет, кто это такой (хотя визуально его, конечно, знает, так как пересекались в магазине, на улице). Тренеры реально чуть полицию не вызвали. Я ей говорю потом: «Так нельзя, зачем?!», а она в ответ: «Он меня не знает, мимо проходит, и я его не знаю». © Olga R. / Dzen
- В самолете прямо за мной сидел мальчик лет 10, рядом с ним — мама, а у окна — ее младшая дочка. Когда мы взлетели, я вытащил ноутбук, чтобы посмотреть фильм в наушниках. И тут я почувствовал, что пацан пнул мое кресло. Сначала я подумал, что это случайность, но пинки повторились. Мамаша читала журнал, ей было откровенно плевать на происходящее. Я попросил ее утихомирить сына, и она даже заставила его опустить ноги, но через 5 минут все повторилось. Но я понял, что нужно делать: дождался, когда стюардесса принесет напитки, попросил кофе и услышал, что пацан взял себе воду. Я услышал, как он поставил чашку с водой на столик, и тогда резко наклонил свое сидение назад. В итоге все вылилось пацану на колени. Он начал орать и жаловаться маме, а она попыталась предъявить мне претензии. Но я выпалил: «В следующий раз прежде, чем взять своих детей в самолет, научите их вести себя нормально». Надо же, пинки прекратились! © carrotskier / Reddit
- В этом году я перешел на новую работу с отличной зарплатой, поэтому решил побаловать близких хорошими подарками на Новый год. Накупил всего и своей 9-летней дочке, потому что она заслужила: усердно училась в школе, помогала по дому, вела себя отлично. Но когда моя теща узнала, что я приготовил для дочки 3 больших и 3 маленьких подарка, она стала возмущаться, что я просто избалую ребенка. И ляпнула: «Я вот хотела внучке куклу подарить, которую она очень хотела, но теперь не буду. Пусть это станет для нее уроком, что в жизни она не может получить все, что захочет». Ну ок. Я тогда решил тоже не дарить теще дизайнерскую сумку за $ 600, а ограничиться халатом за $ 40. Когда она открыла свой подарок, то не смогла скрыть разочарования и даже спросила: «Это все?!» А я ответил: «Да. Извините, если разочаровал вас, но мы не всегда можем получить те подарки, на которые надеялись». Моя жена и ее мама очень разозлились. Но, блин, я просто переживаю, чтобы теща не выросла избалованной! © theantigrinch / Reddit
Кстати, ранее мы уже писали о способах, которые помогают поставить на место любого наглеца или грубияна. Лучше бы эти знания не пригодились, но и пренебрегать ими не стоит.
AdMe/Народное творчество/18 крутышек, которые столкнулись с наглецами и изящно сбили с них всю спесь
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