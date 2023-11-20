18 человек, для которых «личные границы» — это пустой звук
Люди, которые обожают лезть в жизнь других с личными вопросами, брать без спроса чужие вещи или приезжать в гости без звонка, встречаются не так уж и редко. Скорее всего, они сами выросли в среде, где такое являлось нормой, и сейчас просто не понимают, что тут такого. Так и ходят в неведении, пока не найдутся люди, которые поставят их на место.
- Училась на первом курсе, жила в общаге. Купила себе классные тапки с пушистыми помпонами. Через некоторое время заметила, что тапки нахожу не там, где их оставила, а потом застукала соседку в них. Сделала замечание, попросила не брать мои вещи. Вскоре опять нашла свои тапочки у нее под кроватью. На вопрос «А какого, собственно, черта?» мне кокетливо махнули ручкой: «Ой, а что такого? Мы же в общежитии живем. Значит, у нас все общее!» А, ну тогда ок. Давайте, говорю, раз у нас тут все общее, будем и трусы друг у друга брать! Предложение было достаточно рискованное, но, к счастью, никто не согласился. И на тапки мои никто больше не претендовал. © Unknown author / Pikabu
- Отец рассказывал: «Сижу в кафешке. Там неуправляемый ребенок носится, орет. Подбежал к соседнему столику, попил чужой кофе. На замечание мамаша фыркнула: «Это ребенок. Детям нельзя ничего запрещать!» А хозяин кофе такой: «Да мне не жалко. Просто я только что из тубдиспансера выписался и за последствия не отвечаю». Ребенка больше ни на сантиметр не отпустили. © Enot11rus / Pikabu
- На заднем дворе у нас есть сад и огород. Мы с мамой выращиваем кабачки, горох, зелень, морковь, помидоры и даже виноград. Однажды сижу дома и слышу какой-то шум с улицы. Вышла, смотрю — двое соседских детей собирают у нас овощи. У них полные руки кабачков и моркови, помидоры по карманам распиханы. Я спросила, что происходит и почему они без спроса берут наши овощи, а они нагло так: «Вообще-то это наш район, мы тут тоже живем и можем брать все, что захотим». Хотела все забрать — они махнули через забор и исчезли. Несколько дней спустя я увидела, как эти же детишки, но уже с мамашей, снова собирали наши овощи, вырывая посадки прям с корнями. На мои возмущения эта женщина лишь с раздражением бросила: «Мы тоже живем в этом районе и нам тоже нужна еда». Район, может, и общий, но сад-то наш! Вообще, если б они попросили по-хорошему, мы бы им не отказали, но вот так нагло делать — это уже за гранью. Они просто вытоптали наши кабачки, помидоры и горох, сломали куст винограда. Терпение лопнуло и мы установили замок на заборе. Так эти соседи начали барабанить к нам в дверь, потому что, видите ли, не могут попасть в наш сад. Пришлось пригрозить им полицией. © Razziquet / Reddit
- На работе есть женщина, которая, несмотря на то, что я секретарь, считает меня своим личным врачом. Постоянно подходит с вопросами, что ей принять от боли, что делать при диарее, как сбить температуру и так далее. Недавно она вообще перешла все границы! Принесла свою ежедневку и говорит: «Посмотри на выделения. Что это может быть?» Я выпалила: «Сходи к врачу и узнай!» Так теперь я — главный враг. Зато больше не приходится смотреть на чужие прокладки. © Подслушано / VK
- Моя мама часто приходила к нам в гости, и первое, что она делала, — это перекладывала вещи туда, где, как ей казалось, они должны лежать. Это очень бесило, потому что после ее ухода мы с мужем частенько не могли что-нибудь найти, ведь она убрала это на «очевидное» для нее (но не для нас!) место. Однажды я уже не выдержала и твердо сказала: «Мама, когда я в твоем доме, я уважаю твои правила, но в данный момент это ты — в моем доме, так что будь любезна делать то же самое!» Маме это, конечно, очень не понравилось, но я не жалею. © Maggie-Ph / Quora
- Свекровь является лучшим психотерапевтом в городе. Мы с мужем решили подарить ей на день рождения итальянскую сумку. Пошли в магазине, выбрали, и тут мама мужа такая: «Ой, мне еще кошелек нужен. Тут сразу и выберу — вы же дарите!» Муж никак не отреагировал — привык, видимо. А я такого поведения не понимаю. На даче то же самое: «Ой, мошка так достает, когда не двигаешься... Давайте вы постоите, помидорки поподвязываете, а я тут пойду доделаю, там пойду...» Она думает, что другие люди дурачки. Буду учить детей говорить твердое «нет!» © Подслушано / VK
- Брат жены постоянно спрашивал, сколько стоят вещи, которые я покупаю. И каждый раз все это было в таком контексте, что вот он-то мог бы найти то же самое и подешевле, да и вообще зачем такое покупать? В очередной раз после вопроса «Почем брал?» я решил отвертеться и сказал: «Мне очень неудобно говорить о своих расходах». Он не унимался: «А почему?» Я посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «В основном потому, что это не твои деньги и не твое дело!» Он обиделся. Ну и ладно. © Brian Murphy / Quora
- В моем саду стоит батут, оставшийся от младшей сестры. Год назад у нас появилась соседка с 4 детьми. Я подарила ей велик и качели для малышей, но она положила глаз на батут (подарить ей его я не могу — им на участке негде его поставить). Как-то она спросила, можно ли детям попрыгать на батуте, ну я и разрешила. Через 3 часа ко мне пришли друзья, я попросила малышей удалиться. Они заплакали, а их мама высунулась из окна и проорала: «Может, они еще попрыгают?» Эм-м-м, нет. Я в няньки не нанималась. Проехали. На прошлой неделе прихожу я домой, а у меня во дворе четверо соседских детей и еще их двоюродный брат. Говорю их мамаше, что не надо приходить ко мне без спроса, а она такая: «Пусть поиграют, ты все равно батутом не пользуешься». Мы поругались и я закрыла вход на батут на замок. Сегодня суббота, я хотела выспаться. Но в 9 утра соседские дети уже притопали в мой сад, а их папка взломал замок. В итоге я вызвала полицию, чтоб ее мужа оштрафовали за взлом. Потому что достала! © IrnBruDependant / Reddit
- Моя свекровь была слишком привязана к своему сыну. Она названивала ему по сто раз на дню, ей нужно было знать о каждом его чихе. Ее интересовало все: «А что ты ел? А куда ходил? А с кем?» Однажды мы с мужем на неделю уехали в отпуск, а свекровь вызвалась присмотреть за детьми. Когда я вернулась, то обалдела. Она все переставила и переложила в доме так, как ей показалось нужным, но это еще полбеды. Свекровь достала всю мою одежду, сложила ее в коробку и спрятала в глубине шкафа. Думаю, это был четкий намек на то, что она не хочет видеть меня рядом с ее сыном. © Leah / Quora
- Я живу в «медицинском городке» (у нас рядом 9 больниц разного уровня). Если кто-то заболел и попал в больницу, то кто должен ходить каждый день, быть сиделкой, носить разносолы? Конечно же, я. У кого остается ночевать вся родня заболевшего? У нас (хотя мы и так живем вчетвером на 26 квадратных метрах). Ну ладно, близкие родственники или любимая подруга — в данных случаях меня и просить не надо. Но когда мама звонит и начинает: «Ой, там у вас Маня лежит из соседнего подъезда (или какой-то десятиюродный родственник, которого я даже не помню)», то все — тушите свет. А на днях был перл: «После Нового года на обследование приедет моя коллега, остановится у тебя. Ты хоть обои переклей на кухне и в прихожей, а то мне стыдно будет!» То есть мама собралась тащить ко мне левую тетку. Поругались. © VAlenali / Pikabu
- В трамвае бабуся стала бухтеть, что из-за таких, как я, она опаздывает в поликлинику. Я молчу. Тогда она продолжает: «Ишь, берет надела! Француженкой себя вообразила, что ли? Хоть бы сумку в цвет подобрала!» Молчу. Та продолжает, мол, и волосы у тебя крашеные, и помада позорная. Улыбаюсь, но молчу. Люди стали возмущаться, просить, чтоб бабуся унялась. Ой, зря: та и на них накинулась. Тут моя остановка, я встаю. Она опять на меня наезжает — резко я встала, видите ли, напугала ее. Ну я не выдержала и, повернувшись к ней, сказала: «Хорошего вам дня!» А потом натянула ей шапку до самого носа. Бабуля замолчала от шока. А я вышла. © Интерпретация / Dzen
- Я в отпуске. Пришла на пляж, разложила свои вещи, воткнула наушники, загораю. Тут чувствую: кто-то стучит мне по плечу. Открываю глаза — надо мной стоит тетка с маленькими детьми и заявляет: «Кыш отсюда! В таком купальнике нечего перед малышами вертеться! Найди себе другое место». А сами они с мужем в нескольких метрах от меня начинают раскладывать игрушки, втыкать зонтики, стелить полотенца. Я сказала тетке, что если мое классическое бикини ее как-то фрустрирует, то пляж большой, но та возразила, что рядом с водой больше мест нет. Я, естественно, уходить не стала. Через час пошла окунуться и вижу из воды, как эта мадам с мужем сложили мои вещи и куда-то их понесли. Я вызвала береговую охрану, а затем и полицию, предъявила обвинение в краже. Их увели, а я легла загорать дальше. © tigerlily47 / Reddit
- Снимали вдвоем с подругой квартиру. Уехала я как-то по делам на пару дней, возвращаюсь и понимаю, что в моей комнате кто-то спал. Оказалось, соседка приглашала гостей, в том числе девушку, которую я терпеть не могу, и именно она ночевала у меня. Мало того, что эта дамочка спала в моей постели, так она еще и «взяла поносить» несколько моих вещей. Вернула потом грязные и заявила, что я ношу дешевки. А хуже всего то, что моя подруга сама разрешила ей копаться в моем гардеробе! © Niamh Smith / Quora
- Помню, как вчера: мне было около 3,5 лет. Зима. Я проснулась после дневного сна и ждала полдник. Звонок. Пришли мамины знакомые что-то забрать. Я вышла в коридор, смотрю — стоит женщина, с ней девочка, маленькая, как и я. И тут случается невероятное — девочка, не снимая обуви, мчится в комнату! Там она хватает мои игрушки, все цапает, трогает, бросает. Увидев на столике стакан сока и печенье, гостья хватает попеременно и то, и другое. У меня просто столбняк был! Девочка, ничуть не стесняясь, все слопала и выпила, а потом потопала к выходу. Бабушка попрощалась с нами, и они ушли. Мама закрыла дверь. Я молча смотрела на нее, а потом такая: «Мама, она все съела... А почему она валеночки не сняла? В валеночках же нельзя?» Мама просто со мной долго разговаривала о том, как надо и как не надо себя вести. © Юлия / Dzen
- Стою в примерочной в магазине одежды, натягиваю платье. Кабинок много — штук 15, наверное. Вдоль кабинок носится мальчик лет 4 и развлекается тем, что по очереди отдергивает занавески. Кричу прямо из кабинки: «Чей ребенок балуется? Заберите, пожалуйста!» Из соседней кабинки раздается истеричный визг: «Оставьте в покое моего ребенка! Не ваше дело, чем он занимается!» © маруся иванова / Dzen
- Недавно ходила в поликлинику вместе с полугодовалым ребенком (не с кем оставить). Как же много в таких местах бестактных людей, которым просто неймется докопаться до других! Сижу я, значит, в очереди, мимо проходит женщина лет 50-60 и набрасывается на меня с упреками, что я раздела ребенка и ему холодно. Одет он был в комбинезон с шортиками, а на улице, на минуточку, +30. Я не успела опомниться, как эта мадам уже начала щупать ножки и ручки моего ребенка. Убедившись, что они теплые, она удалилась со словами «Смотри мне!» и пригрозила пальцем. © Палата № 6 / VK
- Была в отпуске, пришла днем в бассейн. В женской раздевалке расположилась мамаша с мальчиком лет 5-6, хотя у нас есть отдельные раздевалки для мам с детьми. Мальчик сидит на лавочке и с интересом разглядывает переодевающихся тетенек. Спрашиваю у мамочки: «Извините, а вы до скольки лет будете своего мальчика в женскую раздевалку водить?» О, какой крик тут поднялся! Что только мне не пришлось выслушать! И какое мое дело, и что я точно бездетная, раз не понимаю, что это просто ребенок, и что я точно безработная, раз днем в бассейн пришла. И еще много чего я про себя узнала. © маруся иванова / Dzen
- Когда мой брат женился, его супруга затеяла ремонт. Ее мама вызвалась помогать. Как женщина ответственная и организованная, она стала вникать в дело все сильнее, а ее предложения начали принимать авторитарный тон. В один из таких моментов жена брата подняла на маму глаза и сказала спокойно, решительно и с большой любовью: «Мне нужно, чтобы ты перестала быть мамой прямо сейчас. Что мне сейчас важно, так это помощь в ремонте. Если тебе нужно стать мамой, иди домой и жди меня в гости». Это было спонтанно, звучало весело и необидно, но сразу же помогло провести границы и снять напряжение. Гениально, я считаю. © Kimberly Shaw / Quora
Чаще всего наши личные границы нарушают родственники. Есть среди них такие, с которыми что ни день, то сюрприз. Но четкое обозначение того, как с вами себя вести нельзя, упрощает любое взаимодействие.
AdMe/Народное творчество/18 человек, для которых «личные границы» — это пустой звук
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