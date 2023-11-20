18 человек, для которых «личные границы» — это пустой звук

Люди, которые обожают лезть в жизнь других с личными вопросами, брать без спроса чужие вещи или приезжать в гости без звонка, встречаются не так уж и редко. Скорее всего, они сами выросли в среде, где такое являлось нормой, и сейчас просто не понимают, что тут такого. Так и ходят в неведении, пока не найдутся люди, которые поставят их на место.