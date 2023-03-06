18 находок на блошиных рынках, которые растопили сердце своих новых хозяев

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Мы так быстро бежим вперед, пытаемся угнаться за новыми технологиями и все успеть, что иногда хочется остановиться, выдохнуть и посмотреть в прошлое. В такие моменты нас захватывает чувство ностальгии, особенно если под рукой оказались антикварные вещи. Мы собрали такие диковинки, которые вызвали умиление и свели с ума своих обладателей.

«Нашла эту красотку, пока ходила по блошиным рынкам в День святого Валентина. Не могла уйти без нее»

У моего прадеда была такая же, только голубая с белым. Прабабушка люто ненавидела ее. Она постоянно нам говорила, что фигурка неприличная, поэтому мы всегда хотели прокрасться в спальню и посмотреть на нее. © riverchick247 / Reddit

«Винтажный костюм, который я взяла для работы»

А вот тут девушки показали, что винтажные платья иногда выглядят эффектнее современных.

«Кто-то раньше видел такую плитку? Наш дом был построен в 1700-х годах, но кухню отремонтировали в 1960 году»

«Этому блюду почти 200 лет, и оно пылилось в чьем-то гараже. Но теперь оно мое!»

«Подарочное издание Чарльза Диккенса, 1899 год или раньше»

«1930-е — 1950-е годы. Металлическая тарелка с ручной росписью. Оранжевые части радиоактивны»

Кстати, еще больше старинной посуды, которую случайно нашли на барахолке, мы собрали тут.

«Посмотрите на мое кольцо для помолвки. Изумительный антиквариат из 1920-х годов»

«Нашли маленькую подвеску из 14-каратного золота с 12 аметистами и 3 бриллиантами. Заплатили около $ 1»

А вот тут и тут мы собрали еще больше антикварных украшений, которые люди неожиданно находили на рынках и барахолках.

«Нашел обе эти чаши с разницей в несколько дней в двух разных магазинах!»

«Урвала этот рукомойник и сделала из него тумбу!»

«Столовая посуда от известного дизайнера 1970-х годов»

«Нашел сегодня в баке с кучей вещей одеяло 1977 года»

«Может, не такая и ценная, но эта лампа достойна € 30 на блошином рынке»

«Нашла эту коричневую полку за $ 6, миску за $ 5, а кошку взяла бесплатно из благотворительного фонда»

Они все прекрасны. Кот лучше всех. © Chocklateicecream / Reddit Кстати, вот тут есть еще один кот, который явно доволен находкой своей хозяйки.

«Потрясающий японский шар тэмари ручной работы за $ 0,99. Кто бы мог сдать такое в секонд-хенд?»

«Не смогла пройти мимо. Так нравятся эти ножки»

«Купила этот винтажный комод за $ 100!»