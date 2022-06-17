18 непоколебимых женщин, которые любую ситуацию легко переведут в шутку
В жизни каждой женщины бывают случаи, когда самоирония и юмор — это именно то, что помогает ей поддержать саму себя. Уметь воспринимать различные ситуации с долей здорового безразличия и при этом потешать других — нужный навык, который оттачивается годами.
Если у вас таковой прокачан, то мы в ADME снимаем шляпу перед вашим самообладанием. А героини нашей подборки в дополнение к этому обладают еще и остроумием.
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А что для вас является ситуацией, которую поймет только женщина?
Фото на превью caitiedelaney / Тwitter
AdMe/Народное творчество/18 непоколебимых женщин, которые любую ситуацию легко переведут в шутку
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