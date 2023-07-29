18 невыдуманных историй про родственников, которым жажда денег совсем глаза замутила
Одни счастливчики всегда получают от членов семьи поддержку и на всю жизнь сохраняют с ними теплые отношения. Но другим, увы, не так везет. Их родственники то начинают выпрашивать деньги на собственные нужды, то принимаются заглядывать в чужой кошелек и контролировать расходы. И кое-кто даже решается оборвать контакт с вечно критикующими родителями или плотно присевшими на шею братьями и сестрами.
- Нас две сестры. Бабушка на каждый день рождения передавала нам через маму деньги в подарок. Сестре вручали сумму в 2 раза больше, чем мне. Я сначала обижалась, а потом смирилась. В этом году бабуле купили сотовый телефон, она звонит и говорит: «Я там выслала на подарок», — и говорит сколько. А мне мама выдала в 10 раз меньше. Оказалось, она все время часть забирала себе. Типа, я не обижусь. © oseledich / Pikabu
- Подруга купила домик у моря, так столько родни появилось. Ее мама еще втихую давала своим друзьям номер и адрес дочери, мол, Аня вас бесплатно примет. Аня психанула и очередных гостей просто не пустила. Мать обиделась: «Ты меня подставила». Сейчас из родни к подруге ездит только сын с женой, но он и пашет там в саду и по дому, а еще дядя и тетя, которые согласны платить за комнату. С остальными разругались. © Шаманка / ADME
- Брат был у меня в гостях и обалдел, когда увидел, сколько я заплатила курьеру за корм собаке и коту. Родня сразу накинулась на меня: лучше бы я брату помогла, а то у него жена второго ждет, а живут в съемной однушке. А я сразу ответила, что ничего не знаю. Корм коту и собаке — лечебный, они из приюта и не выбирали себе трудную судьбу. Брат же сам решил плыть по течению. Все мои деньги заработаны трудом и упорством. И да, я буду дальше покупать животным дорогой корм. А гостей больше звать не буду. © Подслушано / VK
- Я была приемным ребенком, и бабушка по отцовской линии никогда не принимала меня как настоящего члена семьи. Как-то раз я пришла к ней в гости, и она сказала мне пройтись по дому и выбрать то, что я хочу себе в наследство. Каждый раз, когда я указывала на что-то, бабушка строго говорила мне: «О нет, это антиквариат. Это всегда было в семье и должно перейти кровным родственникам». Я обижалась, но виду не показывала. В конце концов она согласилась, что мне достанется старое лохматое чучело белки. Папа так разозлился, когда я ему об этом рассказала. © Minx McCloud / Quora
- Мои родители развелись, а папа ушел из жизни, не оставив завещания, так что все досталось мне и моим братьям и сестрам. Мать сказала нам: «Если вы не отдадите мне ваше наследство, мы больше не семья». С тех пор я с ней не разговариваю. © tophlo / Reddit
- Наша свадьба была очень скромной, так как не было средств отмечать на широкую ногу. Позвали только родителей и близких родственников. Родители жены отказались приехать. Она сильно расстроилась. Я позвонил будущему тестю, тот сослался на безденежье. Сказал ему, что с него только пустой конверт, дальше уже мои проблемы. Через день после свадьбы объявилась новоприобретенная теща и потребовала денег со словами «а что, вам же надарили». Так противно стало. © Аноним / Pikabu
- «Ты должна заботиться обо мне», — заявила моя сестра несколько месяцев назад. Мне 65, ей 58. Да, получилось, что я в 11 лет оказалась единственной опорой для своих маленьких брата и сестры. Я готовила им еду, мыла их, возила в школу и, по сути, заменила им мать и отца. Я люблю свою сестру, но ей уже давно пора слезть с моей шеи. © Debra Shiveley Welch / Quora
- Моя мама, работая всю жизнь как конь, купила трешку и отдала ее младшей дочке. Мне и старшей сестре заявили: «У вас все есть уже, а она так и не смогла себе жизнь устроить». Так и живем: мама в маленьком доме в деревне, мы с сестрой в жилье, которое купили сами в ипотеку, а младшая — в трехкомнатной квартире. И маму она туда не пускает. © Alena Kargina / ADME
- Я заказывала родственникам на праздники подарочные издания книг, покупала полет на воздушном шаре и билеты в театр. А сестра третий год подряд присылает мне поздравление в соцсети со стикером и словами «ой, я тут увидела красивые туфли, потратилась, давай попозже подарок передам». Меня такая благотворительность устраивать перестала, и я сказала, что от меня в этом году подарка не будет. Сестрица обиделась, а потом снова объявилась и попросила денег, чтобы ее муж смог купить какую-то деталь на игровой компьютер. Не выдержала и послала ее открытым текстом. © KiraKaver / Pikabu
- Мать сказала, что ей все равно, если я окажусь бездомной в мои 18 лет. Я переехала к отцу и даже не стала говорить ей об этом. А ей и так было наплевать. Мать просто написала, чтобы я вернула ей ноутбук, который она выделила мне для онлайн-курсов. © SoulSeeker21 / Reddit
- Вчера впервые отказал родственникам помочь с деньгами. Понял, что у них уже сформировалась модель поведения «фу, я обычным продавцом или грузчиком не пойду, мне всегда помогут». Заявляют: «Честное слово, в апреле отдам». Через два апреля — как будто и не было ничего. Потом еще раз, и еще. И мама на мозг капает: «Это твоя родня и ближе у тебя никого нет». А когда мне было реально плохо, на помощь бросились только друзья, а от родственников за полгода лечения даже СМС не было. © Chlorpromazinum / Pikabu
- У моей близкой подруги лет до 35 родители отбирали практически всю зарплату, потому что братику решили купить квартиру. Потом — машину. Потом приобрели вторую квартиру и тоже записали на братика. Подруга до сих пор ютится с родителями, выпрашивая свои же деньги на помаду и лифчики. Я даже стала свидетелем такого разговора: ее мама фыркала и говорила что косметика особо не нужна, а лифчик вообще никто не видит. © CatKate / ADME
- Я проработал на папу 17 лет с надеждой на то, что он передаст мне семейный бизнес. Я соглашался на крошечную зарплату, работал круглосуточно, пропускал праздники и отпуск, чтобы развить этот бизнес. А недавно отец продал все активы компании и даже не сказал мне об этом. © Dadofpsycho / Reddit
- Младшая сестра завидует мне и братьям. Однажды она получила дорогой подарок от меня, откинулась на спинку кресла и с ухмылкой стала ждать, когда я открою свой презент от нее. Под оберткой я увидела разделочную доску в рваной упаковке и ценником, где было указано, что стоимость снижена из-за повреждения товара. Я не доставила сестре удовольствия увидеть мое расстроенное лицо и просто поблагодарила ее. © Ree Connell / Quora
- Начинала встречаться с будущим мужем и все время удивлялась: вроде работает, финансы в порядке, но как-то странно он выглядит. Вещи «бабушкины», телефон разбитый. Но окончательно обалдела, когда оказалось, что он четвертый месяц гуляет в обуви с дыркой в подошве, а всю зарплату отдает брату и родителям. Там три холодильника, забитых едой под завязку, которая просто тухнет и выбрасывается. Я предложила хотя бы пару месяцев не давать им деньги и говорить, что я взяла контроль над его бюджетом. И как-то оказалось, что мир не рухнул. А парню понравилось, он смог и одеваться в нормальных магазинах, и сам в кафе ходить. © alleory / Pikabu
- Работаю юристом по разводам. Год назад ко мне обратился мужчина с целью разделить с бывшей женой квартиру, купленную в браке. Все попытки договориться о совместной продаже квартиры и разделу денег воспринимались противной стороной в штыки. Женщина считала, что настоящий мужчина должен все оставить и уйти в одних трусах. В результате все закончилось продажей доли третьим лицам. Теперь у части квартиры появились новые собственники — семья из четырех человек. © Подслушано / VK
- Как-то раз мой тесть собрал своих детей и сказал, что все они, включая меня, должны инвестировать свои накопления в общий семейный дом. Я вообще-то не планировал это делать и копил деньги на собственное жилье для своей семьи. Выяснилось, что тесть недавно вышел на пенсию, и его жена сказала, что он или вкладывается в ремонт их общего дома, или убирается на все четыре стороны. © Roddy Heading / Quora
- У жены ипотека. Несколько лет выдавал ей определенную сумму на погашение. 3 месяца назад узнал что платить надо было почти в 2 раза меньше. Остальные мои деньги жена своей сестре отдавала. Она, кстати, и живет в этой ипотечной квартире. А мы снимаем в другом регионе. На все вопросы был один ответ: «Ну а как по-другому, это же сестра». © kirshio / Pikabu
Пожалуй, многим из нас есть, что рассказать на тему «близкие люди и деньги». Вот, например, почитайте историю о родственниках, которые переругались из-за домика у моря. В этом случае быстро стало понятно, кто и как относится друг к другу.
AdMe/Народное творчество/18 невыдуманных историй про родственников, которым жажда денег совсем глаза замутила
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