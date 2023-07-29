18 невыдуманных историй про родственников, которым жажда денег совсем глаза замутила

Одни счастливчики всегда получают от членов семьи поддержку и на всю жизнь сохраняют с ними теплые отношения. Но другим, увы, не так везет. Их родственники то начинают выпрашивать деньги на собственные нужды, то принимаются заглядывать в чужой кошелек и контролировать расходы. И кое-кто даже решается оборвать контакт с вечно критикующими родителями или плотно присевшими на шею братьями и сестрами.