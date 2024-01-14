18 новогодних корпоративов, о которых сотрудники будут байки травить еще не один год

Да, корпоративы можно любить и с нетерпением ждать или ненавидеть всей душой, но оставаться равнодушным к ним просто невозможно. Тем не менее, как бы вы к ним ни относились, это отличная возможность узнать своих коллег получше. Ведь где еще, как не во время праздничной рабочей вечеринки, люди могут ненадолго снять маски и предстать в совершенно другом свете.