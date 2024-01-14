18 новогодних корпоративов, о которых сотрудники будут байки травить еще не один год
Да, корпоративы можно любить и с нетерпением ждать или ненавидеть всей душой, но оставаться равнодушным к ним просто невозможно. Тем не менее, как бы вы к ним ни относились, это отличная возможность узнать своих коллег получше. Ведь где еще, как не во время праздничной рабочей вечеринки, люди могут ненадолго снять маски и предстать в совершенно другом свете.
- Наш корпоратив проходил в известном клубе. Одна из стажерок так отжигала на танцполе, что поскользнулась и смачно упала. К ней тут же подбежала одна из руководительниц нашей компании и начала ее поднимать. А стажерка вдруг выругалась на нее и сказала отстать. На следующий день ее уволили. © Brokelynne / Reddit
- Была я на корпоративе в одном крутом фитнес-клубе. На входе всем гостям раздали лотерейные билеты, фишки и бочонки. А дальше было шоу. В течение часа собравшиеся наблюдали серию чудесных совпадений, когда все призы, больше 5 раз, выигрывала одна и та же женщина. Между прочим, она тоже была не в восторге от устроенного ей сюрприза, о чем и рассказала на следующий день своей подруге. Мне бы тоже было не очень приятно стать главной героиней такого цирка, даже более неприятно, чем невольной участницей массовки. © Racoonzel / ADME
- Предрождественский корпоратив. Как обычно, я опоздала на 15 минут: заболталась с коллегой, которую давно не видела. Потом коллега заскочила в туалет, а я поплелась дальше в сторону зала, не обращая внимания на двух мужиков в костюмах Санты. Уже у двери слышу, что в зале подозрительно тихо. Подумала, что речь уже толкают. На цыпочках, чтобы не цокать каблуками, вхожу... И меня чуть с ног не сметает сначала бурная овация, а потом не менее бурный ржач. Аплодисменты продолжались все то время, пока я шла по длинному проходу между столами. Оказалось, что за 5 секунд до того, как я порвала зал, народу объявили: «Всем приготовиться, хо-хо-хо, к нам идет Санта!» © Vrijdagavond / Pikabu
- Один парень начал флиртовать и приставать просто ко всем женщинам на корпоративе, включая официанток и сотрудниц заведения. Всем было невероятно неловко. Его уволили на следующий день. © undefinedlegacy12 / Reddit
- Сын рассказал мне о своем корпоративе. Их заставили смотреть 3-часовой рождественский мюзикл. Напитки они должны были покупать себе сами, а все, что им подарили, — это карту продуктового магазина на $ 50. Притом что сын владельцев компании строит дом на миллион долларов, а сам отец везет семью на 2 недели отдыхать. Компания закрыта на эти 2 недели, и сотрудникам приходится брать неоплачиваемые отгулы на время отсутствия. Компания получила рекордную прибыль, но рождественский бонус — это 10 дней неоплачиваемого отпуска. © gearzgirl / Reddit
- Работала в хорошей компании. Корпоративы в основном проводили на работе: мол, экономия, да и домашняя обстановка. Как-то все же решились в ресторан сходить, и я, естественно, вырядилась. Так начальник заколебал: «Анна! У вас татуировки по телу! Анна! Вы танцуете так классно!» После Нового года Анна вышла на работу уже более уверенной в себе и готовой покорять вершины, потому что больше перед шефом не надо было строить из себя не пойми кого. © AnechKa0610 / Pikabu
- А меня уволили прямо во время корпоратива. Он был у нас в конце рабочего дня. Я ел свои овощи с соусом, и тут меня вызвали в кабинет босса. Тот долго что-то говорил, а потом уволил. Такая же беседа была еще примерно у 10 человек. Мы все тогда очень разозлились. © discoinfiltrator / Reddit
- Один из коллег на новогоднем корпоративе пригласил меня на медленный танец. Отказать было как-то неловко. В процессе он запутался в собственных ногах, упал сам и уронил меня. Прямо в столб. Глаз заплыл, все новогодние праздники я выглядела как гопница привокзальная. Хуже всего было в филармонии, куда были куплены билеты на 3 января. На память остался шрам, фотографии и воспоминания. © Понты Деревенские / ADME
- Был прикольный корпоратив в строительной фирме. Зал был на несколько небольших компаний. В одном из конкурсов ведущий набрал 2 команды: в одной девушки, во второй парни. Суть простая: нужно выйти и станцевать друг против друга. Кто больше соберет оваций, тот и победил. Выходит первая пара. Парень в конце танца сел на шпагат — спортивный был. Парень из второй пары танцевал на руках — он занимался легкой атлетикой. Выходит третья пара — парень начал крутить брейк, причем неплохой. В общем, было круто. © tytnedavno / Pikabu
- Я как-то работала в магазине модной одежды. Так нас заставили прийти в 5 утра, чтобы расставить пластиковые столы и стулья в офисе. Примерно час нам втирали о важности работы, а потом каждого из нас, а это около 50 сотрудников, заставили встать и сказать несколько слов благодарности руководителям. Только после этого разрешили поесть. К тому времени еда уже остыла, а менеджер начал поторапливать нас, чтобы мы все убрали и приступили к работе в 8 утра. © StreetButFancy / Reddit
- 2 месяца назад я накосячил, из-за чего меня уволили. У нас устроили корпоратив. Всем разослали приглашения, где было сказано, что обязательно нужно одеться в определенном стиле. Я видел приглашение, но не читал его, потому что не думал, что там что-то важное будет. Прихожу на корпоратив, а там все в черном: смокинги, платья, костюмы красивые. И только я единственный был весь в белом. На следующий же день мне позвонили и сказали, что я подрываю имидж компании и нарушаю единую атмосферу. Короче, больше никогда не буду так пренебрежительно относиться к приглашениям. © Палата № 6 / VK
- На одном из корпоративов кто-то попытался показать фокус — сдернуть скатерть с полностью сервированного стола. Стоит ли говорить, что это была плохая идея. © Chase LeBlanc / Quora
- Один из моих друзей работает адвокатом по разводам. Однажды его клиенткой была женщина, которая отправилась на рождественскую вечеринку в Филадельфию, а проснулась в Лас-Вегасе, будучи уже замужем за своим коллегой. Она хотела узнать, можно ли вместо развода аннулировать брак. Ответ: нет. © civex / Reddit
- Меня уволили с работы, и произошло это прямо на корпоративе. В честь 20-летия компании начальник снял целый ресторан под торжество. Посидели, а потом решили сыграть в крокодила. Было весело, мы хохотали, пока я не решил спародировать начальника: изображал беззвучно человека, который постоянно кричит, хромает на одну ногу и нервно перебирает бумаги. Глядя на каменное лицо шефа, сотрудники побоялись смеяться и отгадывать. Через час он увел меня в сторону и сказал, что я уволен. Наутро он так и не передумал. © Палата № 6 / VK
- Как-то решили коллективом устроить предновогодние посиделки в ресторане, так как директор тормозил с этим, а время уходило. Выбрали неплохое заведение, назначили дату и время — как раз сразу после работы. И тут директор говорит, что расходы возьмет на себя. Ну вообще прекрасно! Погуляли неплохо и культурно. А потом оказалось, что директор оплатил корпоратив нашей премией. В целом мы так бы и потратились сами, поэтому нам было все равно. Обидно было тем, кто не был в ресторане, ведь им премию тоже не выплатили. © Doroteus / Pikabu
- Был на корпоративе в шикарном ресторане: круглые столы, кремовые скатерти, кремовые салфетки, приглушенный свет. Мужчины в костюмах, дамы в вечерних платьях. Рядом со мной сидела новенькая и оглядывалась в поисках салфетки. А я заметил, что она на нее случайно села, и предложил показать фокус. Она согласилась. Я резко выдернул из-под нее салфетку. И тут до меня дошло, что это не край салфетки. Оказывается, дамы особым образом подкладывают под себя край юбки, чтобы она не помялась. А юбка была такого же кремового цвета, как салфетка. Раздался треск ткани, дама почти слетела со стула. Я, понимая всю глупость ситуации, которую просто невозможно кратко объяснить, ляпнул: «Добро пожаловать в коллектив». Стоит отметить, что юбка была добротная и выдержала дерганье. Ситуацию удалось объяснить, извинения были приняты, а я отсел на всякий случай подальше. © hunterpo / Pikabu
- Нашла хорошую работу и думала, как же мне повезло с коллегами, пока не попала на корпоратив. Один снял окно, так как ему стало жарко, другой резал сыр на кубики и строил из них башни на полу. Но особенно отличился один парень, который решил ко мне подкатить. Он постучался ко мне в номер с цветами, которые вырвал с корнем из горшка на ресепшен, пластиковыми стаканами, на которые явно кто-то наступил, и с фразой: «Ты этого достойна!» © Подслушано / Ideer
- Люблю скрипку. Так получилось, что на корпоратив пригласили скрипача. И как было приятно, когда после выступления он сказал, что следующая песня для меня! Оказалось, он заметил мое блаженное выражение лица. Никогда не была так счастлива! © Подслушано / Ideer
Да, здорово, когда быстро находишь общий язык с коллегами. А то ведь иногда такие кадры попадаются, что хоть стой, хоть падай.
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