18 загадочных обстоятельств, глядя на которые хочется сказать: «Звоните Шерлоку!»

Не обязательно быть Коломбо или мисс Марпл, чтобы оказаться в детективе. Загадочные события случаются и в быту. Например, нужно вычислить, кто оставил след голой ступни на снегу у дома, или разгадать, почему камера видеоняни не видит узора на пижамке ребенка. А бывают ситуации, объяснения которым нет, и можно просто молча удивляться тому, как сложились обстоятельства.

«Припарковалась у дома, вышла из машины. Это точно не следы моего мужа!»

О, я бывала в таких ситуациях, когда приходится выскакивать из дома, чтобы поймать сбежавшую собаку или кошку. © Misswinterseren / Reddit

Я бы заплатил любую сумму, чтобы увидеть, как кто-то бежит босиком по заснеженной улице, преследуя робота-пылесоса. © Tmoore188 / Reddit

«Вот уже 30 лет, как кто-то в моем городе раскрашивает эти сосульки после каждого снегопада»

«Залез в шкаф, чтобы собрать вещи в поездку, а на штанах моей жены вот это. Выглядит жутковато, особенно учитывая, что мы как раз закончили смотреть „Заклятие“»

«Увидел вечером лучи света, направленные вертикально в небо. Что это?!»

Это световые столбы. Атмосферное явление, которое вызывается отражением света от маленьких кристаллов льда в воздухе. © GeneralSpecifics9925 / Reddit

«Видеоняня не видит принт на пижаме сына, но при этом видит узор на простыне. Как так?»

Камера оснащена инфракрасными лампами, а красители на одежде могут иметь разные свойства в ИК и видимом свете. Очевидно, что на пижаме красители отражают большую часть ИК-излучения, тогда как на простынях красители поглощают его часть. © *****positor / Reddit

«Вот так сидит моя жена»

«В моем районе посреди зимы сохранился только этот клочок зелени»

Дай угадаю: в этом месте под землей случайно не проходит теплотрасса? © SpielbrecherXS / Reddit

«Нашла дома под диваном чьи-то накладные ресницы. 9 лет брака, и я ни разу не подозревала мужа в неверности! Откуда они взялись?»

Мне жаль, что это происходит с тобой. Это секретный женский код. Он означает, что какая-то дама побывала дома у мужчины и поняла, что у него есть жена. Тогда она оставляет ресницы или накладной ноготь, передавая таким образом хозяйке дома сообщение, что муж ей не верен. © ******berryRock / Reddit

«Мой принтер включился сам по себе и начал печатать это»

«Мой безымянный палец выглядит вот так. Всему виной 20 лет обкусывания только одного ногтя»

«Иногда на моем правом колене появляется такой отпечаток на коже. Понятия не имею, от чего»

«Прошел год, как я развелась. Нашла это возле моей старой квартиры, когда выносила оттуда свои вещи. Это будто знак»

«Живи сегодняшним днем».

«Нашел морскую улитку, которая выглядела, будто гигантское глазное яблоко»

«В нашем подвале есть комната, в углу которой стоит маленькое кресло-качалка»

«Люди, которые продали нам дом, сказали, что оно уже было там, когда они въехали. Я ненавижу туда заходить, потому что боюсь однажды увидеть, как оно раскачивается».

«Эти две тряпки были одного цвета несколько дней назад. Та, что слева, осталась на ночь под капающим краном. Стоит ли нам беспокоиться из-за воды?»

Вы можете купить простенький набор для тестирования воды и проверить. Также вполне возможно, что изменение цвета полотенца связано с микрочастицами ржавчины из бойлера. © kamilskier / Reddit

«Пришел домой, а кто-то оставил на моем крыльце пластиковый пакет с компакт-диском, дисководом и ленточным проводом»

«Сегодня мой пес проснулся в 3 часа ночи, выбежал на улицу и начал лаять в небо»

«Спустилась в подвал, а там на земле чьи-то большие следы. Но это еще не все. Самое странное, что попасть в подвал можно только из дома!»